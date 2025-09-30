Von der Maximilianstraße ins Käfer: Warum hier keine Promi-Frau mitfeiert

Trachten trifft Tradition und Schmuck trifft Stil: Designerin Kinga Mathe und Juwelier Wempe laden in diesem Jahr erstmals zur Gentlemen’s Wiesn ein – und zahlreiche prominente Gäste kommen.

Los ging es nicht etwa gleich auf der Theresienwiese, sondern mit einem eleganten Auftakt in der Münchner Innenstadt. Bei Wempe in der Maximilianstraße begrüßte Geschäftsführer Alessandro Rizzo die Gäste zu einem stilvollen Get-together. Bei Drinks und Gesprächen entstand die perfekte Atmosphäre zum Netzwerken – bevor es in geschlossener Gesellschaft weiter zu Käfer auf das Oktoberfest ging.

Gentlemen’s Wiesn: Kinga Mathe mit Premiere

Die Idee zur Gentlemen’s Wiesn entstand im Zuge der Einführung von Kinga Mathes Herrenkollektion, die im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Mit dem Event wollte die Designerin den modernen Trachtenlook für Männer in Szene setzen – und das auf der größten Bühne, die München aktuell zu bieten hat: dem Oktoberfest.

Clemens Schick & Co. Diese Herren feiern auf dem Oktoberfest

Im Wiesn-Promi-Hotspot Käfer herrschte ausgelassene Stimmung. Unter den Gästen: Schauspieler Clemens Schick, Klaus Steinbacher ("Oktoberfest 1900") und GNTM-Sieger Moritz Rüdiger. Dazu mischten sich angesagte Content-Creator und Influencer: Claudio Breitscheidel, Dario Carlucci, Manuel Fiori, Leon Götz, Oliver Rauh, André Hellmudt, Nils Küsel, Dennis Mitch, Ferkan Sandi, Philip Schubert und Nico Valentino.