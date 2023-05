Charles' Krönung: Lippenleserin enthüllt – das hat Kate zu William gesagt

König Charles und Königsgemahlin Camilla wurden am heutigen 6. Mai in der Westminster Abbey gekrönt. Welche royalen Gäste erschienen zur Zeremonie und was ist Spannendes passiert? Alle Neuigkeiten rund um die glamouröse Zeremonie lesen Sie im AZ-Liveticker.

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla kommen vor ihrer Krönungszeremonie mit dem Auto am Buckingham Palace an.

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla kommen vor ihrer Krönungszeremonie mit dem Auto am Buckingham Palace an.

Nick Cave (M), Musiker, Schauspieler und Drehbuchautor aus Australien, kommt vor der Krönungszeremonie von König Charles III. und Königin Camilla in der Westminster Abbey an.

Nick Cave (M), Musiker, Schauspieler und Drehbuchautor aus Australien, kommt vor der Krönungszeremonie von König Charles III. und Königin Camilla in der Westminster Abbey an.

Prinz William wendet sich am Eingang der Westminster Abbey an Ehefrau Kate

Prinz William wendet sich am Eingang der Westminster Abbey an Ehefrau Kate

In eigener TV-Sache: AZ-Kolumnistin Kimberly Hagen ist um 18.30 Uhr in „BR24TV“ (BR Fernsehen) zu sehen – und kommentiert die Krönung. Schalten Sie gern ein!

Nach über 70 Jahren wurde am heutigen Samstag tatsächlich ein neuer Monarch in Großbritannien gekrönt. Nachdem die Queen im September 2022 verstorben ist, ist Charles zwar schon König, doch die feierliche Zeremonie fand erst heute statt. In unserem Liveticker zur royalen Krönung finden Sie die aktuellen Entwicklungen rund um die Krönungsfeierlichkeiten.

Krönungs-News vom 6. Mai

+++ Lippenleserin enthüllt: Das hat Kate zu William gesagt +++

18.04 Uhr: Bei der Krönung von König Charles hätte man gerne Mäuschen gespielt. Zwar wurden die Bilder der Zeremonie übertragen, aber die leisen Gespräche der geladenen Gäste waren nicht zu hören. Doch eine Lippenleserin hat jetzt gegenüber "Bild" enthüllt, was Prinzessin Kate bei ihrer Ankunft in der Westminster Abbey Prinz William zugeflüstert haben soll.

Kate habe sich offenbar Sorgen um ihren Mann gemacht. "Geht es dir gut? Schau dir das Ende deiner Robe an", soll die Prinzessin gesagt haben. Dabei ging es wohl um den langen und schweren Umhang, den der 40-Jährige hinter sich herzog. "Ja, ich habe es bereits bemerkt", habe William darauf erwidert. Am Ende ging aber alles gut und die Krönung konnte (fast) ohne Patzer weiterlaufen.

+++ Prinz Harry soll London bereits wieder verlassen haben +++

16.37 Uhr: Prinz Harry hat sich britischen Medien zufolge nach der Krönung seines Vaters König Charles III. umgehend auf den Heimweg in die USA gemacht. Der 38-Jährige sei mit einer Polizeieskorte von der Westminster Abbey zum Londoner Flughafen Heathrow gebracht worden, berichtete die Zeitung «Sun» am Samstag.

Bereits zuvor war zu lesen gewesen, dass Harry sofort nach Hause fliegen wolle, da sein Sohn Prinz Archie am Krönungstag seinen vierten Geburtstag feierte. Ehefrau Herzogin Meghan war mit Archie und der knapp zweijährigen Tochter Lilibet ohnehin in Kalifornien geblieben.

+++ König Charles zeigt sich mit Familie – aber ohne Prinz Harry +++

15.26 Uhr: Es dürfte der wichtigste Auftritt im Leben von Charles sein – das erste Erscheinen auf dem Balkon des Buckingham Palastes nach der Krönung. Der König schritt in Begleitung seiner Ehefrau Camilla und weiteren Familienmitgliedern, wie Prinz William und Prinzessin Kate vor das feiernde Volk. Allerdings fehlte dabei Prinz Harry. Der 38-Jährige durfte seiner Familie nicht folgen, da er sich seit dem Megxit aus dem Königshaus zurückgezogen hat.

+++ Royal-Salut für König Charles: Hunderte Soldaten schwören Treue +++

14.51 Uhr: Nach der Krönung ging es für König Charles und Königin Camilla zurück in den Buckingham Palast, vorbei an tausenden Schaulustigen. Dort angekommen, erwiesen im Garten zahlreiche Soldaten dem frisch gekrönten 74-Jährigen die Ehre mit einem Royal-Salut.

+++ König Charles schreitet aus Westminster Abbey: Krönung ist vorbei +++

14.01 Uhr: Pünktlich nach zwei Stunden haben König Charles und Königin Camilla die Kirche verlassen. Mit der Kutsche geht es nun zurück zum Buckingham Palast, wo sich das Paar mit ausgewählten Familienmitgliedern auf dem Balkon präsentieren wird. Prinz Harry wird jedoch nicht dabei sein, denn aufgrund seines Rückzugs gehört er nicht mehr zu den sogenannten "Working Royals".

+++ Auch Camilla bekommt ihre Krone aufgesetzt +++

13.16 Uhr: Nachdem Charles zum König gekrönt wurde, bekam auch seine Ehefrau Camilla ihre Krone aufgesetzt. Gemeinsam mit ihrem Mann schritt sie feierlich den Gang in der Westminster Abbey entlang.

Königsgemahlin Camilla (vorne) wird während ihrer Krönungszeremonie in der Westminster Abbey mit der Krone von Königin Mary gekrönt. Camilla ist zur britischen Königin gekrönt worden. © Andrew Matthews/Pool PA/AP/dpa

+++ Kuss für Papa Charles: William geht vor dem König auf die Knie +++

13.11 Uhr: Ebenfalls für einen Gänsehautmoment sorgte nach der offiziellen Krönung Prinz William. Der älteste Sohn von Prinz Charles ist der direkte Thronfolger und war somit auch Teil der Zeremonie. Der 40-Jährige ging vor dem König auf die Knie und schwor: "Ich werde euch als euer Lehnsmann dienen, so war mir Gott helfe." Danach gab es ein Küsschen auf die Wange des Monarchen.

William, Prinz von Wales, gibt seinem Vater König Charles III. einen Kuss auf die Wange. © Yui Mok/PA Wire/dpa

+++ Gänsehautmoment: König Charles trägt die Krone +++

13.00 Uhr: Die Krönung von König Charles hat seinen Höhepunkt erreicht. Im Beisein zahlreicher Gäste wurde ihm in der Westminster Abbey pünktlich um 13 Uhr die Krone aufgesetzt. Dabei saß er auf dem Schicksalsstein, welcher den darauf gekrönten Monarchen Glück bringen soll.

König Charles III. wird während seiner Krönungszeremonie in der Westminster Abbey imit der St. Edward's Crown (Edwardskrone) gekrönt. © Victoria Jones/PA Wire/dpa

+++ Keine Kameras zugelassen: König Charles für Salbung abgeschirmt +++

12.45 Uhr: Einen wichtigen Moment der Krönungszeremonie dürfen weder die Gäste in der Westminster Abbey, noch die Zuschauer Zuhause sehen. Für die Salbung wird König Charles von kunstvoll gestalteten Tragewänden abgeschirmt. Der Erzbischof von Canterbury berührt den Monarchen dabei an Händen, Brust und Kopf mit heiligem Öl. Diese Zeremonie soll die Beziehung des Königs zu Gott symbolisieren. Eigentlich wollte Charles das auch mit der Weltöffentlichkeit teilen, entschied sich allerdings kurzfristig um.

Kein Baldachin, sondern Wände: Die Salbung wird vorbereitet. Dieser heilige Moment wird vor Blicken geschützt. © Screenshot ARD

+++ Spickzettel: König Charles muss Treueschwur ablesen +++

12.24 Uhr: König Charles scheint an seinem großen Tag doch nervöser zu sein als vorab vermutet. Nachdem er vergessen hatte, seine Hand auf die Bibel zu legen, musste er anschließend seinen Treueschwur von einem Spickzettel ablesen. Auf Twitter schreibt ein Zuschauer dazu: "Er schwört gerade. Mit Spickzettel."

+++ Bibel-Patzer? König Charles sorgt für irritierenden Moment +++

12.15 Uhr: Während der Zeremonie scheint Charles ein kleiner Patzer unterlaufen zu sein. Während er seinen Treueschwur leistet, hat der König seine Hand zunächst nicht auf der Bibel abgelegt. Es folgt ein Moment, in dem der Monarch irritiert zu seinem Nebenmann schaut und offenbar auf seinen Fehler hingewiesen wird.

Hat König Charles vergessen, seine Hand für den Treueschwur auf die Bibel zu legen? © Screenshot ARD

+++ "Gott schütze König Charles": Gäste schwören die Treue +++

12.12 Uhr: Der Gottesdienst zu Ehren von König Charles ist in vollem Gange. Auch die Gäste sind eingebunden, mehrmals wird gemeinsam "Gott schütze König Charles" gerufen. Die Anspannung ist dem Monarchen dabei deutlich ins Gesicht geschrieben.

+++ Krönung beginnt: Camilla führt Prozession vor Charles an +++

12.01 Uhr: Im Hermelinmantel schreiten König Charles und Königin Camilla den Gang in der Westminster Abbey entlang. Die Gäste begrüßen den Monarchen mit einem leichten Kopfnicken. Ungewöhnlich ist dabei, dass Camilla die Prozession in der Kirche anführt, während Charles hinter ihr schreitet. Diese Reihenfolge schreibt aber tatsächlich das royale Protokoll vor.

Camilla beim Einzug in die Westminster Abbey © Screenshot ARD

+++ Kurioser Moment: König Charles und Camilla steigen nicht aus der Kutsche +++

11.54 Uhr: Wie pedantisch die Royals bei der Einhaltung ihres Zeitplans sind, zeigt ein kurioser Moment bei der Ankunft des Königs. Charles und Camilla trafen zu früh bei der Westminster Abbey ein und mussten davor einige Minuten ausharren. Inzwischen sind sie aber in die Kirche geschritten, gefolgt von Prinz William und Prinzessin Kate.

+++ Prinz Harry schreitet mit Familie in Westminster Abbey – Sitzplatz sorgt für Überraschung +++

11.41 Uhr: Sein Auftritt wurde mit Spannung erwartet, nun ist er in der Westminster Abbey angekommen. Prinz Harry hat die Kirche mit seinen Cousinen Beatrice und Eugenie betreten und lächelte den anwesenden Gästen nett zu. Er wirkte betont lässig und cool, dennoch konnte man ihm die Anspannung ansehen. Trotzdem nett, dass er nicht früher mit den Gästen kommen musste. Es scheint ein kleiner Akt der Versöhnung zu sein, dass er zeitlich mit der Familie kommen durfte. Für eine Überraschung sorgte der Sitzplatz des 38-Jährigen, denn er durfte in der dritten Reihe bei der Familie sitzen.

Prinz Harry darf bei seiner Familie sitzen. © Screenshot ARD

+++ Prinz Andrew kassiert bei Ankunft Buh-Rufe +++

11.31 Uhr: Vor der Krönung seines Bruders Charles ist Prinz Andrew von Schaulustigen ausgebuht worden. Die Rufe waren zu hören, als der Herzog von York am Samstagvormittag in einer Staatslimousine über die Prachtstraße The Mall vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey gefahren wurde. Der 63-Jährige wird bei der Zeremonie keine Rolle spielen und darf auch nicht Uniform tragen.

+++ Prozession startet: König Charles auf dem Weg zur Westminster Abbey +++

11.20 Uhr: König Charles und Königin Camilla haben die Kutsche bestiegen und sind auf dem Weg zur Westminster Abbey. Die Prozession ist minuziös durchgetaktet. Um Punkt 12 Uhr soll das royale Paar die Kirche betreten, dann startet der zweistündige Gottestdienst.

König Charles hat sich auf den Weg zur Westminster Abbey gemacht. © Screenshot ARD

+++ Westminster Abbey gut gefüllt: Gäste warten auf König Charles +++

11.13 Uhr: Nicht mehr lange, und König Charles wird mit seiner Ehefrau Camilla die Kutsche in Richtung Westminster Abbey besteigen. In der Kirche sind die Ränge bereits gut gefüllt, die geladenen Promi-Gäste warten gespannt auf den Beginn der Zeremonie.

Noch sind die Ehrenplätze von König Charles und Ehefrau Camilla in der Westminster Abbey leer. © Screenshot ARD

+++ Die AZ in London vor Ort: Royaler Ausnahmezustand auf den Straßen +++

10.57 Uhr: In London herrscht absoluter Ausnahmezustand und die Welt blickt gebannt nach England, denn heute findet in der Westminster Abbey die Krönung von König Charles III. statt. AZ-Reporterin Julia Wohlgeschaffen ist vor Ort und hat mit den Menschen in den Straßen gesprochen.

AZ-Reporterin Julia Wohlgeschaffen berichtet aus London © jw

+++ Vor der Prozession: König Charles und Königin Camilla starten Vorbereitungen +++

10.41 Uhr: König Charles und Königin Camilla sind bereits im Buckingham Palast eingetroffen. Mit einer Limousine wurden die beiden im nahen Clarence House abgeholt, wo sie die Nacht verbracht hatten. Das royale Paar bereitet sich nun auf den großen Auftritt vor der Weltpresse vor.

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla kommen vor ihrer Krönungszeremonie mit dem Auto am Buckingham Palace an. © Niall Carson/PA Wire/dpa

+++ Kein Platz mehr für Schaulustige: Route für Prozession ist voll +++

10.26 Uhr: Die Straßen in London sind bereits vor Start der Krönungsfeierlichkeiten prall gefüllt. Auf großen Leuchttafeln wird Schaulustigen, die noch einen Platz an der Route für die Prozession ergattern wollen, mitgeteilt: "Processional Route full". Royal-Fans sind bereits seit Stunden in London, um sich den besten Platz für einen kurzen Blick auf König Charles zu sichern. Hunderte Royal-Fans hatten die Nacht entlang der Prachtstraße The Mall campiert, um gute Plätze zu ergattern. Einige Hartgesottene harrten dort bereits seit Tagen aus.

Schaulustige kämpfen um den besten Platz für einen kurzen Blick auf König Charles. © jw

+++ Proteste gegen Krönung von König Charles: Schüler (16) findet Monarchie "unfair" +++

9.57 Uhr: Neben den Feierlichkeiten gibt es in London auch Stimmen, die sich gegen die Monarchie erheben. Einer davon ist der 16-jährige Daniel Riley, der am Trafalgar Square gegen die Krönung von König Charles protestiert. "Ich finde es unfair, dass wir so viel Geld für diese riesige Parade zahlen", sagt der Schüler zu AZ-Reporterin Julia Wohlgeschaffen, die für die AZ in London vor Ort ist. "So viele Menschen hier sind auf die Tafel angewiesen und diese eine Familie bekommt so viele staatliche Mittel. Es ist das erste Mal, dass ich protestiere, ich bin seit 8 Uhr hier."

Daniel Riley (16), Schüler, protestiert am Trafalgar Square gegen die Monarchie. © jw

Auf den Demonstrationen sind sechs Menschen festgenommen worden. Darunter sei auch der Chef der Organisation Republic, Graham Smith, sagte der Aktivist Luke Whiting am Samstag der britischen Nachrichtenagentur PA. Für die Festnahmen habe die Polizei keine Begründung genannt, sagte Whiting. Vermutlich hätten sich die Sicherheitskräfte an einem mitgebrachten Megafon gestört

+++ Lionel Richie, Nick Cave, Emma Thompson: Promi-Gäste treffen in Westminster Abbey ein +++

9.39 Uhr: Bis zum ersten Auftritt von König Charles dauert es noch ein bisschen, aber die Westminster Abbey hat seit etwa einer Stunde für die ersten Gäste geöffnet. Nach und nach trudeln die ersten Stargäste wie Lionel Richie, Nick Cave und Emma Thompson ein. Welche weiteren Promis, Royals und Politiker erwartet werden, lesen Sie hier.

Auch Lionel Richie (M), Soulsänger aus den USA, ist zur Krönung von König Charles geladen. © Jane Barlow/PA Wire/dpa

+++ Fans stehen Schlange – für Blick auf König Charles +++

9.17 Uhr: Die AZ ist mit Reporterin Julia Wohlgeschaffen vor Ort im royalen Getümmel in London. Diana Fleetwood (54) erzählt, dass sie die Nacht hinter der Absperrung an der Prozessionsroute verbracht hat. "Sowas habe ich vorher noch nie wirklich gemacht, aber ich dachte mir, dass das eine einmalige Chance ist und etwas, wovon ich meinen Enkeln erzählen kann. Für die Nacht hatten wir viele Getränke besorgt. Charles war ein toller Prince of Wales, er hat es verdient, dass die Leute hier stehen."

Diana Fleetwood (54) hat für König Charles auf Londons Straßen gecampt © jw

Krönungs-News vom 5. Mai

+++ Mode-Kopie? Prinzessin Kate mit Lieblings-Schuhmarke von Herzogin Meghan +++

22.42 Uhr: Am Freitagabend zeigte sich Prinzessin Kate bei Royal-Anhängerin entlang der Prozessions-Route. Die 41-Jährige trug ein Schwarz-Weiß-Kleid von Jenny Packham – und Schuhe von der Marke Aquazzura. Es ist das Lieblings-Label von Herzogin Meghan! Wollte Prinzessin Kate damit etwa ein Zeichen setzen und ein Friedensangebot senden? Im Vorfeld der Krönung wurde von neuen Spannungen berichtet. Meghan wird nicht zur Krönung kommen.

Freitagabend: Prinzessin Kate trägt Schuhe von Aquazzura. Die Marke ist vor allem durch Meghan bekannt. © imago/ i Images

+++ Vor der Krönung: Prinzessin Kate fühlt sich "wie ein Schwan" +++

Die Krönung am Samstag ist nicht nur für König Charles eine aufregende Sache, auch seine Kinder und Enkel sind offenbar nervös vor den Feierlichkeiten. Bei einem öffentlichen Auftritt am Freitag erklärte Prinzessin Kate über George, Charlotte und Louis: "Es geht ihnen gut, sie sind ein bisschen aufgeregt und nervös." Und wie geht die Ehefrau von Prinz William mit dieser Situation um? "Alles gut. Hoffentlich ein bisschen wie ein Schwan, außen relativ ruhig und innen flatternd."

+++ Spekulation um Ankunft von Prinz Harry: Er soll bereits in London sein +++

Ist Prinz Harry tatsächlich schon in London eingetroffen? Wie das britische Blatt " " berichtet, gibt es bereits Spekulationen über den Aufenthaltsort des Exil-Royals. Am Freitagmorgen wurde am Flughafen Farnborough die Ankunft eines Privatjets beobachtet, in dem sich offenbar der Sohn von König Charles befunden haben soll. Der Jet sei von dem privaten Flughafen Van Nuys in Kalifornien gestartet, welcher in der Nähe zu Harrys und Meghans Zuhause liegt.

Experten erwarten, dass der Prinz nur für eine Stippvisite auf der Krönung vorbeischaut, um schnellstmöglich wieder in die USA zurückkehren zu können. "Er wird innerhalb von 24 Stunden in Großbritannien ein- und ausreisen", sagte ein Insider gegenüber "The Sun".

+++ Umstrittenes Zepter für Camilla könnte für Ärger mit Prinz William sorgen +++

Neben König Charles wird auch dessen Ehefrau Camilla während der feierlichen Zeremonie am Samstag (6. Mai) zur Königin gekrönt. Doch ein Schmuckstück könnte dabei für Ärger sorgen. Während der Krönung wird die 75-Jährige ein Zepter halten, dessen Stab teilweise aus Elfenbein besteht. Das Problem dabei ist allerdings, dass Prinz William sich seit Jahren gegen den illegalen Handel von Elfenbein einsetzt und derartige Schmuckstücke im Palast eigentlich tabu sind.

Eine Sprecherin des Palastes erklärte jedoch, warum das umstrittene Zepter während der Krönung nun doch verwendet wird: "Wie bei jeder historischen Sammlung dieser Größe ist es zu erwarten, dass die königliche Sammlung Gegenstände enthält, die Elfenbein enthalten, da dies den Geschmack der damaligen Zeit widerspiegelt."

Krönungs-News vom 4. Mai

+++ Untergeordnete Rolle bei Krönung – Royals wollen Prinz Harry schützen +++

Am Krönungstag (6. Mai) wird Prinz Harry ohne seine Ehefrau Herzogin Meghan erscheinen. Trotz Querelen mit seiner Familie will er offenbar seinen Vater König Charles unterstützen. Während der Feierlichkeiten wird er jedoch eine belanglose Rolle spielen, wie Autor und Royal-Experte Jonathan Sacerdoti betont.

Dass Prinz Harry in die Zeremonie und die öffentlichen Auftritte nicht involviert wird, soll zu seinem Schutz geschehen. "Es kann sein, dass seine Familie alles tut, um ihn so gut wie möglich vor all dem zu schützen, indem sie seine Anwesenheit bei der Krönung relativ zurückhaltend hält", sagt Jonathan Sacerdoti im Gespräch mit dem britischen Blatt " ". Ob Harry damit tatsächlich unterstützt wird, ist unwahrscheinlich. "Offensichtlich wird sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dennoch auf ihn richten."

Krönungs-News vom 3. Mai

+++ Absage von Meghan – Omid Scobie enthüllt wahren Grund +++

Journalist und Autor Omid Scobie gilt als enger Vertrauter von Prinz Harry und Herzogin Meghan. In der britischen TV-Show "This Morning" hat er jetzt über die Gründe für Meghans Absage an den Krönungsfeierlichkeiten gesprochen. "Die Leute im Umfeld der Sussexes sagten damals der Presse, dass es hier sehr um Archies vierten Geburtstag geht", erklärt der 41-Jährige.

Doch wie Omid Scobie erfahren haben will, sei das nur die halbe Geschichte: "Da stimme ich teilweise nicht zu, weil ich auch von ihren Freunden weiß, dass sie ihren Frieden schützt." Herzogin Meghan wolle nicht im Rampenlicht stehen und möglichen Negativ-Schlagzeilen aus dem Weg gehen.

+++ Umfrage zeigt – König hat bei Deutschen wenig Sympathien +++

Wenn König Charles und Königin Camilla am 6. Mai in der Westminster Abbey zur Krönung schreiten, werden auch in Deutschland zahlreiche Menschen die Zeremonie vor dem Fernsehen verfolgen. Doch der Monarch und seine Ehefrau erfreuen sich hierzulande offenbar keiner großen Beliebtheit.

Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von "Freizeit Revue" ergeben hat, finden lediglich 57 Prozent der Deutschen König Charles sympathisch. Camilla kommt sogar auf einen geringeren Wert, bei ihr sind es nur 40 Prozent. Befragt wurden 1.006 Personen.

Krönungs-News vom 2. Mai

+++ Wird Meghan die Feierlichkeiten torpedieren? +++

Könnte Herzogin Meghan versuchen, am Tag der Krönung die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Das vermutet zumindest deren ehemalige Freundin, die britische TV-Moderatorin Lizzie Cundy (54). "Ich bin mir sicher, dass sie natürlich versuchen wird, Charles zur Krönung die Show zu stehlen. Schon in den Tagen vor dem Event hat sie immer wieder für Schlagzeilen gesorgt und ich könnte wetten, dass sie zu Archies Geburtstag ein Foto des Kleinen mit seiner Geburtstagstorte teilt. Was Meghan will, das bekommt Meghan auch. Und was Meghan will, ist Aufmerksamkeit!", erklärt sie " ".

Prinz Harry wird am 6. Mai ohne Meghan zur Krönung anreisen. Offizieller Grund: der vierte Geburtstag von Söhnchen Archie. Lizzie Cundy vermutet jedoch einen anderen Grund: "Ich glaube, sie wusste, dass sie in London ausgebuht worden wäre. Das wäre für sie das Allerschlimmste überhaupt gewesen! Sie war sich bewusst, dass sie mit der negativen Reaktion der britischen Presse und Bevölkerung nicht zurechtgekommen wäre. Sie hat zu viel Schaden angerichtet."

+++ Ärger um Erzbischof von Canterbury – Palast-Mitarbeiter aufgebracht +++

Mit seinem Aufruf an das Volk, König Charles am 6. Mai die Treue zu schwören, hat der Erzbischof von Canterbury für Aufregung gesorgt. Mitarbeiter des Buckingham Palasts haben Sorge, dass die Aufforderung von Justin Welby negative Auswirkungen auf die Krönung hat. "Der Erzbischof ist dieses Mal abseits der Piste gefahren", sagt ein Insider zu " ".

Inzwischen wurde durch den Lambeth Palace, offizieller Sitz des Erbischofs, eine Klarstellung herausgegeben. Dem König die Treue zu schwören sei lediglich als Einladung und nicht als Befehl gedacht gewesen.

Krönungs-News vom 1. Mai

+++ Prinz William wird einen Treueschwur leisten +++

Laut "People"-Magazin hat William (40) als direkter Thronfolger eine besonders wichtige Rolle: Er wird vor allen Anwesenden vor seinem Vater auf die Knie gehen und ihm die Treue schwören. Dieser Teil der Krönung ist als "The Homage of Royal Blood" bekannt, zu Deutsch: "Die Huldigung des königlichen Blutes".



Der Schwur lautet übersetzt: "Ich, William, Prinz von Wales, gelobe Euch meine Treue und Loyalität und werde Euch als Euer Lehnsmann bei Leib und Leben treu sein. So wahr mir Gott helfe."

Dasselbe Versprechen hatte auch Prinz Philip (1921-2021) Queen Elizabeth II. (1926-2022) bei ihrer Krönung im Jahr 1953 gegeben.

+++ Bricht Prinzessin Kate die Tradition? +++

Ausgerechnet die Frau von Prinz William (40) könnte bei der Krönungszeremonie ihres Schwiegervaters aus dem Rahmen fallen, wie die "Times" berichtet. So plant sie möglicherweise, bei der Zeremonie nicht etwa mit einer königlichen Tiara, sondern angeblich mit einem Blumenkranz auf dem Haupt zu erscheinen. Dem Bericht zufolge habe Kate auch schon bei ihrer Hochzeit mit William vor zwölf Jahren einen Blumenkranz tragen wollen, beugte sich zuletzt aber der Tradition.

Blickt man auf die Krönung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) ins Jahr 1953 zurück, trugen fast alle hochrangigen Royals Diademe.

Der Palast bestätigte oder dementierte die Gerüchte um Kates Outfit vorerst nicht.

Krönungs-News vom 30. April

+++ Kurzer Besuch zur Krönung: Das ist Harrys Plan +++

Prinz Harry wird zur Krönung seines Vater Charles nach London reisen – allerdings ohne Ehefrau Herzogin Meghan. Die bleibt mit den beiden Kindern Archie und Lilibet in der kalifornischen Heimat, wo der Sohn der beiden am 6. Mai seinen vierten Geburtstag feiert. Den will Harry nicht verpassen und reist deshalb für nur 24 Stunden um die halbe Welt, wie die " " berichtet.

Schon zwei Stunden nach der Krönungszeremonie will Harry wieder im Flugzeug sitzen, um noch am selben Tag – die Zeitverschiebung zwischen London und Los Angeles beträgt acht Stunden – zurück bei seiner Familie zu sein.

Seit ihrer Absage wurde viel über die Gründe für Meghans Fernbleiben spekuliert. Sie sei verärgert gewesen, keinen Platz auf dem Palast-Balkon bekommen zu haben oder fürchte die Konkurrenz ihrer Schwägerin, Prinzessin Kate (40). Außerdem trage sie König Charles II. eine frühere Korrespondenz nach. Das Paar habe ferner gefordert, dass die Kinder der Sussexes in der Zeremonie dieselbe Rolle spielen sollten wie die Kinder von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41).

Autor Omid Scobie, der als inoffizieller Sprecher der Sussexes gilt, dementierte diese Gerüchte mit Nachdruck. Er kritisierte auch die Spekulationen der Boulevardpresse scharf.

+++ Besondere Outfits für Camilla und Charles +++

König Charles (74) und Königin Camilla (75) werden bei der Zeremonie besondere Gewänder mit überwiegend großer historischer Bedeutung tragen, wie der Palast eine Woche vor der Krönung bekannt gibt. Auf der Homepage des Palastes gibt es auch zu sehen.

Die Staatsrobe des Königs besteht aus purpurrotem Samt. Sie wurde von König Georg VI. (1895-1952), dem Großvater von Charles, bei seiner Krönung 1937 getragen. Die Standesrobe mit Goldstickerei wurde ebenfalls 1937 schon von Charles' Großvater präsentiert.

Königin Camilla wird bei ihrer Krönung die Staatsrobe tragen, die ursprünglich für die Krönung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) 1953 angefertigt worden war. Ihre Standesrobe wurde dagegen neu hergestellt. Verziert ist das Kleidungsstück mit Schleppe aus violettfarbenem Samt, der mit Naturmotiven wie Pflanzen und Bienen bestickt ist.



Die Staatsroben werden Charles und Camilla bei der Ankunft in der Westminster Abbey anhaben, die Standesroben nach dem Krönungsgottesdienst.

Krönungs-News vom 29. April

+++ Sitzordnung durchgesickert – wo nimmt Prinz Harry Platz? +++

In genau einer Woche wird Charles III. gekrönt. Nun ist auch durchgesickert, wo welche geladenen Gäste in der Westminster Abbey, wo Prinz William und Prinzessin Kate vor genau zwölf Jahren geheiratet haben, sitzen werden. Wie die " " berichtet, wird Prinz Harry, der ohne seine Frau Herzogin Meghan anreisen wird, bei seiner Familie Platz nehmen.

Beim Gottesdienst zum Thronjubiläum der mittlerweile verstorbenen Queen Elizabeth II. im Juni 2022 saßen die Exit-Royals nur in der zweiten Reihe, weit weg von William, Kate und Co. Ganz anders dieses Mal. Ob das einer Versöhnung helfen wird?

Krönungs-News vom 28. April

+++ Prinz von Anhalt: Charles "Cousin" kommentiert für RTL die Krönung +++

Eduard Prinz von Anhalt und König Charles kennen und schätzen einander seit Jahren. Jetzt wird der 81-Jährige für das deutsche Publikum die Krönung auf RTL kommentieren. "Wir reden uns mit Cousin an und wir schätzen uns", sagt der deutsche Royal über den britischen Monarchen.

Krönungs-News vom 27. April

+++ Stylistin packt über Camillas Gemütszustand aus: "Sie ist nervös" +++

Am 6. Mai werden ganz Großbritannien und Royal-Fans aus der ganzen Welt auf die Krönung von König Charles blicken. Auch Camilla wird in diesem besonderen Moment ganz genau beobachtet. Wie geht es der Königin kurz vor dem historischen Großereignis? Ihre Stylistin hat jetzt in einem Radio-Interview darüber gesprochen.

Jo Hansford kümmert sich um die Frisur von Camilla und hat die 75-Jährige hautnah erlebt. "Ich glaube, sie ist sehr nervös – wie es wohl jeder in ihrer Position wohl wäre", sagt sie im Gespräch mit dem BBC-Format "Woman's Hour".

Doch weshalb ist Königin besonders angespannt? "Ich denke, die Schwierigkeit wird darin bestehen, die Krone aufzusetzen, ohne den Stil [ihrer Frisur, d.R.] zu ändern." Die Haar-Stylistin wird Camilla am Tag der Krönung nicht unterstützen können, da sie nicht selbst vor Ort sein wird. "Ich werde es mir im Fernsehen anschauen."

Krönungs-News vom 26. April

+++ Britische Supermarkt-Kette für Krönungs-Werbung verspottet +++

"Lasst uns die Krönung des Königs feiern", lautet der Werbespruch der größten Handelskette in Großbritannien "Tesco". Das sorgt für jede Menge Spott, was allerdings nicht an dem Slogan liegt. Wie "Mirror" berichtet, gab es bereits einige Fälle, in welchen die Banner für die Anzeigen an ungünstigen Orten aufgestellt waren - direkt neben Toilettenpapier und Tampons.

"Diese Produkte sind nicht Teil unseres Krönungssortiments", betont ein Sprecher von "Tesco". In den betroffenen Filialen sei es während eines Wechsels des Sortiments zu einer "kurzen Überkreuzung" von Waren in den Gängen gekommen, die eigentlich nicht in Verbindung mit den Feierlichkeiten am 6. Mai stehen sollten.

+++ Vorwurf gegen Harry und Meghan: "Sie spielen ein dummes Spiel" +++

Nur wenige Tage vor der Krönung zeigten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan in Los Angeles bei einem Basketballspiel. Das Paar wirkte dabei frisch verliebt und präsentierte sich bodenständig. Doch Royal-Autorin Angela Levin sieht darin einen Affront gegen den Palast.

"Sie wollen zeigen, dass sie so glücklich und verliebt sind, indem sie kichern wie zwei Teenager", schimpft sie im Gespräch mit dem britischen Blatt " ". Für die Autorin wirke das Auftreten von Harry und Meghan "unglaublich gefälscht". "Es ist übertrieben – als würden sie ein dummes Spiel spielen. Sie versuchen zu zeigen, dass sie eine wundervolle Zeit in den USA haben, bevor Harry ins 'trostlose' England aufbricht." Angela Levin ist sich sicher, dass der Prinz in seiner Heimat eine entsprechend miesgelaunte Miene aufsetzen wird, um sein glückliches Leben in den USA zu betonen.

Krönungs-News vom 25. April

+++ Prinz Harry könnte Krönung für eigene Zwecke nutzen +++

Wird Prinz Harry sich mit seiner entfremdeten Familie zur Krönung seines Vaters aussöhnen? Es wäre den Royals zu wünschen, dass endlich mal Ruhe im skandalträchtigen Streit kommt. Doch der britische PR-Experte Kieran Elsby glaubt, dass der Sohn von König Charles seine eigenen Zwecke verfolgt und sich der Palast gegen die Folgen bereits wappnet.

"Ich vermute, er wird ein paar Fotogelegenheiten in der Nähe von unmittelbaren Familienmitgliedern bekommen, was später überall in den US-Zeitschriften verbreitet wird", sagt der Gründer von "Media PR Global" gegenüber " ". Jedoch werden die Royals höchstwahrscheinlich nicht auf private Gespräche mit Prinz Harry eingehen, um sich und die Familie vor weiteren Schlagzeilen zu schützen. "Schließlich kann alles, was gesagt wird, in einem neuen Buch oder Fernsehinterview enden. Daher wird jeder darauf achten, nicht mit ihm allein zu sein."

Krönungs-News vom 24. April

+++ Nach Rassismus-Vorwurf: Meghan erhält Brief von Charles

Nach dem Interview mit Oprah Winfrey kontaktiere Meghan ihren Schwiegervater Charles. In dem Brief nannte sie den Namen des Royals, er abfällige Bemerkungen über Archies mögliche Hautfarbe. Charles, damals noch Prinz von Wales, antwortete mit "tiefem Besorgnis" und "Enttäuschung über die öffentlichen und schädlichen Anschuldigungen". Für Meghan war Charles Brief eine "unbefriedigende Antwort", heißt es aus dem Umfeld der Herzogin. Dass sie deshalb an der Krönung nicht teilnehmen werde, dementiert Meghan nun.

Krönungs-News vom 23. April

+++ Prinzessin Kate verrät geheimes Detail zu ihrem Outfit +++

Bei der Krönung wird die royale Familie weltweit viele Blicke auf sich ziehen. Die richtige Kleiderwahl steht besonders für Prinzessin Kate im Fokus, denn ein modischer Fauxpas kann sie sich auf diesem Event absolut nicht erlauben. Alison Hammond, Moderatorin der britischen Talkshow "This Morning" hat der Ehefrau von Prinz William vorab ein kleines Detail entlocken können.

Die 48-Jährige traf William und Kate bei einem Termin in Birmingham - und sprach mit der Prinzessin prompt über ihr Kleid für die Krönung. "Ich fragte sie: Was tragen Sie zur Krönung?", schwärmte Alison Hammond über die Begegnung mit den Royals. Kate gab einen sehr kleinen Hinweis auf die Farbe ihres Outfits: "Sie sagte: 'Da ist ein Hauch von Blau.'" Das ist zwar nicht sonderlich viel Information, aber offener, als man es von der Prinzessin erwartet hätte.

+++ Mini-Party in Kalifornien: So verbringt Meghan den Krönungstag +++

Wenn am 6. Mai die feierliche Krönung von König Charles stattfindet, wird eine Royal-Lady fehlen: Herzogin Meghan. Die Ehefrau von Prinz Harry schwänzt die Zeremonie und feiert stattdessen selbst in ihrer kalifornischen Heimat Montecito.

Das ist allerdings kein Affront gegen das Königshaus, vielmehr hat am gleichen Tag auch ihr Sohn Archie seinen dritten Geburtstag. Wie eine anonyme Quelle dem US-Blatt " " verraten hat, wird es zu diesem Anlass sogar eine kleine Party geben: "Es werden Freunde da ein und Meghans Mutter Doria. Sie wird definitiv Unterstützung haben."

Ob sie diesen Beistand wegen der Krönung brauchen wird? Immerhin gilt das Verhältnis zur royalen Familie als angespannt, lediglich Prinz Harry stattet dem Palast an diesem Tag einen Besuch ab.

+++ Experten sicher: Monarchie steuert auf Niedergang zu +++

Aktuell ist die Zustimmung für das britische Königshaus aus dem Volk sehr hoch, denn mit der Krönung erlebt das Land ein absolutes Großereignis. Doch das wird wohl nicht so bleiben, wenn man einer Studie des "National Centre for Social Research" Glauben schenkt.

Seit Jahren wird die öffentliche Unterstützung für die Royals beobachtet. Geschäftsführer Guy Goodwin erklärt dazu, dass der Palast 1989 mit einer Zustimmung von 90 Prozent noch ein hohes Ansehen genoss, doch heute liege der Wert nur noch bei etwa 55 Prozent. "Wenn man sich der Zustimmungsrate von 50 Prozent nähert, werden immer mehr Fragen gestellt, wie etwa über die Finanzierung und alles andere, was möglicherweise mit der Monarchie verbunden ist", sagt er im Gespräch mit " ". Dann könnte sich die Situation für die Royals rasant ändern.

Krönungs-News vom 22. April

+++ Kurz vor Krönung kommt raus: Meghan schrieb Charles einen Brief +++

Prinz Harry und Herzogin Meghan gaben Oprah Winfrey 2021 ein Interview, in dem Meghan behauptete, dass es innerhalb der Royal Family Bedenken bezüglich Archies Hautfarbe gab. Meghan offenbarte ihre Besorgnis darüber in einem Brief an König Charles III., in dem sie die Identität der betroffenen Person preisgab.

+++ Insider berichtet: Prinz Harry kämpfte "verzweifelt" um UK-Besuch zur Krönung +++

Lange Zeit war unklar, ob Prinz Harry der Krönung seines Vaters König Charles beiwohnen wird. Nur wenige Wochen vor der feierlichen Zeremonie sagte der Exil-Royal dann doch überraschend zu. Wie ein Insider jetzt berichtet, wollte er unbedingt nach Großbritannien reisen und war deshalb sogar "verzweifelt".

"Harry wollte unbedingt zur Krönung zurückkommen und Zeit mit seiner Familie verbringen", sagt die anonyme Quelle gegenüber " ". Prinz Harry leide an Heimweh und wolle die Querelen mit Charles und William endlich beseitigen. Offenbar gab es vor der finalen Zusage sogar ein klärendes Telefongespräch mit seinem Vater.

Krönungs-News vom 21. April

+++ Sohn von Camilla: Meine Mutter war nicht hinter der Krone her +++

Tom Parker Bowles, Sohn von Königsgemahlin Camilla, hat seine Mutter gegen Vorwürfe verteidigt, sie habe es schon immer auf die Krone abgesehen. "Ich kümmere mich nicht darum, was irgendjemand sagt, sie hat es nicht darauf abgesehen. Sie hat den Menschen geheiratet, den sie liebt", sagte er im "News Agents"-Podcast. Wen er mit "irgendjemand" meinte, sagte er nicht. Er dürfte aber nicht zuletzt auf Prinz Harry angespielt haben.

+++ Was hatte Prinz Harry eigentlich Königin Camilla vorgeworfen? +++

Prinz Harry hatte in seiner im Januar veröffentlichten Autobiografie "Spare" (zu Deutsch "Reserve") seine Stiefmutter Camilla stark kritisiert. Unter anderem hatte Harry ihr vorgeworfen, Informationen über andere Royals an die Presse gegeben zu haben, um selbst in einem besseren Licht dazustehen. Zudem bezeichnete er sie als "gefährlich" und warf ihr vor, die Heirat mit seinem Vater König Charles III. und ihre eigene Krönung zur Königin von langer Hand geplant zu haben. Erst kürzlich hatte der Palast mitgeteilt, dass Camilla nach der Krönung nur noch als Königin Camilla, statt als Königsgemahlin bezeichnet werden soll.

Krönungs-News vom 20. April

+++ Prinz Harry hetzte gegen Stiefmutter Camilla +++

Prinz Harry hat seit der Beerdigung von Queen Elizabeth (†96) Camilla nicht mehr gesehen. Ausgerechnet bei ihrer Krönung zur Königin wird er auf die Ehefrau seines Vaters treffen. In seinen Memoiren beschrieb Harry, wie er und William Charles "angefleht" hätten, "die andere Frau" nicht zu heiraten. "Ich erinnere mich, dass ich überlegte, ob (...) sie wie all die bösen Stiefmütter in den Geschichten sein würde." Und auch in einer Doku wütete Harry: "Camilla ist gefährlich und würde über Leichen gehen."

"Natürlich hat sie das gestört, natürlich tut es weh", sagt jetzt Camillas Vertraute Lady Lansdowne in der "Sunday Times". Und weiter: "Sie lässt das nicht an sich ran. Ihre Philosophie ist immer: ‚Kein großes Ding daraus machen und es wird sich beruhigen – je weniger man sagt, desto schneller ist es repariert.‘"

+++ Royaler Gegenwind: Proteste gegen König Charles geplant +++

Pünktlich zur Krönung machen sich jetzt auch die Gegner der britischen Monarchie mobil. Britischen Medien zufolge wollen sich die Widersacher zur feierlichen Zeremonie öffentlich Gehör verschaffen. "Es wird die größte Protestaktion sein, die wir je gemacht haben – aber nicht die letzte", sagt Graham Smith, der Chef der Anti-Monarchie-Organisation Republic, gegenüber "Mirror". Es werden über 1.300 Menschen zum Protest am 6. Mai in London erwartet.

+++ Keine Einladung für Sarah Ferguson: So wird sie trotzdem Teil der Krönung +++

Mit der Scheidung von Prinz Andrew ist Sarah Ferguson, besser bekannt als "Fergie", seit Jahren kein Teil der royalen Familie mehr. Daher wurde sie auch nicht zur Krönung ihres ehemaligen Schwagers König Charles am 6. Mai eingeladen. Allerdings darf die 63-Jährige einen Tag später beim großen Krönungskonzert auf Schloss Windsor erscheinen.

Krönungs-News vom 19. April

+++ Gemeinsames Bild mit Meghan und Kate: König Charles zeigt sich versöhnlich +++

Auch wenn das Verhältnis zu Herzogin Meghan angespannt sein soll, hat König Charles seine Schwiegertochter im offiziellen Krönungsprogramm des Buckingham Palastes mit einem Foto bedacht. Darauf sind unter anderem auch Prinz Harry, Prinz William, Herzogin Kate und deren Kinder zu sehen.

Krönungs-News vom 17. April

+++ Wird Charles' Krönung ein Desaster? Experten sprechen von Pannen-Show +++

In wenigen Wochen wird die feierliche Krönung stattfinden, doch offenbar läuft bislang nicht alles rund. Die Planung soll vorab von Absagen, familiären Differenzen und mauem Interesse in der britischen Gesellschaft geprägt sein. Einer Umfrage zufolge zeigen sich die meisten Briten von dem Großereignis eher unbeeindruckt.

Krönungs-News vom 12. April

+++ Überraschende Zusage: Prinz Harry erscheint zur Krönung von Charles +++

Es war ein langes Hin und Her, das sich Prinz Harry und Herzogin Meghan mit dem Palast lieferten. Das Paar ließ die Familie lange darüber im Dunkeln, ob es zur Krönung erscheinen wird, ließ sogar die Deadline für eine Zusage verstreichen. Doch der jüngste Sohn von König Charles hat nun doch offiziell seine Teilnahme an der Zeremonie bestätigt. Allerdings wird er ohne Ehefrau und Kinder erscheinen. Neben den britischen Royals werden auch Gäste aus aller Welt erwartet.

Krönungs-News vom 11. April

+++ Outfit zur Krönung: Für die royale Familie gilt strenger Dresscode +++

Dass die Mitglieder der königlichen Familie nicht unbedingt in Freizeitkleidung zur Krönung erscheinen sollten, dürfte wohl allgemein bekannt sein. Dabei wäre es sehr spannend zu sehen, was passieren würde, wenn Prinz William mit Familie in Jogginghose auftauchen würde. Für einen Fauxpas sorgte erst kürzlich Prinzessin Kate, die zur Ostermesse mit roten Fingernägeln erschien – ein klarer Bruch mit dem Styling-Protokoll. Hier lesen Sie, worauf die Royals bei ihrer Garderobe achten müssen.

Krönungs-News vom 06. April

+++ Meghans Gesicht soll bei Charles' Krönung verdeckt werden +++

Sollte Herzogin Meghan tatsächlich an der Krönungszeremonie teilnehmen, will der Palast ihren Auftritt offenbar möglichst klein halten. Ein Insider enthüllte, dass der Ehefrau von Prinz Harry zwar ein Platz in der ersten Reihe freigehalten werde, allerdings soll sich dieser in einem für Kameras toten Winkel befinden. Auch Königshaus-Kennerin Charlotte Gräfin von Oeynhausen hat von diesem angeblichen Plan gehört und sagt zur AZ: "Der Plan oder das Gerücht, dass Meghans Gesicht durch eine Säule verdeckt werden soll, ist natürlich wieder in aller Munde. Wir wissen ja bereits aus der Vergangenheit, dass Meghan schon einmal einen 'etwas schlechteren Platz' hatte."

Krönungs-News vom 05. April

+++ Unkönigliche Camilla: Im Hotel Adlon zeigt die Königin ihre uncharmante Seite +++

Für ihren ersten Deutschlandbesuch als Königspaar hatten Charles und Camilla im Berliner Hotel Adlon eingecheckt. Vor den Kameras der Weltpresse wurde nett gelächelt und dem Volk zugewinkt, doch abseits der Öffentlichkeit kam eine etwas unkönigliche Seite zum Vorschein – zumindest bei Camilla. Prinz Frederic von Anhalt war ebenfalls vor Ort und erlebte die Königin hinter den Kulissen. Zur AZ sagte er: "Bei der Hotel-Ankunft kam sie mit Buckel und mit gesenkten Kopf. Ich habe mich fremdgeschämt. Da war kein Strahlen, kein Esprit. Camilla grüßte auch nicht die anderen Hotelgäste, die in der Lobby extra gewartet hatten. Keine schöne Geste."

+++ Besondere Rolle: Prinz George wird als Ehrenpage dienen +++

Wie der Buckingham Palast mitteilte, wird Prinz George an der Krönungszeremonie aktiv teilnehmen. Der Enkel von König Charles darf als einer von insgesamt acht männlichen Ehrenpagen dem Königspaar als Hilfestellungen dienen. Darauf sind Prinz William und Prinzessin Kate bestimmt mächtig stolz.