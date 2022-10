Überraschender Solo-Auftritt von Charlène: Fürstin strahlt auf der Pariser Fashion Week

Seit ihrer krankheitsbedingten Auszeit und der darauffolgenden Genesung tritt Fürstin Charlène in letzter Zeit wieder vermehrt in die Öffentlichkeit. Jetzt hat sich die monegassische Monarchin auf der Fashion Week in Paris gezeigt.

05. Oktober 2022 - 14:57 Uhr | Sven Geißelhardt

Fürstin Charlène bei der Modenschau des Labels Louis Vuitton auf der Pariser Fashion Week. © IMAGO / Starface

Fürstin Charlène ist wieder zurück im Rampenlicht. Auf der Pariser Fashion Week hat die Ehefrau von Albert von Monaco gleich zwei glamouröse Auftritte absolviert – ohne ihren Fürsten an der Seite. Neben Promi-Gästen wie Naomi Campbell: Fürstin Charlène strahlt in Paris 2021 war ein schweres Jahr für die ehemalige Profisportlerin, sie hatte sich aus gesundheitlichen Gründen fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Umso fulminanter feierte sie jetzt ihr Comeback in der französischen Modemetropole. Am Samstag (1. Oktober) besuchte Charlène die Modenschau des Labels Akris. Auf Instagram bedankte sie sich bei Designer Albert Kriemler für den "wundervollen Abend" und beglückwünschte ihn zu der gelungenen Präsentation. Am Dienstag erschien die Fürstin bei der Louis-Vuitton-Schau. Mit XXL-Sonnenbrille, kariertem Jackett, weißer Bluse und schwarzer Hose präsentierte sie sich als absoluten Hingucker der Veranstaltung. Standesgemäß nahm Charlène in der ersten Reihe Platz und saß neben US-Sängerin Janet Jackson. Weitere Superstar-Gäste waren unter anderem Oscargewinnerin Jennifer Connelly, Mode-Ikone Anna Wintour, Schauspielerin Alicia Vikander und Model Naomi Campbell. "Schön und anmutig": Fürstin Charlène für Auftritt auf Fashion Week gefeiert Die monegassische Fürstin schien ihren Trip nach Frankreich sichtlich zu genießen, schrieb auf Instagram dazu: "Schön, wieder in Paris zu sein!" Auch in den Kommentaren wird sie von ihren Fans für den glamourösen Auftritt gefeiert. "Sie sind der Inbegriff von Eleganz und gutem Geschmack ... so schön und anmutig", schreibt ein Follower. Ein weiterer pflichtet bei: "Ich habe Sie nie schöner gesehen. Meine Gebete für Ihre Gesundheit wurden erhört, Gott sei Dank!" Charlène von Monaco scheint damit wieder im Olymp der High Society angekommen zu sein.