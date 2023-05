Camilla ist schon Königin ohne Krönung: Wie konnte es dazu kommen?

Bereits Queen Elizabeth II. entschied, dass Camilla eine "Queen Consort" ("Königsgemahlin") sein darf. Und jetzt machte König Charles seine Ehefrau sogar zur Königin! Camilla ist jetzt offiziell "Queen Camilla". So steht es auf der Einladungskarte für seine Krönung am 6. Mai.

Sie war einst Englands Hass-Figur Nummer eins, wurde gar als Ehe-Brecherin beschimpft. Aus der einstigen Affäre von Charles wurde ein beliebtes Mitglied der britischen Königsfamilie – auch wenn Camilla im Berliner Adlon-Hotel unkönigliches Verhalten zeigte. Königin Elizabeth II. erklärte zu Lebzeiten, dass Herzogin Camilla eines Tages eine "Queen Consort"-Titel sein darf. Jetzt bekommt Camilla sogar den Titel einer Königin. In seiner Einladung zur Krönung bezeichnet König Charles seine Ehefrau ganz offiziell als "Queen Camilla".

"Queen Camilla" steht auf Einladung zur Krönung von König Charles

Der Palast veröffentlichte am 4. April eine geblümte Einladungskarte mit dem entsprechenden Titel, die an die mehr als 2.000 geladenen Gäste verschickt wird.

Außerdem teilte das Königshaus ein neues Porträt des Paares im Drawing Room des Buckingham-Palastes mit der Öffentlichkeit, auf dem beide lächeln und vertraut Arm in Arm stehen. Charles und Camilla feiern im April auch ihren 18. Hochzeitstag.

Dieses vom Buckingham Palace herausgegebene Foto zeigt König Charles III. und Königsgemahlin Camilla. Das Porträt wurde anlässlich der Krönung der beiden am 6. Mai veröffentlicht. © Hugo Burnand/Buckingham Palace/PA Media/dpa

Queen Elizabeth II.: "Königsgemahlin" Camilla wird auch gekrönt

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. im vergangenen September war die 75-Jährige in offiziellen Miteillungen des Palastes als Königsgemahlin, also "Queen Consort", bezeichnet worden. Dass Camilla ebenfalls zur Königin gekrönt wird und den Titel trägt, war von Charles' Mutter Elizabeth II. einige Monate vor ihrem Tod noch ausdrücklich festgelegt worden.

"Queen Consort"-Titel von Camilla als Unterscheidung zur beliebten Königin Elizabeth II.

Eine royale Insiderquelle sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, "Queen Consort" sei in den vergangenen Monaten verwendet worden, um eine deutliche Unterscheidung zu der als "Queen" in den Köpfen verankerten Elizabeth II. klarzumachen. "Die Krönung ist nun ein angemessener Anlass, um den Titel "Queen Camilla" auch offiziell zu benutzen. Alle früheren Königsgemahlinnen waren unter dem Titel 'Queen' und ihrem Vornamen bekannt", wurde die namentlich nicht genannte Quelle zitiert. Gemeint ist damit Queen Elizabeth ("Queen Mum") und Queen Mary ("Königinwitwe“).

Die Krönung des Paares soll am 6. Mai in der Westminster Abbey im Beisein von zahlreichen internationalen Gästen flankiert von großen Straßenfesten stattfinden. Charles ist mit dem Tod seiner Mutter Elizabeth am 8. September 2022 zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland geworden.