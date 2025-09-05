Privatleben von Bill Kaulitz: Welche Rolle Jannik Kontalis als Freund spielt

Wie sieht es gerade in Bill Kaulitz' Liebes- und Privatleben aus? Zuletzt sorgte er mit seiner Pool-Party für Schlagzeilen, auf der er mit Jannik Kontalis turtelte. Sind die beiden ein Paar und kommen gemeinsam zum Münchner Oktoberfest 2025?

Um Sänger Bill Kaulitz (36) und Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) ranken sich seit Mitte August heiße Spekulationen. Auslöser war eine Berliner Clubnacht, bei der die beiden erstmals gemeinsam gesehen wurden. Ist Bill Kaulitz gar nicht mehr Single?

Beziehung: Ist Bill Kaulitz mit Jannik Kontalis zusammen?

Fotos und Clips verbreiteten sich rasant, und schnell stand die Frage im Raum, ob es sich dabei wirklich nur um eine harmlose Feier handelte. Die Gerüchteküche kocht seitdem unaufhörlich – befeuert von Bill Kaulitz selbst, der in einem RTL-Interview kurz darauf vielsagend über Jannik Kontalis erklärte: "Wir lernen uns kennen."

Bill Kaulitz' neuer Flirt: Wer ist eigentlich Jannik Kontalis?

Reality-TV-Star Jannik Kontalis sorgte schon vor dem Medienrummel rund um Bill Kaulitz für Gesprächsstoff. Bekannt wurde er 2022 durch die RTL-Show "Make Love, Fake Love", in der er Yeliz Koç, Ex von Jimi Blue Ochsenknecht, kennenlernte. Mit ihr führte Jannik Kontalis anschließend eine turbulente On-Off-Beziehung, die zunächst im Sommer 2023 scheiterte. In der RTL-Show "Prominent getrennt" wagten beide 2025 noch einen weiteren Anlauf, trennten sich im April 2025 dann aber endgültig. Später war Kontalis in einer Beziehung mit Influencerin und Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis. Aktuell steht Jannik Kontalis erneut im Rampenlicht – nicht nur durch sein Privatleben, sondern auch, weil er als parteiloser Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach antritt.

Jannik Kontalis (li.) und Bill Kaulitz haben sich erneut gemeinsam gezeigt. © ddp/Geisler/Dwi Anoraganingrum / ddp

Bill Kaulitz spielte in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den er zusammen mit seinem Bruder Tom Kaulitz (36) moderiert, auf die Kandidatur an. Er scherzte darüber, dass er selbst die "First Lady von Mönchengladbach" werden würde. Sieht sich Bill Kaulitz daher an der Seite von Jannik Kontalis?

Haus in Hollywood: Jacuzzi-Party à la Bill Kaulitz

Nur eine Woche nach der Liebelei im Berliner Club feierte Bill Kaulitz die Einweihung seines neuen Jacuzzis in Los Angeles – und Reality-TV-Star Jannik Kontalis war spontan mit von der Partie. Unter dem Motto "The Party has arrived" waren auch Bill Kaulitz' Freundin Sara Alviti, die deutsche Dragqueen Candy Crash sowie Kontalis‘ "Prominent getrennt"-Kumpel Giuliano Hediger (26) dabei. Auf Instagram tauchten erste Bilder der Feier auf, auf denen Kaulitz und Kontalis eng nebeneinander kuschelnd im Wasser zu sehen waren. Die Fotos heizten die Spekulationen um Bill Kaulitz’ Privatleben weiter an.

Jannik Kontalis (li.) planscht im Pool von Bill Kaulitz (2.v.li.) in Los Angeles © instagram/saraalviti

Im Podcast blickten die Kaulitz-Brüder auf die Feier zurück. Bruder Tom Kaulitz fand die Party "legendär" und scherzte, dass sein Zwilling wohl ein bisschen zu viel getrunken habe. Bill Kaulitz selbst gab zu, dass er den Jacuzzi "sexuell" einweihen wollte und dass das Becken sein Liebesleben zumindest "auf Vordermann gebracht" habe. Wen genau Bill Kaulitz damit meinte, ließ er offen. Jannik Kontalis gab später selbst bei RTL mit einem Augenzwinkern zu: "Ich habe nicht viel gesehen, deswegen muss ich wohl nochmal hin." Ist Los Angeles gemeint oder vielleicht doch Bill Kaulitz selbst?

Fame-Vorwürfe gegen Jannik Kontalis – Bill Kaulitz verteidigt ihn

Bereits seit den ersten Gerüchten um eine mögliche Liebelei zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis kochten die Spekulationen und Fame-Vorwürfe rund um Jannik Kontalis hoch. Viele vermuteten, der Reality-TV-Star nutze die Nähe zum Sänger nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Kontalis wehrt sich klar bei RTL: "Ich möchte, dass die Leute mich auch mal richtig kennenlernen und nicht nur auf die Show oder die Schlagzeilen schauen." Bill Kaulitz sprang seinem Freund zur Seite und betonte, dass man Jannik Kontalis nicht vorschnell beurteilen sollte: "Man muss ihn für das sehen, was er wirklich ist – jenseits der Kamera und der Schlagzeilen."

Liebes-Wende: Sind Jannik Kontalis und Giuliano Hediger zusammen?

Nach der Pool-Party bei Bill Kaulitz meldete sich Ariel Anderssen zu Wort. Sie ist die Ex-Partnerin von Giuliano Hediger. In ihrer Instagram-Story behauptete sie, bei der angeblichen Romanze zwischen Jannik Kontalis und Bill Kaulitz gehe es in Wahrheit nur um Aufmerksamkeit. Der Sänger sei lediglich "gut für Schlagzeilen", während Jannik Kontalis und Giuliano Hediger gemeinsame Pläne schmieden würden – "und das nicht nur freundschaftlich".

Ariel Anderssen war einst mit Giuliano Hediger liiert. Das Ex-Paar war bei "Prominent getrennt" zu sehen. © RTL

Außerdem warf sie ihrem Ex-Freund Giuliano Hediger vor, wegen Jannik Kontalis kaum noch Zeit mit der gemeinsamen Tochter zu verbringen. Stattdessen stehe das Partyleben in Los Angeles im Vordergrund. Giuliano Hediger wies die Vorwürfe seiner Ex kurz zurück und betonte, seine Vaterrolle ernst zu nehmen. Gemeinsam mit Jannik Kontalis postete er später auf Instagram ein Video mit der Songzeile "Irgendwann im Leben kommt ein Mensch, der anders ist als alles, was du so kennst". Ob das eine ironische Anspielung oder ein Statement zu einer möglichen Liebelei war, blieb offen.

Kein Instagram-Freund mehr: Entfolgung nach Bill Kaulitz’ Geburtstag

Ausgerechnet in der Nacht nach dem 36. Geburtstag der Kaulitz-Zwillinge geht das Wirrwarr weiter: Jannik Kontalis entfolgte dem "Tokio-Hotel"-Star plötzlich auf Instagram. Für Fans kam der Schritt völlig unerwartet – zumal die beiden noch kurz zuvor auf der Pool-Party in Los Angeles so unzertrennlich schienen. Ob es ein bewusster Bruch oder nur ein Social-Media-Zufall war, bleibt offen. Bill Kaulitz selbst äußerte sich bislang nicht.

Wiesn 2025: Kommt Jannik Kontalis mit?

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verrieten Bill Kaulitz und sein Bruder Tom Kaulitz, dass sie 2025 wieder auf die Wiesn gehen werden. Ob Jannik Kontalis als Freund und möglicher Begleiter des Sängers mitkommt, bleibt offen. Beide äußerten sich dazu bislang nicht. Fans spekulieren weiter: Könnte die Instagram-Entfolgung Teil einer Taktik sein – oder steckt wirklich mehr hinter der Beziehung zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis?

Bill Kaulitz und die Männer als Partner: Oktoberfest als Liebes-Tradition

Für Bill Kaulitz gehört die Wiesn längst zur Tradition – nicht nur wegen Bier und Party. Auch sein Liebesleben wird auf dem XXL-Volksfest immer wieder thematisiert. 2023 wurde der Sänger erstmals öffentlich mit Ballermann-Star und YouTuber Marc Eggers (38) auf dem Oktoberfest gesehen. Ein erstes Kuss-Foto sorgte für Aufsehen. 2024 legten die beiden noch einen drauf: Im Partnerlook zeigten sich Bill Kaulitz und Marc Eggers erneut auf der Wiesn und präsentierten ihre Beziehung offen.

"Traummann"-Herzen an der Trachtenweste: Marc Eggers und Bill Kaulitz mit eindeutigem Bekenntnis. © dpa/Felix Hörhager

Doch die Romanze zwischen Bill Kaulitz und Marc Eggers hielt nicht lange: Schon Ende 2024 kamen die ersten Trennungsgerüchte auf. Und Anfang 2025 bestätigte Bill Kaulitz in seinem Podcast, dass er wieder Single sei. Fremdgeh-Gerüchte feuerte Bill Kaulitz selbst an. Marc Eggers hat sich zum Ende der Beziehung öffentlich nicht geäußert.

Heidi Klums Pre-Wiesn-Party: Bill und Tom Kaulitz feiern in München mit

Am 18. September steigt im Münchener Hofbräuhaus das "Heidifest" als Pre-Wiesn-Party, nur zwei Tage vor dem offiziellen Start der Wiesn. Die Kaulitz-Zwillinge machten in ihrem Podcast klar: Auch 2025 lassen sie sich das Volksfest nicht entgehen.

Heidi Klum lädt am 18. September zur Oktoberfest-Sause ins Münchner Hofbräuhaus. © Daniel Graf

"Oktoberfest – da sind wir natürlich wieder dabei dieses Jahr", verkündete Bill Kaulitz, woraufhin sein Bruder ergänzte, man werde "wieder richtig Gas geben". Ob Heidi Klum (52) selbst erscheinen wird, haben die Zwillinge nicht verraten.