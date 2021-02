Küken-Kostüm bei "The Masked Singer" 2021: Welcher Promi steckt dahinter?

Ein flauschiges Küken mit riesigem Umfang reiht sich in die bunten Charaktere der neuen Staffel von "The Masked Singer" ein. Fans vermuten unter dem Kostüm eine bekannte Youtuberin. Welche Promi könnte es noch sein?

Piepst auf der großen Bühne von "The Masked Singer": das Küken.

Lange Wimpern, glitzrig-blaue Flügelchen und ein Zopf mit pinker Schleife: ein niedliches Küken steht bei der neuen Staffel von "The Masked Singer" auf der Bühne. Fans der Prosieben-Show haben einen Verdacht, wer hinter der possierlichen Maske stecken könnte...

Steckt dieser Promi hinter dem Küken bei "The Masked Singer" 2021?

Aufmerksame Fans der Show haben auf dem Instagram-Bild des Küken einige Donuts entdeckt, die links und rechts neben dem Kostüm platziert sind. Da kam einigen gleich Youtuberin und Influencerin Bianca Claßen aka "Bibis Beauty Palace" in den Sinn - sie ist bekannt für ihre große Donut-Leidenschaft und hat schon einige zu dem Thema veröffentlicht. Ob die 28-Jährige wirklich unter dem Küken-Kostüm steckt? Noch ist nicht viel über den mit 500 Strasssteinen besetzten Charakter bekannt, nur so viel: "Das kleine, lustige Küken ist total verspielt und hat so manchen Blödsinn im Kopf."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Küken-Verkleidung: Ein gigantisches Kostüm

Was die Fans außerdem wissen: Das Küken ist so voluminös, dass man ganze 3,80 Meter zurücklegen muss, um es einmal zu umrunden. Vier Meter Paillettenstoff wurden für das Kostüm des "Glamourous Chick" verwendet.

Alle Kostüme von "The Masked Singer" 2021 im Überblick

Insgesamt gibt es bei der aktuellen Staffel 2021 zehn Promi-Kostüme. Außerdem dabei: Dinosaurier, Einhorn, Flamingo, Leopard, Monstronaut, Quokka, Schildkröte, Stier und Schwein.