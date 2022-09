Schimpfender König Charles: Fake-Clip wird zum viralen Hit

Ein Video vom fluchenden König Charles wird auf Twitter gerade tausendfach geklickt. Dabei handelt es sich aber nicht um die tatsächlichen Aussagen des Monarchen, sondern um eine neu synchronisierte Version.

König Charles wird in einem Twitter-Video verspottet. (Archivbild)

"Verdammter Blödsinn, ich sollte diese Schei** wirklich nicht machen", schimpft König Charles in einem Video, das aktuell auf Twitter rege geteilt und geklickt wird. Dabei verwendet der neu gekrönte Monarch mehrfach das englische F-Wort. Was steckt dahinter?

Nach dem Tod von Queen Elizabeth am 8. September wurde Charles zwei Tage später zum König proklamiert. Als er die Erklärung unterschrieb, herrschte er einen Diener an, ein Etui mit Stiften zur Seite zu nehmen. Nur wenige Tage später kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall mit einem auslaufenden Füller. Die Aufnahmen des fluchenden Königs gingen um die Welt.

König Charles III. hat sich bei einem öffentlichen Termin einen Fauxpas geleistet. © Victoria Jones/PA Wire/dpa

Charles neu synchronisiert: "König zu sein, ist Blödsinn"

Jetzt haben sich Royal-Fans einen Scherz erlaubt und Charles in einem Clip veräppelt. Zu sehen sind Aufnahmen des ersten Stift-Fauxpas. Allerdings wurde der Monarch dafür neu synchronisiert und sein Gesicht mit einer Morphing-Software bearbeitet. Dadurch sieht es aus, als würde er selbst schimpfen wie ein Rohrspatz. "Was zum Teufel ist das hier, können sie das verfi*** Teil wegnehmen!?", hört man den König im Fake-Clip seinen Diener anmeckern.

"Der König zu sein, ist Blödsinn. Ich bin verdammt nochmal fertig mit dieser Schei**!" Sehen Sie hier das Video:

Auf Twitter hat sich das neu bearbeitete Video zu einem viralen Hit entwickelt. Es wird zehntausendfach geklickt. In den Kommentaren machen sich die Zuschauer über König Charles lustig. "Ich wette, das ist genau das, was Charles gedacht hat", schreibt ein Fan dazu. Ein weiterer erklärt: "Das ist das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe!"

Von der Realität scheint der Fake-Clip nicht sonderlich weit entfernt zu sein. Immerhin ist König Charles bereits in der Vergangenheit mehrfach durch sein ungebührliches Verhalten aufgefallen.