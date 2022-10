Neues Bild von Meghan und Harry: Foto-Rache!

Kurz nachdem ein neues Foto von König Charles, Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate veröffentlicht wurde, ziehen Prinz Harry und seine Meghan nach. Nur Zufall oder doch eine geplante Foto-Rache?

Gerade ging das Foto der royalen Fab Four (= die fabelhaften Vier) um die Welt – das erste offizielle Bild vom neuen König Charles III., auf dem er neben seiner Frau Camilla auch Prinz William und Prinzessin Kate um sich hat. Ein klares und schönes Zeichen, dass diese Vier nach dem Tod der Queen noch mehr zusammenhalten.

Nur zwei nicht mehr offiziellen Royals scheint das gar nicht zu gefallen.

Richtig geraten: Prinz Harry und seine Meghan haben nach dem Vierer-Bild ein neues Zweier-Bild von sich (entstanden letzten Monat beim One Young World Gipfel) als Konter auf Instagram geteilt. Britische Medien interpretieren es als Rache. Nun ja, das Timing spricht jedenfalls für sich.

Offizielle Royals halten auf Fotos so gut wie nie Händchen

Was mehr ins Auge springt als Meghans roter Jumpsuit: Die beiden halten Händchen, was offizielle Royals auf offiziellen Fotos so gut wie nie tun. Aber Meghan und Harry sind ihren sehr eigenen Weg gegangen und können nun tun und lassen, was sie wollen – was sie ja auch machen. Ihre Geste will sagen: Liebe und Freiheit sind uns wichtiger als die Krone.

Meghans Blick wird von vielen auf Instagram als trotzig interpretiert, man kann es auch selbstbewusst nennen. Jedenfalls strahlt Harry verschmitzt wie lange nicht.

Fazit: Für manche mag es nur ein Foto sein, für andere eine Retourkutsche.