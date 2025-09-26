Heikler Moment für "Terminator" Arnold Schwarzenegger auf der Wiesn: Wirt verhindert fiesen Sturz

Der Terminator ist wieder in München gelandet: Arnold Schwarzenegger feiert auch 2025 seinen traditionellen Oktoberfest-Besuch. Dabei kam es zu einem heiklen Moment hinter den Kulissen. Die AZ war vor Ort dabei.

Arnold Schwarzenegger mit Freundin bei seiner Ankunft im Marstall-Festzelt. Wirt Siegfried Able freut sich über den Promi-Besuch.

Hollywood auf der Wiesn: Auch 2025 begeistern sich wieder einige internationale Stars für das Oktoberfest. Am ersten Wochenende statteten bereits Topmodel Heidi Klum mit Anhang, Hayley Hasselhoff und Rapper Drake dem größten Volksfest der Welt einen Besuch ab. Am Donnerstagabend (25. September) erschien überraschend eine Filmlegende im Marstall-Zelt: "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger (78). Und auch am Freitagabend erschien er auf der Wiesn – dieses Mal mit mehr Tamtam als am Vortag. Dabei kam es sogar zu einem Beinahe-Sturz

Arnold Schwarzenegger: Großer Presse-Andrang bei Oktoberfest-Besuch

Der gebürtige Österreicher und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien ist bekanntermaßen ein großer Fan der Wiesn. Wenn Arnold Schwarzenegger zum Oktoberfest in München weilt, schaut er am liebsten im Marstall vorbei – so auch am Donnerstag- und Freitagabend. Über den Hintereingang betrat er zusammen mit Partnerin Heather Milligan das Zelt und wurde von Wirt Siegfried Able begrüßt. Am Donnerstag sollte es ein privater Besuch bleiben, doch am Freitag war dann großes Blitzlichtgewitter angesagt.

Ganz traditionell erschien Arnold Schwarzenegger mit Freundin Heather Milligan in Tracht. Fotografen und Kamerateams stürzten sich auf den Hollywoodstar. Vor Ort waren sogar mehrere Polizisten stationiert, damit die Situation nicht außer Kontrolle gerät

Damit alles ruhig verläuft bei Arnies Wiesn-Besuch, sind zahlreiche Polizisten vor Ort. © Steffen Trunk

Heikler Moment: Freundin von Arnold Schwarzenegger droht in Wiesn-Zelt zu stürzen

Arnold Schwarzenegger posierte wenige Sekunden, bevor er mit seiner Partnerin und dem Marstall-Wirt ins Zelt verschwand. Dabei kam es zu einem heiklen Moment, wie die AZ beobachten konnte. Heather Mills blieb beim Betreten des Wiesn-Zelts mit ihrem Absatz an den Holzdielen hängengeblieben und wäre beinahe gestürzt. Siegfried Able konnte die Schwarzenegger-Freundin jedoch vor einem fiesen Sturz bewahren. Damit wurde der Wiesn-Wirt zum Retter in der Not.

Arnold Schwarzenegger auf der Wiesn: Hier wäre Freundin Heather beinahe gestürzt

Nach dem Schreckmoment ging es für den "Terminator" samt Freundin zur gemütlichen Runde an den Tisch. Dabei durfte die obligatorische Maß natürlich nicht fehlen. Zum Essen gab es für Arnold Schwarzenegger ein Wiener Schnitzel, wie die AZ weiß.

Nach einer kleinen Stärkung ging es dann noch auf die Bühne, um den Taktstock zum Song "Steirermen Good" zu schwingen. Für den Schauspieler hat es bereits Tradition, dass er bei seinen Oktoberfestbesuchen die Kapelle dirigiert. Zum Dessert gönnte sich Arnold Schwarzenegger noch einen Kaiserschmarrn, bevor es gegen 21 Uhr schon wieder zurück ins Hotel ging.