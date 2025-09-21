Da hat Amor wieder zugeschlagen: Gloria-Sophie Burkandt ist weg vom Single-Markt, denn sie hat einen neuen Freund. Das hat die Tochter von Markus Söder der AZ über ihren Partner verraten.

Gloria-Sophie Burkandt spricht mit der AZ auf der Heimatglück-Trachtenparty im Mandarin Oriental über ihren neuen Partner.

Gloria-Sophie Burkandt hat ihren Lebensmittelpunkt eigentlich von Deutschland in die USA verlagert. Trotzdem schaut die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder zum Start des 190. Oktoberfests in München vorbei. Und sie hat eine Überraschung im Gepäck: Die 26-Jährige spricht über ihr Liebes-Glück.

Gloria-Sophie Burkandt hat neuen Partner: Das verrät sie über ihren Freund

Bereits am Vortag des Wiesn-Anstichs feierten die Münchner Promis und einige Spielerfrauen ausgelassen in Tracht auf der Dachterrasse des Luxus-Hotels Mandarin Oriental. Bei Häppchen und Drinks wurde gut gelaunt auf das Oktoberfest 2025 angestoßen. Mit dabei war auch Gloria-Sophie Burkandt, die glücklich über das ganze Gesicht strahlte.

Die gute Laune der 26-Jährigen lag nicht nur an ihrem neuen Styling – kurz zuvor hatte sie Star-Friseur André Schulz einen Besuch abgestattet -, denn sie scheint nun auch privat ihr Glück gefunden zu haben. Wie Burkandt der AZ auf der Party des Münchner Trachtenlabels Heimatglück verriet, ist sie vergeben: Die Tochter von Markus Söder hat einen neuen Freund. "Ich bin glücklich verliebt in einen Amerikaner."

In München ist Gloria-Sophie Burkandt ohne Partner unterwegs, dafür feiert sie mit Marc Epper, Hotel-Chef vom Mandarin Oriental, auf der Heimatglück-Trachtenparty. © G. S./Getty Images/ PR for Mandarin Oriental Munich

Söder-Tochter will neue Beziehung nicht in die Öffentlichkeit stellen

Aus ihrer Beziehung will Gloria-Sophie Burkandt kein Geheimnis machen, sie hatte ihre Dirndl-Schleife für jeden sichtbar rechts gebunden. Ihren Freund will sie aber nicht ins Rampenlicht stellen und ihr Liebes-Glück erst mal privat genießen. Aus vergangenen Fehlern scheint das Model gelernt zu haben, denn 2022 stellte sie ihren damaligen Partner der Öffentlichkeit auf dem Oktoberfest vor. Die Beziehung zu einem Münchner Geschäftsmann hielt jedoch nicht lange, knapp ein halbes Jahr später trennten sich die beiden.

Der neue Freund von Gloria-Sophie Burkandt wird heuer also nicht auf der Wiesn an ihrer Seite für die Fotografen posieren. Nach AZ-Informationen ist der Partner der Söder-Tochter nicht mit nach Deutschland gereist. Ob er bereits dem Politiker-Papa Markus Söder vorgestellt wurde? Das behält Burkandt (vorerst) für sich.