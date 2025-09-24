"WiesnBummel" mit Promis: Warum Cathy Hummels zu Pilz-Gummibärchen greift

Am ersten Oktoberfest-Montag lädt Cathy Hummels zu ihrem traditionellen Wiesn-Bummel. Heuer bietet die Unternehmerin ihren Gästen jede Menge glamourösen Luxus. Welche Promis sind dabei und wie exklusiv wird gefeiert?

Cathy Hummels hat es geschafft: Ihr alljährlicher "WiesnBummel" hat sich bei den Promis fast schon zu einer Tradition entwickelt, zu der sie gerne eingeladen werden. Auch 2025 durfte der VIP-Spaziergang über das größte Volksfest der Welt nicht fehlen. Am Montag (22. September) lud die Unternehmerin daher jede Menge VIPs nach München ein, um gemeinsam über das Oktoberfest zu flanieren. Wer aber glaubt, das sei lediglich ein kleiner Streifzug über das Gelände, irrt: Cathy Hummels hatte heuer ganz schön aufgefahren.

Cathy Hummels feiert "WiesnBummel" 2025 mit großem Tamtam

Ab 11 Uhr begrüßte die Ex-Frau von Mats Hummels ihre Promi-Freunde in der Münchner Eventlocation Isarpost. Bei Häppchen und Drinks konnten sich die geladenen Gäste gemütlich austauschen. Für musikalische Untermalung und Party-Stimmung sorgte ein DJ, während sich die VIPs die Zeit in der Styling-Launch oder beim Bemalen von Lebkuchenherzen vertrieben. Als gute Gastgeberin war Cathy Hummels gefühlt immer überall, was auch die Anwesenden beeindruckte.

Joyce Ilg verrät: "Erstes Mal seit zehn Jahren auf der Wiesn"

Schauspielerin Claudelle Deckert zeigte sich begeistert von dem Ambiente. "Ich mag Cathy total gerne", schwärmte die ehemalige "Unter uns"-Darstellerin im AZ-Gespräch. "Ich finde es ganz toll, was sie hier aufgebaut hat und wie viele tolle Menschen sie zusammenbringt." Schauspiel-Kollegin Joyce Ilg freute sich ebenfalls auf den "WiesnBummel", gab aber auch zu, etwas nervös zu sein. "Es ist heute mein erstes Mal seit zehn Jahren auf der Wiesn", sagte sie dazu. "Ich bin gespannt, ob sich das sehr verändert hat."

Elena Uhlig und Joyce Ilg © Petra Stadler

Jannik Kontalis feierte 2025 gar seine Oktoberfest-Premiere. Der "WiesnBummel" von Cathy Hummels war erst sein zweiter Besuch des Volksfests, am Vorabend hatte er noch kräftig mit Bill Kaulitz gefeiert. "Ich bin überwältigt und begeistert", sagte er gut gelaunt zur AZ. Vor allem Tracht hatte es dem 29-Jährigen angetan: "Da macht man sich mal etwas schicker, das finde ich richtig cool."

Tipp von Cathy Hummels: "Ich trinke erst am Abend"

Und wie erging es der Gastgeberin? Nach dem Stress während der Vorbereitung war ihr die Erleichterung über ihr gelungenes Event anzusehen. "Ich bin gerade total happy, dass so viele Gäste gekommen sind und wir so viel Spaß haben", freute sie sich. Ihr Geheimtipp um einen derart vollen Tag auf der Wiesn zu überstehen ist denkbar simpel: "Ich trinke erst am Abend." In ihrer Handtasche hat sie aber auch ein kleines Hilfsmittel, wie sie der AZ spontan präsentierte: Konzentrationsgummibärchen aus Pilzen. "Wenn ich merke, dass ich einen Downer habe, dann esse ich einfach meine Pilz-Gummibärchen."

Paul Jahnke, Cathy Hummels und Rapper Kollegah © Petra Stadler

Nach dem Styling und der Pre-Party in der Isarpost ging es für alle Gäste mit Shuttlebussen auf direktem Weg zum Oktoberfest. Erst wurde im Café Kaiserschmarrn gefeiert, dann ging es weiter ins Armbrustschützenzelt. Zum Abschluss ließen die VIPs und Cathy Hummels den Abend in Käfers Wiesn-Schänke ausklingen.

Welche weiteren Promis den "WiesnBummel" von Cathy Hummels besucht haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.