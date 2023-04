König Charles gibt sich versöhnlich – veröffentlicht Foto mit Kate und Meghan

König Charles (74) hat tatsächlich ein Bild mit seinen beiden Söhnen, deren Ehefrauen sowie drei Enkelkindern ausgesucht. Das Foto, das anlässlich seines 70. Geburtstag veröffentlicht wurde, ist im offiziellen Krönungsprogrammheft zu sehen. Mit Prinz Harry und Herzogin Meghan sind darauf auch die royalen Aussteiger zu sehen. Das Souvenirheft kostet 23 Euro.

Gemeinsames Bild mit Meghan und Kate: König Charles zeigt sich mit Schwiegertöchtern

Das Familienporträt wurde vom königlichen Fotografen Chris Jackson anlässlich des 70. Geburtstags des Monarchen im Jahr 2018 in den Gärten des Clarence House aufgenommen.

Das Familienfoto wurde zum 70. Geburtstag von Charles veröffentlicht © dpa/Chris Jackson

Es Es zeigt Charles mit Prinz George (9) auf dem Schoß, Königsgemahlin Camilla (75), die mit Prinzessin Charlotte (7) kuschelt, und Prinzessin Kate (41) mit dem kleinen Prinz Louis (3) im Arm. Hinter der Bank steht Prinz William (40) neben seinem Bruder, der den Arm um eine lachende Meghan gelegt hat.

Für Familienfoto zur Krönung: Charles holt Meghan zurück

Das offizielle Souvenirheft zum Krönungsprogramm, das 84 Seiten umfasst und 20 Pfund (etwa 23 Euro) kostet, wird ab sofort verkauft. Die Zeremonie findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt. Meghan erhielt zwar eine Einladung zur Krönung, entschied sich aber, nicht anzureisen, da sie mit ihren Kindern Archie, der am selben Tag seinen vierten Geburtstag feiert, und Lilibet, die im Juni zwei Jahre alt wird, in Kalifornien bleiben wird.