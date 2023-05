Prinzessin Kate wütend wegen Prinz Harry – aber kein Wort zu König Charles

Nach dem Tod der Queen sortierte sich das Familiengefüge bei den Windsors neu, die Macht wurde im britischen Königshaus neu verteilt. Für König Charles wird auch Prinzessin Kate immer wichtiger. Doch wie ist das Verhältnis zur Schwiegertochter wirklich? Was ist ihre Rolle bei den Royals? Eine Royal-Expertin klärt in der AZ auf.

Seit dem 8. September 2022 ist Charles der neue König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Mit dem Tod der Queen ging die Macht auf ihren ältesten Sohn über. König Charles ist jetzt Familienoberhaupt und lässt das auch die Royals spüren. Besonders Prinz Harry, der nach dem Megxit und skandalösen Enthüllungen gegen die Windsors schießt, ist isoliert. Auch Charles' Bruder Andrew spürt die Konsequenzen: Dem einstigen Lieblingssohn der Königin wurden Gelder gestrichen, zudem wurde Andrew der Windsor-Auszug nahegelegt.

Royal-Expertin: Prinzessin Kate hat "Diana-Potenzial"

Prinzessin Kate wird für König Charles und die Monarchie dagegen immer wichtiger. Die Ehefrau von Prinz William ist erst am Freitag in einer Ipsos-Umfrage unter Briten zum beliebtesten Mitglied der Royal Family gekürt worden. Für Kate regnet es Lob und flächendeckende Anerkennung für Auftreten und Engagement. Sie ist der Ruhepol der Königsfamilie und gleichzeitig weibliche Führungsfigur im Königshaus, sagt Charlotte Gräfin von Oeynhausen in der AZ. Dennoch muss sich Kate als Ehefrau des Thronfolgers in ihrer Rolle fügen – und manchmal auch schweigen...

AZ: Warum ist Kate für die Monarchie und damit für König Charles so wichtig?

CHARLOTTE VON OEYNHAUSEN: Kate hat das "Diana-Potenzial" in sich und das merkt Charles natürlich auch. Es gibt viele Faktoren, warum William und Kate auch so beliebt sind. Sie erziehen ihre Kinder beispielsweise selber. Kate ist vor allem nahbar und sehr emphatisch. Das gefällt natürlich auch dem englischen Volk. Kate ist zudem sehr sportlich und wenn es um wohltätige Zwecke geht, ist sie äußerst engagiert. Kate ist, und das ist ein wichtiger Aspekt, eine aus dem Volk und kann Brücken schlagen. Sie hebt sich eben nicht hervor oder legt komische Allüren an den Tag.

Prinz William schätzt es, dass Kate in der Rolle aufgeht

Warum passt Kate so gut zu William?

Sie haben nicht nur gemeinsame Interessen und Hobbys, sondern respektieren einander und haben den gleichen Humor. William schätzt Kate sehr und ist ihr auch sehr dankbar, dass sie sich in ihrer Rolle zurechtgefunden hat. Sie ist seine größte Stütze in allen Bereichen. Sie lachen zudem viel gemeinsam und das ist natürlich für jede Beziehung das beste Rezept.

Prinzessin Kate liegt Wohl der Monarchie am Herzen

Was schätzt Charles an Schwiegertochter Kate?

Das Verhältnis zwischen Charles und Kate ist ein ganz besonderes. Charles schätzt Kate, weil sie bewiesen hat, dass ihr das Wohl der Monarchie und die damit verbundenen Aufgaben am Herzen liegen. Kate ist durch eine harte Schule gegangen und hat damit auch gezeigt, dass man sich auf sie verlassen kann. Kate hat bewiesen, dass man sich sehr wohl als Bürgerliche dem britischen Königshaus anpassen und sich darin zurechtfinden kann. Kate erfüllt ihre Aufgabe mehr als meisterhaft.

Körpersprache zeigt: König Charles vertraut Prinzessin Kate

Und welches Verhältnis pflegt Kate zu Charles wirklich?

Charles und Kate gehen sehr respektvoll und liebevoll miteinander um. Oft sucht Charles das Gespräch mit Kate und wenn er sie umarmt, merkt man, dass er sie dabei auch "drückt". Diese Körpersprache vermittelt, dass eindeutig Vertrauen vorhanden ist.

"Ersatz"-Aussage über Charlotte und Louis: Kate von Harry enttäuscht

Könnte Kate nicht zwischen den Sussexes und dem britischen Königshaus vermitteln?

Ich denke, dass Kate sich doch eher raushält. Es wäre nicht von Vorteil, sich in Streitigkeiten zwischen Harry und William einzumischen. Das ist eindeutig eine Sache zwischen den beiden Brüdern und da hält man sich bekanntlich auch als Ehefrau besser raus. Das weiß auch Kate. Es gab ja eine Zeit vor Meghan, wo Harry, William und Kate ein tolles Trio waren. Aber das hat sich in den letzten Jahren leider geändert. William und Harry haben nun eine eigene Familie gegründet und leben in ihrer eigenen Welt. Kate war zudem auch sehr wütend über Harrys Aussage, dass ihre beiden jüngsten Kinder es in Zukunft schwer haben würden. Charlotte und Louis würden ebenfalls als eine Art "Ersatz" enden, wie ihr Onkel, so sagte es Harry. Prinz Harry äußerte auch, dass er sich für die Kinder von William und Kate zuständig fühlen würde.

Lästert Kate bei Charles über Meghan und Harry?

Kate ist auf Harry und Meghan wütend, aber vertraut sich die Prinzessin auch Charles an?

Ich denke nicht, dass Kate ihre Meinung gegenüber Charles äußert, denn sie ist eher zurückhaltend und zudem steht es ihr auch nicht zu, darüber zu urteilen. Es ist eben nicht ihre Aufgabe, sich einzumischen. Falls Kate das jemals tun sollte, dann eher mit William unter vier Augen. Natürlich kann es aber auch sein, dass man Kate ansieht, was sie wirklich über Meghan denkt. Aber kundtun wird sie das vor Charles eher nicht.

Haben Kate und Meghan noch Kontakt?

Die beiden haben so gut wie keinen Kontakt mehr. Er wird sich lediglich auf Geburtstagsgrüße und Weihnachtsgrüße beschränken. Kate und Meghan sind eben doch ganz unterschiedlich und man darf nicht vergessen, Meghan hatte bei weitem nicht so eine "Schule" wie Kate. Kate hat sich jahrelang in ihre Rolle hineingefunden und hat alles dafür gegeben. Zwischen beiden liegen Welten.

Welche Rolle hat Kate bei der Krönung von Charles?

Kate sieht ihre Hauptrolle darin, sich um ihre drei Kinder zu kümmern. Es ist ihr auch wichtig, dass George nur eine kleine Rolle bei der Krönung übernimmt, denn er muss am Dienstag wieder zur Schule. Kate und William wollen ihn auch nicht zu sehr überfordern. Der Prinz und die Prinzessin von Wales wollen ihren Kindern eben eine einigermaßen normale Kindheit bieten.