Krönung von König Charles: Palast verrät neue Details

Goldkutsche, Emoji und Elfenbein: Der Palast gibt neue Details zum historischen Tag von König Charles bekannt.

Das royale Ereignis der Superlative wirft seine goldenen Schatten voraus: Die Vorbereitungen für die Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla (am 6. Mai!) laufen auf Hochtouren.

Jetzt hat der Buckingham Palast neue Details bekanntgegeben. Vieles davon folgt jahrhundertealten Traditionen – doch das Königshaus bemüht sich um auch um Akzente, die etwas näher am Alltag des 21. Jahrhundert sind.

Route nach der Krönung: Hier sind König Charles und Camilla zu sehen

Für seine Krönungsprozession in der vergoldeten Staatskutsche hat sich Charles für eine deutlich kürzere Route entschieden als seine Mutter Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren. Nach der Krönung in der Westminster Abbey werden der Monarch und seine Frau in der mehr als 260 Jahre alten und mehrere Tonnen wiegenden Holzkutsche zunächst am Parlament vorbeifahren, den Trafalgar Square streifen und über die Prachtallee The Mall zurück zum Palast fahren und dabei die Schaulustigen am Rande des Weges grüßen.

Die goldene Staatskutsche steht in den Royal Mews (Stallungen) im Buckingham Palace ausgestellt. König Charles III. und seine Königsgemahlin werden in der Diamond Jubilee State Coach, eine geschlossene Kutsche mit sechs Pferden, am 6. Mai 2023 zu den Feierlichkeiten der Krönung fahren. © dpa/Royal Collection Trust/His Ma/Buckingham Palast

Charles' Mutter hatte in der Kutsche nach ihrer Krönung 1953 eine rund vier Mal so lange Runde durch die Stadt gemacht.

Goldene Kutsche klingt so traumhaft, dabei wird das historische Holzgefährt von Lederriemen zusammengehalten und "quietscht wie eine alte Galeere", wie der zuständige Restaurator Martin Oates, verriet.

Elfenbein-Zepter von Camilla könnte für Kritik sorgen

Vor der abenteuerlichen Fahrt kommen bei der Krönung symbolträchtige royale Insignien zum Einsatz – darunter fünf Schwerter, die verschiedene Aufgaben des Monarchen symbolisieren, der Ring des Souveräns, spezielle Armbänder und natürlich die Kronen. Für Kritik könnte sorgen, dass Camilla ein Zepter halten wird, das teils aus Elfenbein besteht – und damit im Widerspruch zu Prinz Williams Bemühungen gegen illegalen Handel mit Wildtieren steht.

Aus dem Palast hieß es dazu, dies sei der "Geschmack der Zeit" gewesen, als das Zepter mit der Taube im 17. Jahrhundert gefertigt worden sei.

Palast stellt Emoji zur Krönung vor

Weniger geschichtsträchtig ist das Emoji, das der Palast für die Krönung vorstellte: Die bunte Animation der Edwardskrone, die Charles tragen wird, erscheint auf Twitter ab sofort automatisch, wenn Nutzer #Coronation (#Krönung) und ähnliche Hashtags verwenden.

Moderne Zeiten: Das neue Emoji (ab sofort auf Twitter) zur Krönung. © twitter

Auch die Gästeliste in der Westminster Abbey spiegelt wider, dass sich der Palast um einen modernen Anstrich bemüht: So steht darauf auch der 13-jährige Max Woosey, der seit drei Jahren im Garten seiner Eltern im Zelt schläft und so Spenden für ein Hospiz sammelt. Er ist einer von etlichen eingeladenen Trägern der British-Empire-Medaille, die für besondere Leistungen für die Gemeinschaft verliehen wird.