Große Oktoberfest-Pläne: Das haben Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum in München vor

Am 20. September findet der Anstich des diesjährigen Oktoberfestes statt. Zwei Tage vorher lädt Heidi Klum zu einer zünftigen Sause ins Hofbräuhaus ein. Nun machen auch Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill eine große Ankündigung – und verraten, was sie sich für die Wiesn-Zeit vorgenommen haben.

Im Hause Kaulitz-Klum gibt es immer einen Grund zu feiern: Am 1. September zelebrierten die Zwillinge Bill und Tom ihren 36. Geburtstag und gewährten auch Einblicke in die wilde Party. Und schon bald geht es feuchtfröhlich weiter: Am 18. September lädt Toms Ehefrau Heidi Klum (52) zum großen "HeidiFest" ins Hofbräuhaus ein. Jetzt verraten die "Tokio Hotel"-Zwillinge, was sie sich für die Zeit in München vorgenommen haben.

Oktoberfest 2025: Bill und Tom Kaulitz "geben wieder richtig Gas"

Die neueste Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" eröffnet Bill Kaulitz mit einer wichtigen Ankündigung: "Oktoberfest, sind wir natürlich wieder mit dabei dieses Jahr." Auch sein Bruder Tom Kaulitz lässt verlauten: "Lass es uns direkt announcen: Oktoberfest, da geben wir wieder richtig Gas." Ob die Zwillinge auch Heidi Klum mit auf die Wiesn nehmen werden? Die 52-Jährige war noch nie auf dem Oktoberfest – da wird es doch heuer Zeit für eine Premiere. Bislang hüllen sich die Kaulitz-Brüder in Schweigen.

Dem Ehemann von Heidi Klum steckt noch immer die Geburtstagsfeierei der letzten Tage in den Knochen: "Wobei ich sagen muss, mir brummt heute der Schädel ein bisschen, ich bin bisschen durchgefeiert, das wird heute deine Sendung, kann ich dir schon sagen." Ehrlich gesteht der Gitarrist: "Ich habe gestern den Absprung nicht geschafft."

Bill Kaulitz hat "schlechtes Gewissen": "Über die Stränge geschlagen"

Vor seinem Bruder muss sich Tom Kaulitz für dieses Geständnis allerdings nicht schämen. Denn Bill Kaulitz verrät: "Ich hab den Absprung aber auch nicht geschafft. Es war ein wildes Fest wieder bei uns, die ganze Woche." Der "Tokio Hotel"-Sänger erzählt: "Wir waren wieder ganz wilde Mäuse, kann ich schon mal sagen."

Und er selbst hat es dabei wohl besonders krachen lassen: "Ich war die wildeste Maus und bei mir ist es ein bisschen so: Ich bade noch in meinem schlechten Gewissen von der Party, weil ich so über die Stränge geschlagen habe." Sein Bruder Tom Kaulitz meint daraufhin jedoch: "Ich habe immer bei dir das Gefühl, du hast gar kein schlechtes Gewissen."

Bill Kaulitz (li.) ist für seine Feierlaune bekannt. Nun erzählt er vom "schlechten Gewissen" danach. © imago/Marja

Bill Kaulitz genervt: "Ich mach das nie mit jemandem"

Bill Kaulitz stellt aber klar, dass sein Bruder ihn da falsch einschätzen würde: "Doch, hab ich. Vor allem habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ihr mir das auch immer macht." Der 36-Jährige hat ein Hühnchen mit seinen Freunden zu rupfen – von diesen fühle er sich nach feuchtfröhlichen Partynächten nämlich regelmäßig verurteilt. Ein No-Go für Bill Kaulitz: "Ich mache das nie mit jemandem, ich bin so nicht, ich hab das noch nie mit jemandem gemacht."

Auf der Wiesn 2024 feierte Bill Kaulitz mit seinem damaligen Flirt Marc Eggers. Mit wem er wohl in diesem Jahr anstößt? © BrauerPhotos / P.Schoenberger

Sein Bruder Tom Kaulitz erklärt ihm schließlich anerkennend, für welche Eigenschaft man ihn im Freundeskreis besonders schätzen würde: "Du bereust nichts, du hinterfragst nichts, [...], du machst das und stehst dann dazu und findest es auch gut. Also darum habe ich das Gefühl, du hast nie ein schlechtes Gewissen – aber darum wollen wir dir manchmal den Spiegel vorhalten."