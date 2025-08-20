Sorge um Bill Kaulitz: Wird er von RTL-Star ausgenutzt?

Die Gerüchteküche um Bill Kaulitz ist wieder am Brodeln. Der Sänger soll aktuell einem bekannten Reality-Sternchen sehr nahestehen. Doch in der Community des "Tokio Hotel"-Frontmannes macht sich deshalb Sorge breit.

Das Liebeskarussell von Bill Kaulitz scheint nicht stillzustehen. Jetzt wurde der Schwager von Heidi Klum erneut mit einem bekannten Promi-Mann in vertrauter Pose abgelichtet, nachdem die Beziehung mit Ballermann-Sänger Marc Eggers gescheitert ist. Was geht denn da mit Jannik Kontalis, dem Ex-Partner von Yeliz Koc? Und warum äußern zahlreiche Fans ihre Sorge um den "Tokio Hotel"-Star?

Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Was geht mit dem Ex von Yeliz Koc?

Mit einem besonderen Foto hat Bill Kaulitz wieder einmal für Furore gesorgt. Darauf zu sehen sind der Sänger und Jannik Kontalis, die beiden wirken sich sehr zugetan. Die Aufnahme soll nach dem Jubiläumskonzert von "Tokio Hotel" beim Feiern im Berliner Club "Bricks" entstanden sein.

Ob die beiden Männer zusammen sind oder nicht, wurde bislang nicht öffentlich bestätigt. Dennoch steht bei vielen Unterstützern von Kaulitz die Befürchtung im Raum, ihr Idol könnte durch den TV-Star ausgenutzt werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Kontalis eine Beziehung als Einnahmequelle nutzt.

Deutliche Warnungen: Fans in Sorge um Bill Kaulitz

Bis vor Kurzem war Jannik Kontalis noch in der RTL-Show "Prominent getrennt" zu sehen. Gemeinsam mit Ex Yeliz Koc wollte er die Show gewinnen – was ihm teilweise auch gelungen ist. Zwar hat es nicht für das Finale und die Siegesprämie gereicht, aber er kam wieder mit der ehemaligen Partnerin von Jimi Blue Ochsenknecht zusammen. Die Beziehung hielt jedoch nicht lange, es kam zur erneuten Trennung. Damit trägt er den unrühmlichen Titel "der Ex von der Ex von...".

Jannik Kontalis mit Ex-Freundin Yeliz Koc – folgt jetzt der Rosenkrieg? © BrauerPhotos/F.Seidel

Dass Jannik Kontalis keine Hemmungen zu haben scheint, Geld aus seinen persönlichen Erfahrungen mit Promis zu schlagen, ist kein Geheimnis. Wie er in "Prominent getrennt" zugegeben hatte, verdiente er mit einem Enthüllungspodcast über Ex Yeliz Koc 100.000 Euro. Nun haben Fans von Bill Kaulitz die Sorge, dass es ihm ähnlich ergehen könnte. "Der lebt doch mittlerweile von der Vermarktung seiner gescheiterten Liebschaften", schreibt ein Kritiker dazu in den Kommentaren auf Instagram. Ein weiterer wird noch deutlicher: "Jannik [ist, d.R.] immer da, wo Fame ist. Morgen Podcast für 100k drehen und intime Dinge ausplaudern."

Yeliz Koc teilt gegen Ex aus: "Wusste nicht, dass Jannik auf Männer steht"

Wie reagiert Jannik Kontalis auf diese Anschuldigungen? Der 29-Jährige hat aktuell ganz andere Sorgen, denn Yeliz Koc teilt ordentlich gegen ihn aus. "Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen." Für den geschassten Ex-Partner ist das ein Angriff auf sein Image, wie er in seiner Story schreibt. "Das ist alles falsch, gelogen & das sind komplette Unwahrheiten, was uns angeht." Dabei betont er: "Bei Rufmord geht es darum, dass du behauptest, ich wäre fremdgegangen, nicht, auf wen man steht." Dann macht Kontalis seinem Ruf erneut alle Ehre und droht, in einem weiteren Podcast wieder einmal auspacken zu wollen.

Der "Prominent getrennt"-Star hat aber auch zu den Gerüchten um Bill Kaulitz reagiert und teilte mit: "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben." Vielleicht wird in den kommenden Wochen doch noch ein Pärchen-Coming-out folgen. Nach dem Chaos um Marc Eggers wäre es dem Schwager von Heidi Klum zu wünschen, dass er endlich sein privates Glück gefunden hat.