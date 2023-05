Durchsichtiges Pflaster auf der Stirn: Charles trickst bei Krönung

Bei der TV-Übertragung hat man es kaum gesehen: Aber auf König Charles' Stirn klebte ein durchsichtiges Pflaster bei der Krönung in der Westminster Abbey.

Dieser Tag schreibt Geschichte: Am 6. Mai sind Charles und Camilla zu König und Königin gekrönt worden. Über 2.000 prominente Gästen aus aller Welt waren in die Westminster Abbey gekommen. Doch noch dichter dran am Monarchen waren die TV-Kameras. Im Stream klar zu erkennen: König Charles trug ein durchsichtiges Pflaster auf der Stirn, direkt unter seinem Haaransatz.

Bei Krönung: König Charles wirkte nervös

Nach der Salbung, die kein Zuschauer sehen durfte, setzte der Erzbischof von Canterbury dem 74-jährigen Charles die Edwardskrone auf. Zuvor hatte Charles bereits die royalen Insignien - Reichsapfel, Krönungsring und Zepter - erhalten. König Charles wirkte nervös und ergriffen am wohl wichtigsten Tag in seinem Leben.

Krone soll nicht rutschen: Wollte Charles das Klebe-Pflaster verbergen?

Der Monarch überließ nichts dem Zufall. Er hat gern alles unter Kontrolle, sagen Royale-Insider. Deswegen hat Charles gewisse Vorkehrungen getroffen. Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen weiß: "König Charles trug ein durchsichtiges Pflaster auf der Stirn. Es dürfte an der Krone liegen, damit sie nicht rutscht. Oder vielleicht drückte sie auch." Gut möglich, denn der Palast teilte vor wenigen Tage mit, dass die Krone "umgearbeitet" werden musste. Der Umfang der Krone sei vergrößert worden, hieß es. Charles hat offenbar einen größeren Kopf als seine Mutter.

König Charles sitzt mit der Edwardskrone und den beiden Zepter auf den Thron © dpa/Aaron Chown

Die Edwardskrone wird seit 360 Jahren für Krönungen benutzt. Auch Elizabeth II. trug sie 1953 auf ihrem Haupt. Die Krone ist aus Gold und mit zahlreichen Edelsteinen verziert – und deshalb über zwei Kilo schwer.

Panne bei Krönung: Charles vergisst Hand auf Bibel zu legen

Charles wirkt deutlich volksnäher und menschlicher als die verstorbene Queen. Denn es gab noch einen weiteren authentischen Moment bei der Krönung: Charles lieferte sich einen Bibel-Patzer. Während er seinen Treueschwur leistete, vergaß er zunächst, seine Hand auf die Bibel zu legen. Erst als ein Nebenmann ihn auf den Fehler aufmerksam machte, reagierte der 74-Jährige.

Für Entzücken sorgten abermals die Kinder von William und Prinzessin Kate. Charlotte und Louis saßen während des Gottesdienstes in der ersten Reihe bei ihren Eltern und sangen am Ende aus vollen Kehlen die Nationalhymne "God Save the King" mit. Der neunjährige Prinz George hatte eine besondere Rolle: Er war gemeinsam mit drei anderen Jungen als Ehrenpage seines Großvaters Charles im Einsatz.

Charles ist bereits seit dem Tod seiner Mutter am 8. September 2022 König. Die Krönung symbolisiert lediglich seine Amtsübernahme. Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren. Da es in den Königshäusern der anderen Länder ein solches Krönungsritual nicht gibt, war die Feier für die allermeisten Gäste ein bislang einmaliges Ereignis.