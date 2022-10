Krönung von Charles am 3. Juni? Palast äußert sich

Nach ersten Spekulationen um das Datum der Krönung von König Charles III. hat sich der Palast nun zu Wort gemeldet: Demnach ist noch kein Datum für die Zeremonie festgelegt worden.

Seit einigen Wochen kursieren bereits die ersten Gerüchte um die Krönung von König Charles III. (73). unter Berufung auf britische Beamte berichtet, dass die Zeremonie am 3. Juni 2023 stattfinden soll. Eine Quelle aus dem Buckingham Palast hat die Spekulationen nun jedoch dementiert und klargestellt, dass es bislang noch kein genaues Datum gebe.

"Ohne weitere Hinweise zu geben, kann ich Ihnen versichern, dass noch kein Datum vereinbart oder abgesegnet wurde und jeder, der etwas anderes erzählt, falsch liegt", Die "Operation Golden Orb", wie die Planung von Charles' Krönung genannt wird, sei in vollem Gange und "eine Entscheidung und Ankündigung wird zu gegebener Zeit erfolgen, sobald ein endgültiges Ergebnis vorliegt".

Start der "Operation Golden Orb"

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am 8. September auf Schloss Balmoral wurde aus ihrem Erstgeborenen, Prinz Charles, nach ihrer 70-jährigen Regentschaft der neue König. Zeitgleich trat auch die "Operation Golden Orb" in Aktion. Charles hat seine Arbeit als neuer Monarch offiziell am 23. September aufgenommen. An jenem Tag , auf dem der Monarch an seinem Schreibtisch sitzt.