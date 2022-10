Enthält Charles III. Harrys Kindern alle Titel vor?

Harry und Meghan befürchten offenbar, dass sich der eigene Titelverzicht auch auf ihren Nachwuchs auswirkt, melden Palast-Insider.

Es brodelt bereits wieder im britischen Palast – unter einem neuen Regenten, doch in altbekannter Konstellation. Harry (38) und Meghan (41) haben sich offenbar erneut mit dem nun amtierenden Monarchen Charles III. in der Wolle, wie das britische Boulevard-Blatt "The Sun" unter Berufung auf die gewohnt verlässlichen "Palastquellen" meldet.

Der Grund: Charles III. soll noch nicht entschieden haben, welchen Titel die Kinder seines jüngeren Sohnes tragen dürfen.

Als Enkel des Königs hätten Archie (3) und Lilibet (1) eigentlich automatisch das Anrecht auf den Titel Prinz und Prinzessin. Der "Megxit" allerdings – der den Titelverzicht der Eltern zur Folge hatte – schuf neue Tatsachen, die so in der Thronfolgeregelung nicht vorgesehen waren.

Keine Titel für die Sussex-Kinder

Derzeit sind die Kinder des Paares deshalb ohne Titel in der britischen Thronfolge verzeichnet, .

Als der neue König dies nicht unmittelbar nach seiner Inthronisierung ausbessern ließ, sei in Harry und Meghan die Befürchtung geweckt worden, dass Charles ihren Kinder dauerhaft alle Titel vorenthalten wolle, so die Quelle.

Ein Palastsprecher teilte derweil mit, die Information werde nachgetragen, sobald sie vorliege.