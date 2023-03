Lisa Straube erklärt: Mats Hummels hat lebenslang Hausverbot

Mit Mats Hummels soll Lisa Straube in Dortmund mehr als nur geflirtet haben. Damals war der Kicker noch nicht von Ehefrau Cathy Hummels geschieden. Jetzt äußert sich Straube erneut zu ihrem angeblichen Ex-Gspusi. Kontakt will sie mit Mats Hummels offenbar keinen mehr haben.

Sie ist gekommen, um zu bleiben. Tischtennisspielerin Lisa Straube, bekannt geworden durch ein angebliches Techtelmechtel mit BVB-Kicker Mats Hummels (34), ist mittlerweile eine gefragte Internet-Berühmtheit. Sie ist gar bereit, mit Firmen zusammenzuarbeiten, um deren Produkte für ein Honorar auf Social Media zu präsentieren. 66.400 Follower hat die schöne Brünette mittlerweile auf Instagram – und lädt jetzt auch in einen Dortmunder Club, um ihren Geburtstag zu feiern.

22. Geburtstag von Lisa Straube: Welche Promis kommen?

Im nightrooms in der Innenstadt wird Lisa Straube ihren 22. Geburtstag feiern. Geladen ist prinzipiell jeder, sofern man ein Ticket kauft. Unter den Gästen werden aber auch bekannte Gesichter sein, verspricht Lisa Straube, die auch schon mit Rapper Drake zusammengearbeitet – und sich im Brautkleid präsentiert – hat.

Lisa Straube: Keinen Kontakt zu Mats Hummels

Auf Instagram wirbt Lisa Straube fleißig für das Club-Event am Wochenende und fragt ihre Fans, welche Persönlichkeiten wohl an ihrem Geburtstag erscheinen werden. Ob auch Mats Hummels kommt, will natürlich jemand wissen. Lisa Straube antwortet: "Nö, der hat lebenslang Hausverbot." Es scheint also, als hätten die beiden absolut keinen Kontakt mehr...

Ein Kuss für Fans (und Hater): Lisa Straube macht auf Instagram klar, dass Mats Hummels nicht zu ihrem Geburtstag kommt. © Instagram

Phoenix-See in Dortmund: Mats Hummels soll Lisa Straube 2021 getroffen haben

2021 war das noch anders. Rund um den Dortmunder Phoenix-See soll Mats Hummels die Tischtennisspielerin getroffen haben. Der angebliche Flirt war wochenlang in den Schlagzeilen. Denn: Mats und Cathy Hummels hatten das Ehe-Aus noch nicht publik gemacht. Es schien, als habe er seine Ehefrau betrogen.

Céline Bethmann veröffentlichte Fotos aus Hummels' Schlafzimmer

Lisa Straube soll nicht die einzige Frau gewesen sein, die Mats Hummels näherkommen durfte. Als GNTM-Siegerin Céline Bethmann nach einem "Dinner-Date" sogar Fotos aus Mats Hummels' Dortmunder Wohnung postete, flogen feine Spitzen – von Cathy Hummels aus München und Lisa Straube aus Dortmund. "Das geht echt gar nicht. Wo ist der Respekt anderen Menschen gegenüber geblieben?", fragte sich Straube damals. Der Fußballer ließ seinen Pullover-Aufdruck sprechen: "Kontakt ist kein Foul."

Nach Scheidung: Mats und Cathy Hummels sorgen sich gemeinsam um Sohn Ludwig

Mats Hummels ist ein Familienmensch und weiß, welche wichtige Rolle seine heutige Ex-Frau Cathy als Mutter seines Sohnes auch in Zukunft einnehmen wird. Trotz der Scheidung im Dezember haben Cathy und Mats Hummels weiterhin ein gutes Verhältnis, bleiben fürsorgliche Eltern und zeigen sich auch gemeinsam in München.

"Wir sind zwar geschieden, aber trotzdem cool miteinander", erklärte die Moderatorin am Montag. Bis Mittwoch wird der Fünfjährige bei Papa Mats bleiben. Cathy Hummels wird in den nächsten Wochen aus der einst gemeinsamen Villa im Herzogpark ausziehen – und im April in ein neu gekauftes Haus in Schwabing ziehen.