Nach Skandal beim Anstich: Lilly Becker feiert ausgelassen bei der "Ladies Red Wiesn"

Fast 400 Damen kommen am Mittwoch in den Wildstuben zum exklusiven Wiesn-Event der PR-Agentur Siegelring und Dirndldesignerin Astrid Söll. Unter ihnen auch einige Promis wie Simone Ballack und Lilly Becker. Die AZ hat mit ihnen gesprochen
Franziska Hofmann |
Wer in den Wildstuben mitfeierte...
Wer in den Wildstuben mitfeierte...
Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona (li.), Tochter Joelina Drews und deren Freund Adian Louis
Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona (li.), Tochter Joelina Drews und deren Freund Adian Louis
Astrid Söll, Margit Tönnies, Birgit Fischer-Höper und Laura Siegel
Astrid Söll, Margit Tönnies, Birgit Fischer-Höper und Laura Siegel
Uschi von Dämmrich Luttitz
Uschi von Dämmrich Luttitz
Verena Kerth
Verena Kerth
Tatjana Gsell
Tatjana Gsell
Nina Bott
Nina Bott
Marianne und Michael Hartl
Marianne und Michael Hartl
Karen Webb
Karen Webb
Nicole Belstler-Böttcher und Christine Zierl
Nicole Belstler-Böttcher und Christine Zierl
Verena Kerth und Lilly Becker
Verena Kerth und Lilly Becker
Margit Tönnies und Dagmar Dagi Mühlbacher
Margit Tönnies und Dagmar Dagi Mühlbacher
Laura Siegel, Simone Ballack und Sabine Piller
Laura Siegel, Simone Ballack und Sabine Piller
Alessandra Geissel und Alexandra Polzin
Alessandra Geissel und Alexandra Polzin
Lisa Loch
Lisa Loch
Simone Ballack
Simone Ballack
Ramona Drews und Jürgen Drews
Ramona Drews und Jürgen Drews
Mariella Ahrens und Freund Marco van Dré
Mariella Ahrens und Freund Marco van Dré
Lilly Becker
Lilly Becker
Marianne Hartl
Marianne Hartl
Fast 400 Damen ganz in Rot – die treffen sich am Mittwoch im Festzelt Wildstuben. Ein Rekord: Waren es vergangenes Jahr noch knapp 200 Gästinnen, hat sich die Zahl der Damen, die unbedingt bei der "Ladies Red Wiesn" dabei sein wollen, heuer fast verdoppelt.

Die drei Gastgeberinnen: PR-Managerin Birgit Fischer-Höber und Bookerin Laura Siegel, die gemeinsam mit Ehemann Ralph Siegel (79), die PR-Agentur "Siegelring" führen - und Dirndl-Designerin Astrid Söll.

Laura und Ralph Siegel im Vor-Geburtstagsstress

Für Laura Siegel sind es aktuell fordernde Zeiten – in wenigen Tagen feiert Ralph Siegel seinen 80. Geburtstag. Die Vorbereitungen, sagt die Schweizerin der AZ, sind in vollem Gange. "Ich hab' zwei Stunden geschlafen. Während der Wiesn ist das natürlich ein Wahnsinn."

Die Organisation der großen Geburtstags-Gala übernehmen Siegels selbst - ohne zusätzliche Agentur. "Aber das musst du auch machen, wir kennen ja die ganzen Leute."

Erlös der "Ladies Red Wiesn" kommt der Aktion Kinderträume zugute

Vorher jetzt aber erst einmal die "Ladies Red Wiesn" – das exklusive Damen-Event (mit wenigen männlichen Ausnahmen) gibt es bereits seit sieben Jahren. Der Erlös kommt auch heuer traditionell der Aktion Kinderträume des Vereins der Deutschen Fleischwirtschaft zugute. Schirmherrin Margit Tönnies ist am Mittwoch ebenfalls unter den "roten Damen": "Wir unterstützen seit 21 Jahren Familien, deren Kinder lebensbegrenzend erkrankt sind. Wir kämpfen mit den Familien und geben den Kindern das, was wichtig ist, um ihr Leben besser zu gestalten."

Ebenfalls unter den Gästinnen am Mittwoch: Promis wie Schauspielerin Mariella Ahrens, die bei der "Ladies Red Wiesn" die Moderation übernimmt und Simone Ballack. "Bei dem Wetter bin ich richtig froh, dass ich in Italien wohne", lacht Ballack im Gespräch mit der AZ.

Lilly Becker: Kein Kommentar zum Pfändungs-Skandal

Bereits zum dritten Mal in den Wildstuben feiert am Mittwoch auch Lilly Becker (49), Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker - im Partnerlook mit den Gastgeberinnen. Mutig zum Dirndl: Die Dschungelkönigin trägt schwarze Boots. "Ich dachte mir, bevor ich nicht laufen kann, in hohen Schuhen - und die sind auch cool", sagt Becker der AZ. Die Wildstuben schätze sie sehr - dabei wird gerade ihr erster Besuch auf der diesjährigen Wiesn hier von einem Skandal überschattet: Kurz vor dem Anstich hatten Polizisten und Gerichtsvollzieher das Model abgepasst.

In der Zwischenzeit hat sich auch Beckers Anwaltskanzlei mit einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet. Die 49-Jährige selbst will sich auf AZ-Nachfrage am Mittwoch nicht um Thema äußern.

Jürgen Drews: "Die Wiesn ist schon anstrengend"

Etwas später zu den feiernden Damen stößt am Mittwoch dann auch ein besonderer Mann: Schlagerstar Jürgen Drews - Tochter Joelina Drews war als Showact auf der Veranstaltung gebucht. "Eigentlich lebe ich ja ein gemütliches Rentner-Schlager-Leben, aber die Wiesn ist schon anstrengend", gibt er im Gespräch mit der AZ zu. "Sobald meine Mundwinkel mal nach unten zeigen, sagen alle 'Der Drews ist nicht gut drauf', wenn ich mal stolpere, heißt es 'Der Drews kann schon gar nicht mehr gehen'." Das dementiert der 80-Jährige vehement: "Das stimmt nicht. Ich bin eigentlich noch gut auf den Beinen!"

13 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie am 25.09.2025 18:46 Uhr / Bewertung:

    Hach, amüsant wie sich die Männer hier wieder mal über die Frauen auslassen.
    Habt ihr alle keine Frauen zuhause? Oder warum lasst ihr euch alle so über das Aussehen der Frauen aus?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • BingoMuc am 25.09.2025 20:21 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Wenn man andere schlecht macht, steht man selbst besser da, so die Denke

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Mallory am 25.09.2025 13:26 Uhr / Bewertung:

    Der Zweck der Veranstaltung ist lobenswert. Mit den ewig gleichen verunstalteten Gestalten dieser Treffen kann man nur noch Mitleid haben.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
