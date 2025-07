Promi-Aufgebot im Hofbräuhaus: Heidi Klum verrät Gästeliste für Wiesn-Party

Heidi Klum ist bekennender München-Fan. Das Topmodel mag es zünftig und freut sich in diesem Jahr auf eine ganz eigene Pre-Wiesn-Party. Nun macht sie publik, welche Promi-Gäste gemeinsam mit ihr das große "HeidiFest" im Hofbräuhaus begehen werden.

Für Heidi Klum (52) kann es in diesem Jahr nicht zünftig genug zugehen: Noch vor dem Wiesn-Anstich wird das Topmodel eine eigene Oktoberfest-Party feiern. Am Donnerstag, den 18. September lädt die Ehefrau von Tom Kaulitz (35) ins legendäre Hofbräuhaus ein – und nun macht sie die Gästeliste für das allererste "HeidiFest" publik.

Heidi Klum im Hofbräuhaus: Diese Promi werden erwartet

Auf Instagram teasert Heidi Klum ihr großes Bayern-Event an: "Tradition, Musik und Heimatgefühl vereint an einem ganz besonderen Ort: dem Hofbräuhaus in München." Die Vierfachmama verkündet: "Ich bin unglaublich dankbar, dass so viele großartige KünstlerInnen und Talente Teil dieses Abends sein werden. Jeder Einzelne macht das Fest noch besonderer."

Und die prominente Gästeliste kann sich sehen lassen: Heidi Klum verrät in dem Beitrag, dass unter anderem Schlagerstars wie Roberto Blanco, Jürgen Drews, Lucas Cordalis, Howard Carpendale, Michael Holm und Michelle mit ihrem Verlobten Eric Philippi beim großen "HeidiFest" auftreten werden.

Heidi Klum veröffentlicht Gästeliste: Wer feiert mit ihr im Hofbräuhaus?

München-Fans werden sich wohl besonders über den Auftritt der Münchner Freiheit sowie Marianne und Michael freuen. Und wer es lieber pop-lastig mag, dürfte beim "HeidiFest" ebenfalls auf seine Kosten kommen, denn das Topmodel hat noch folgende Acts eingeladen: Lou Bega, Haddaway, Kerstin Ott und die Weather Girls. Außerdem freut sich die 52-Jährige auf Ross Anthony, SchickSisters und OpusBand, Nik P., Peter Kraus, Hermes House Band, Vincent Gross, Kristina Bach, Thomas Anders und die Wildecker Herzbuben.

Heidi Klum in Vorfreude: "Die Lieder lauthals mitzusingen"

In einer Pressemitteilung vom Sender ProSieben lässt die Gastgeberin verlauten: "Meine geliebte Oma Leni und ich saßen immer gemeinsam auf dem Sofa und schauten Musiksendungen. Damit verbinde ich viele wunderschöne Erinnerungen." Heidi Klum kann das zünftige Event offenbar kaum erwarten: "Ich freue mich jetzt schon, die Lieder lauthals mit meiner Familie, Freunden und meinen geladenen Gästen, mitzusingen."