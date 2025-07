Kaulitz-Brüder in Sorge um FC Bayern München: "Haben ein Problem"

Tom Kaulitz macht sich große Sorgen um den FC Bayern München. Nach jüngsten Spiel-Entwicklungen sagt er seinem Lieblingsverein eine dunkle Zukunft vorher. Im Gespräch mit Zwillingsbruder Bill kommt es gar zu Lästereien.

Als Gitarrist der Band Tokio Hotel geht Tom Kaulitz (35) seiner großen Leidenschaft nach. Doch neben der Musik spielt beim Mann von Heidi Klum (52) auch der Fußball eine große Rolle. Als waschechter FC-Bayern-Fan verfolgt der Musiker jedes Spiel seines Lieblingsvereins und kann dabei oft gemeinsam mit Ehefrau Heidi Klum (52) jubeln. Aber jüngste Entwicklungen beim FCB bereiten dem 35-Jährigen jetzt Sorgen.

Tom Kaulitz in Sorge um FC Bayern München: "Wir haben ein Problem"

Im Klub-WM-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain kassierte der FC Bayern eine Niederlage. Das gegnerische Team besiegte den deutschen Rekordmeister am 5. Juli mit einem deutlichen 2:0. Tom Kaulitz resümiert in einer aktuellen Folge des Podcasts " ": "Es gab zwei Rote Karten, die von Paris haben zum Schluss sozusagen nur noch mit neun Leuten gespielt. [...] Jamal Musiala ist ganz schwer verletzt worden. Heißt: Was haben wir jetzt? Klub-WM verloren und Musiala verpasst wahrscheinlich die erste Hälfte der nächsten Bundesliga-Saison." Laut Tom Kaulitz sind die Entwicklungen während der Klub-WM kein gutes Omen für den FC Bayern. Er sagt seinem Lieblingsverein eine dunkle Zukunft vorher.

"Das war für den FCB jetzt natürlich ein kompletter Reinfall. [...] Jamal fällt also für eine lange Zeit aus. Wir haben ein Problem in der Offensive. Thomas Müller hatte sein letztes Spiel, Leroy Sané spielt jetzt in der Türkei. Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich mache mir wirklich große Sorgen um die neue Saison", so Tom Kaulitz im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder.

Bill und Tom Kaulitz lassen sich im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" über den FC Bayern München aus. © imago/Future Image

Bill Kaulitz lästert über FC Bayern München: "Vielleicht machen wir den Verein zu"

Bill Kaulitz (35) interessiert sich gar nicht für Fußball. Im Podcast-Gespräch wird schnell deutlich, dass er die Sorgen seines Bruders um den FCB nicht nachvollziehen kann. Er erlaubt sich einen Scherz und kann sich eine Lästerei nicht verkneifen. In Bezug auf die Klub-WM-Niederlage der Bayern meint er: "Peinlich." Tom Kaulitz kichert kurz vor sich hin – Spitzen in Bezug auf seinen Lieblingsverein ist er von Bill bereits gewohnt. Im Weiteren äußert der Tokio-Hotel-Sänger: "Das sieht nicht gut aus [für den FC Bayern, d. R.]. Vielleicht machen wir den Verein zu, das wär doch was." Gekonnt ignoriert Tom Kaulitz diese sarkastische Bemerkung.

Verletzung von Jamal Musiala: Kaulitz-Brüder zeigen Mitgefühl

Als Tom Kaulitz jedoch erneut auf die Verletzung von Jamal Musiala zu sprechen kommt, entlockt er Bill dann doch etwas Mitgefühl: "Das stelle ich mir schmerzhaft vor."Musiala hat sich das linke Wadenbein gebrochen, dazu mehrere Bänder gerissen. "Aua!", meint Bill Kaulitz zudem. Sein Bruder äußert aufgebracht: "Ich muss wirklich sagen, ich finde den Wettbewerb jetzt noch beschi**ener. Jetzt finde ich ihn total schei**e."Bereits zuvor äußerte sich Tom Kaulitz sehr kritisch über die Klub-WM. Dass nun ein für den FC Bayern sehr wichtiger Spieler ausgerechnet in dem Turnier schwer verletzt wurde, ärgert ihn sehr.

Jamal Musiala zog sich beim Klub-WM-Spiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain eine Verletzung zu. © imago/Icon Sportswire

Tom Kaulitz und Felix Neureuther: Gleiche Meinung zur Klub-WM

Mit Kaulitz' Kritik an der Klub-WM schloss er sich der Meinung von Felix Neureuther (41) an. Der Ex-Skirennläufer bemängelte am Turnier jedoch hauptsächlich, dass die in den USA stattgefundenen Spiele durch die Zeitverschiebung sehr früh am Morgen übertragen wurden. "Ich stehe jetzt nicht um zwei Uhr oder drei Uhr in der Früh auf, um die Bayern zu sehen", stellte Neureuther Ende Juni klar. Das Finale der Klub-WM wurde am 13. Juli ausgetragen. Der FC Chelsea konnte mit einem Ergebnis von 3:0 gegen Paris Saint-Germain gewinnen.