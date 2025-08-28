Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz: Planscht hier ein neues Traumpaar?

Nach einer gemeinsamen Partynacht folgt nun eine Poolparty in Los Angeles: Reality-TV-Star Jannik Kontalis und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz haben erneut Zeit zusammen verbracht.

Nach einer innigen Clubnacht in Berlin haben sich Jannik Kontalis (28), Ex-Partner von Yeliz Koc (31), und Musiker Bill Kaulitz (35) erneut zusammen gezeigt. In seinem Zuhause in Los Angeles veranstaltete Bill Kaulitz eine Poolparty und hatte sich dazu einige bekannte Gesichter eingeladen.

Poolparty mit Freunden und Familie

Sara Alviti, Stylistin und eine enge Vertraute von Bill Kaulitz, ließ ihre Instagram-Follower an der nassen Sause teilhaben. So postete sie in ihrer Instagram-Story Clips des Gastgebers oder der Dragqueen Candy Crash. Ein Bild fiel den Fans dabei besonders ins Auge.

Denn unter den Anwesenden im Pool befand sich auch Jannik Kontalis, der mit Drink in der Hand und einem ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera lächelt. Neben ihm hat es sich Bill Kaulitz im Pool gemütlich gemacht. Zudem ist offenbar auch Reality-TV-Star Giuliano Hediger zu sehen, der die Reise nach Los Angeles gemeinsam mit seinem "Prominent getrennt"-Kollegen Kontalis gemacht hat.

Auch Bill Kaulitz selbst gab in einer Instagram-Story Einblicke in die Party bei "perfektem Wetter" und postete ein Selfie mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz, der sich die Party offenbar ebenfalls nicht entgehen ließ.

Nach der Partynacht in Berlin hat sich Bill Kaulitz im Interview mit RTL zu seinem angeblichen Flirt Jannik Kontalis geäußert: "Wir lernen uns kennen", sagte er kurz und knapp. Zudem verteidigte er den umstrittenen Reality-Star, der als parteiloser Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in seiner Heimatstadt Mönchengladbach antritt, und erklärte zu dessen Kritikern: "Die kennen den Jannik doch auch gar nicht. Die sollen die Leute doch mal leben lassen. Da gibt es ja auch noch einen Jannik hinter der Kamera, der auch noch ein richtiges Leben führt, abseits von irgendwelchen Realityshows."