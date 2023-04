Irrer Plan der Royals: Meghans Gesicht soll bei Krönung verdeckt werden – was die Expertin sagt

König Charles hat Prinz Harry und Herzogin Meghan zur Krönung eingeladen. Angeblich gibt es aber einen ungewöhnlichen Plan für den Fall, dass Meghan tatsächlich in London erscheinen wird. Durch einen ungünstigen Sitzplatz werde dann ihr Gesicht nicht zu sehen sein...

Am 6. Mai wird Charles zum König von Großbritannien und Nordirland in der Westminster Abbey gekrönt. Rund 2.000 Einladungen wurde bereits an die Gäste aus dem Adel, Politik und Gesellschaft verschickt. Noch immer ist unklar, ob König Charles seine gesamte Familie in London versammeln kann. Reisen Prinz Harry und Herzogin Meghan tatsächlich aus Kalifornien an, um bei der Krönung von Charles und Camilla dabei zu sein? Eine offizielle Bestätigung steht noch immer aus.

Krönung von König Charles und Königin Camilla: Meghan über Plan verstimmt?

Adels-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen sagte der AZ: "Harry und Meghan werden meiner Meinung nach kommen, denn das wird seinem Vater Charles von großer Bedeutung sein – allerdings kann bis dahin noch viel passieren." Und offenbar ist jetzt etwas eingetreten, das Meghan und Harry nicht sonderlich positiv stimmen dürfte. Ein angeblicher Plan aus dem Palast wurde in der britischen Presse enthüllt.

Meghans Geltungsbedürfnis ist Charles und Kate ein Dorn im Auge

Angeblich will das britische Königshaus die Ehefrau von Prinz Harry bewusst klein halten. Meghan, die so gern das Rampenlicht sucht, dürfe bei der Krönung weder Charles noch Camilla die Show stehlen. Der König und die Königin, die zudem nicht gut auf Meghan zu sprechen sind, wollen Meghan am liebsten verschwinden lassen. Meghans Geltungsbedürfnis ist dem Palast ein Dorn im Auge. Sogar Prinzessin Kate soll Bedenken geäußert haben. Man befürchtet unnötiges Drama.

Royal-Expertin: Palast macht Sitzpläne mit Prinz Harry und Herzogin Meghan

"Alle Zeichen deuten bislang darauf hin, dass Harry und Meghan in die gesamte Planung der bevorstehenden Krönung miteinbezogen werden, obwohl es noch nicht offiziell bestätigt wurde. Das fängt bei den Autos an und geht über die Sitzpläne sowie Essenspläne. Es ist ja auch letztendlich für Harry und Meghan von besonderer Wichtigkeit, zu zeigen, dass sie trotz allem, was in den letzten Monaten passiert ist, noch einen 'Platz' in der Familie haben", sagt Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen der AZ.

Schlechter Platz: Säule oder Kerze soll das Gesicht von Herzogin Meghan verdecken

Die Sitzordnung während der Zeremonie in der Westminster Abbey soll jetzt ganz bewusst geplant werden. Erste Informationen sind jetzt vom britischen "Mirror" enthüllt worden – samt irrem royalen Plan. Ein "Freund der Königsfamilie" behauptet, dass Meghan und Harry aufgrund der Thronfolge prominent in den vorderen Reihen sitzen dürfen. Allerdings soll Meghan einen Stuhl bekommen, der für die meisten Kameras im toten Winkel steht. Oder ihr Gesicht solle durch eine Säule oder Kerze verdeckt werden. Somit würde man die Herzogin während der Krönung gar nicht sehen können. Herzogin Meghan könne so nicht performen und zudem könne man sie mit der Platzwahl brüskieren, so der Insider weiter.

Königshaus-Kennerin Charlotte Gräfin von Oeynhausen kennt dieses Vorhaben. Zur AZ sagt sie: "Der Plan oder das Gerücht, dass Meghans Gesicht durch eine Säule verdeckt werden soll, ist natürlich wieder in aller Munde. Wir wissen ja bereits aus der Vergangenheit, dass Meghan ja schon einmal einen 'etwas schlechteren Platz' hatte." Das war bei der Trauerfeier für die verstorbene Queen im September 2022 der Fall. Meghan wurde auf den offiziellen TV-Bildern vom Staatsbegräbnis aus Westminster Abbey von einer großen Kerze verdeckt.

Harry und Meghan wollen auf den Balkon des Buckingham Palasts: Stimmt Charles zu?

Angeblich wollen Prinz Harry und Herzogin Meghan auch einen Auftritt auf dem Balkon des Buckingham Palasts gebettelt haben. Die britische Königsfamilie will sich nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey dort oben seinem Volk zeigen. Es gilt aber als sehr unwahrscheinlich, dass König Charles und Königin Camilla die beiden abtrünnigen Royals auf dem Balkon dulden werden. Schon beim Thronjubiläum der Queen im Juni 2022 durften Harry und Meghan nicht auf den Balkon. Dieser Moment gehöre lediglich arbeitenden Royals, hieß es damals.