Meghan als "Herzogin des Schwachsinns": Moderatoren-Duo macht sich über Royal-Foto lustig

In Großbritannien und den Commonwealth-Staaten scheint Herzogin Meghan kaum noch Fans zu haben. Im australischen Frühstücksfernsehen haben sich jetzt zwei Moderatoren über sie und Ehemann Prinz Harry lustig gemacht.

Wohltätigkeitsarbeit, Podcast oder geplante TV-Show – egal, was Herzogin Meghan anpackt, es scheint beim Volk irgendwie nicht richtig anzukommen. Die ehemalige Schauspielerin hat sich gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry für ein Porträt von Starfotograf Misan Harriman ablichten lassen, das kurz nach dem Tod von Queen Elizabeth veröffentlicht wurde. Dafür wird das royale Paar jetzt in der australischen TV-Sendung "The Morning Show" veräppelt.

Kritik für Porträt von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Auf dem Foto posieren Meghan und Harry selbstbewusst, halten sogar Händchen und wirken fast wie Staatsoberhäupter. Bereits kurz nach der Veröffentlichung gab es viel Kritik dafür, denn nur zwei Tage zuvor hatte der Palast ein Bild von König Charles, Gemahlin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate präsentiert. Einige Kritiker sehen in der Aktion der Exil-Royals eine Retourkutsche, Meghans Blick wird gar als trotzig interpretiert.

Australisches Frühstücksfernsehen macht sich über Harry und Meghan lustig

Das Porträt von Herzogin Meghan und Prinz Harry nahm ein australisches Moderatoren-Duo zum Anlass, sich über die beiden lustig zu machen. Kylie Gillies und Larry Emdur, die für "The Morning Show" vor der Kamera stehen, ahmten die Posen der Royals für ein Foto nach. Auf Instagram schrieben sie dazu "The Duke and Duchess of BS" [Bullshit, d.R.], was übersetzt bedeutet "Der Herzog und die Herzogin des Schwachsinns".

Doch damit nicht genug, die Moderatoren polterten weiter: "Mindestens zwei Männer auf diesem Foto haben in Vegas nackt Billard gespielt. Und mindestens zwei Frauen auf diesem Foto würden alles tun, um die Schlüssel zu einem Schloss zu bekommen." Dieser Seitenhieb dürfte vor allem gegen Herzogin Meghan gemünzt sein. Der 41-Jährigen wird immer wieder vorgeworfen, für Ruhm und Anerkennung in das britische Königshaus eingeheiratet zu haben.

Auf Instagram wurde das Parodie-Foto inzwischen wieder gelöscht. Der australische Sender " ", auf dem "The Morning Show" ausgestrahlt wird, hat jedoch ein Screenshot des Bildes auf der eigenen Website veröffentlicht. Ob Prinz Harry und Herzogin Meghan von der Aktion erfahren haben? Wenn ja – es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sich das royale Paar öffentlich dazu äußert.