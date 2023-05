Krönungsvideo von Prinz William und Prinzessin Kate: Prinz Harry wird komplett ignoriert

Die Krönung von König Charles am Samstag (6. Mai) war ein Jahrhundertereignis, auch für seine Familie. Prinzessin Kate hat auf Instagram einen emotionalen Einblick hinter die Kulissen gewährt – doch Prinz Harry wird dabei nicht gezeigt.

Was für ein anstrengender, aber auch glücklicher Tag hinter der royalen Familie liegen muss. Am Samstag (6. Mai) wurde König Charles unter der Beobachtung von Millionen Fans weltweit zum König gekrönt. Geschwister, Kinder, Enkelkinder – sie alle waren versammelt, um den 74-Jährigen zu würdigen. Sogar Prinz Harry flog für die Feierlichkeiten aus seiner Wahlheimat Montecito ein. Zu Ehren dieses besonderen Tags haben Prinzessin Kate und Prinz William ein emotionales Video auf Instagram gepostet. Prinz Harry ist darin jedoch nicht zu sehen. Ein Seitenhieb gegen den Exil-Royal?

Prinzessin Kate gibt seltenen Einblick hinter die Kulissen der Krönung

"Was für ein Tag", schreiben der Prinz und die Prinzessin von Wales zu dem Clip. "Danke an jeden, der das möglich gemacht hat." Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie William und Kate gut gelaunt mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis ihr Haus verlassen und sich top gestylt auf den Weg zur Krönung machen. Es werden außerdem Eindrücke von dem Tag gezeigt, etwa wie König Charles und Königin Camilla in ihrer Kutsche zur Westminster Abbey fahren. Zum finalen Abschluss gibt es noch einen Blick auf die ganze royale Familie auf dem Balkon.

Prinz Harry wird von Prinz William und Prinzessin Kate ignoriert

Die ganze Familie? Mitnichten, denn ein Mitglied ist auf dem Video von Prinz William und Prinzessin Kate nicht zu sehen: Prinz Harry. Im Vorfeld wurde bereits spekuliert, ob der 38-Jährige überhaupt zur Krönung erscheinen wird. Er kam zwar ohne Begleitung von Herzogin Meghan und seinen Kindern Archie und Lilibet, aber immerhin hat er seinem Vater Respekt erwiesen.

Sein Auftritt wurde mit Spannung erwartet, gestaltete sich dann aber relativ unspektakulär und kurz. Lediglich in wenigen Szenen war Harry für die Weltöffentlichkeit im TV zu sehen, auf eine Begegnung mit William oder Charles warteten die Fans vergeblich. Dass der in Ungnade gefallene Prinz nicht mit auf den Balkon durfte, war bereits bekannt. Dass er nun auch von seinem Bruder und seiner Schwägerin in dem Instagram-Clip ignoriert wurde, dürfte ihn schmerzen. Doch Prinzessin Kate dürfte wohl noch immer wütend auf ihn sein über die Aussagen, die er über ihre Kinder getroffen hat.

Kurz nach der Krönung: Prinz Harry verschwindet in die USA

Bereits kurz nach der Zeremonie in der Westminster Abbey hat sich Prinz Harry wieder auf den Weg nach Hause gemacht, denn am 6. Mai feierte auch sein Sohn Archie Geburtstag. Dass es eine Aussprache mit Charles und Prinz William gegeben hat, ist äußerst unwahrscheinlich – immerhin war der Ehemann von Herzogin Meghan lediglich 24 Stunden in Großbritannien. Und der König dürfte vor seinem großen Tag wohl kaum einen Kopf für familiäre Befindlichkeiten gehabt haben.