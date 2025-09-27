Auch am zweiten Wiesn-Wochenende lockte es viele Promis in die Festzelte. Welche VIPs waren auf dem Oktoberfest anzutreffen?

getty/[EXTRACTED]: Pascal Le Segretain/Getty Images 10 Lothar Matthäus in Begleitung seiner Freundin Theresa Sommer bei der Verleihung des Ballon d'Or am Montag in Paris.

Instagram/sophia.schneiderhan 10 Sophia Schneiderhan, die Freundin von Michael Ballack, an der Seite von Nina Neuer.

dpa/Felix Hörhager 10 Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Christopher auf der Bühne im Marstall-Festzelt. Die Feierlaune war den beiden anzusehen.

BrauerPhotos/G.Nitschke, dpa/Felix Hörhager, BrauerPhotos/G.Nitschke 10 Michael Ballack, Arnold Schwarzenegger oder auch Wayne und Annemarie Carpendale ließen sich auf der Wiesn blicken.

Viele Promis ließen sich den Wiesn-Start am 20. September und das erste Wiesn-Wochenende nicht entgehen. Auch in den Tagen danach besuchten Sänger, Schauspieler oder auch Moderatoren die exklusivsten VIP-Events auf dem Oktoberfest. Zum Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke am 21. September präsentierten Stars wie Claudia Obert, Verena Kerth und Mariella Ahrens stolz ihre Dirndl. Am Folgetag lud Unternehmerin Cathy Hummels zu ihrem "WiesnBummel" ein: Oliver Pocher, Jenny Elvers und der Rapper Kollegah waren bei dem Event-Spektakel dabei. Der Mittwoch bot dann die "Ladies Red Wiesn" – unter anderem feierten Simone Ballack sowie Marianne Hartl im Festzelt Wildstuben. Welche Promis waren nun am zweiten Wiesn-Wochenende unterwegs?

Zweites Wiesn-Wochenende: Hoher Besuch aus Hollywood

Hollywood-Schauspieler Arnold Schwarzenegger feierte auch dieses Jahr seinen traditionellen Oktoberfest-Besuch. Bereits am Donnerstagabend (25. September) erschien er überraschend im Marstall-Zelt – ebenso zeigte sich der Schauspieler am Freitag (26. September) auf der Wiesn.

An der Seite seiner Freundin Heather Milligan lockte es Schwarzenegger erneut ins Marstall-Zelt. Wenig verwunderlich stürzten sich viele Fotografen und Kamerateams auf den Hollywoodstar. Großes Blitzlichtgewitter war angesagt.

Oktoberfest: Lothar Matthäus und Michael Ballack mit Freundinnen

Am Freitag war auch Lothar Matthäus auf dem Oktoberfest anzutreffen. Der Ex-Fußballer (64) zeigte seiner Begleitung Theresa Sommer (26) das bunte Treiben auf der Theresienwiese. Erst Anfang der Woche waren sie gemeinsam bei der Auszeichnung zum Ballon d'Or auf dem Roten Teppich in Paris. In München ließen die Zwei den Abend im Käfer-Festzelt ausklingen.

Laut Informationen von "Bild" hat Theresa Sommer ihr Abitur in Osnabrück gemacht und studierte anschließend in am Scarborough College in England, am Kings College in London sowie an der Durham University Wirtschaft, Management und Psychologie.

Michael Ballack mit Partnerin und Nina Neuer

Einen weiteren Ex-Kicker, nämlich Michael Ballack, packte das Wiesn-Fieber. Er zeigte sich in Begleitung seiner Partnerin Sophia Schneiderhan. Sie ist eine der besten Freundinnen von Nina Neuer – der Exfrau von Star-Torwart Manuel Neuer. Ebenso ließen sich Wayne und Annemarie Carpendale oder auch Matze Knop während des zweiten Wiesn-Wochenendes blicken.

Welche weiteren Promis auf dem Oktoberfest feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.