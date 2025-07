FC-Bayern-Abschied von Thomas Müller: Felix Neureuther reagiert kurz und knapp

Thomas Müller verabschiedete sich endgültig vom FC Bayern München. Der Fußballer stand ein letztes Mal auf dem Trainingsgelände des Rekordmeisters und richtete emotionale Worte an seine Fans. Kumpel Felix Neureuther reagiert schnell auf Müllers packendes Statement.

Der FC Bayern München musste sich in der FIFA Klub-WM in den USA gegen Paris Saint-Germain geschlagen geben. Damit schied der deutsche Rekordmeister aus dem Turnier aus und das letzte Spiel von Thomas Müller für den FCB war besiegelt. Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass Müller im Rahmen der Klub-WM das letzte Mal in Rot-Weiß über den Fußballplatz laufen wird. Jetzt meldete sich der 35-Jährige in einem emotionalen Statement zurück. Er verabschiedete sich final von seiner gewohnten Umgebung auf dem FCB-Gelände.

Thomas Müller verabschiedet sich endgültig vom FC Bayern: "Letztes Tschüss"

"Hey Leute. Ein letztes Tschüss zu meinem Trainingsplatz. Ein letztes Tschüss zu meiner Umkleidekabine. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir eine Ehre, für den FC Bayern zu spielen", meint Thomas Müller in einem Instagram-Video. In dem Clip spricht er direkt in die Kamera und zu seinen Fans. Müller betont: "Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel in meinem Leben."

Ob er damit auf einen bereits viel spekulierten Wechsel zu Los Angeles FC oder gar ein Karriere-Aus anspielt? Das weiß nur der 35-Jährige selbst. Doch klar ist, der Fußballer blickt dankbar auf seine insgesamt 25-jährige Laufbahn beim FC Bayern München zurück: "Ich bin glücklich, über das, was ich erleben durfte. Ich bin glücklich über die vielen tollen Leute, die ich traf in dieser Fußballblase."

Thomas Müller ganz emotional: "Vielen, vielen Dank"

Für Thomas Müller sei nun endgültig die Zeit gekommen, sich von seinem langjährigen Heimatverein zu verabschieden. Den treuen FCB-Anhängern und seinen Teamkollegen wünsche er nur das Beste.

In der Kommentarspalte zeigen sich viele Fans sehr gerührt von Müllers Worten. Ein Social-Media-Nutzer schreibt: "So traurig! Du wirst uns fehlen." Ein weiterer meint: "Danke für alles, Thomas. Egal, wo es nun hingeht, wir werden dich immer anfeuern." Müller weiß die Unterstützung zu schätzen. "Vielen, vielen Dank für die zahlreichen netten Kommentare, Wünsche und Huldigungen. Ihr seid großartig", so der 35-Jährige in Reaktion auf die lieben Äußerungen.

Felix Neureuther: So reagiert Promi-Freund auf Müllers "letztes Tschüss"

Auch Felix Neureuther, der mit Müller eng befreundet ist, reagiert auf das "letzte Tschüss" des langjährigen FCB-Spielers. Neureuther kommentiert den Beitrag kurz und knapp mit drei Herz-Emojis. Passende Worte scheint er nicht zu finden, doch bereits Ende Mai äußerte sich der Ex-Skirennläufer zum FCB-Aus von Müller. Nachdem der Fußballer für seinen letzten Heimspieltag bei den Bayern auf dem Platz gestanden hatte, meinte Neureuther: "Puh, [das, d. R.] war schon sehr emotional."

Der FCB konnte sich – wie schon oft zuvor – in der vergangenen Bundesliga-Saison die Meisterschaft holen. Bei der anschließenden Meisterfeier am 18. Mai wurde Müller für seine Zeit beim FC Bayern München geehrt. Auf die Anwesenheit seiner Frau Lisa (35) musste er dabei verzichten. Doch Felix Neureuther betonte, er habe sich gefreut, dass Thomas Müller "so einen schönen Abschied bekommen hat".

Thomas Müller stand beim Klub-WM-Spiel gegen Paris Saint-Germain ein letztes Mal für den FC Bayern auf dem Platz. © imago/Sports Press Photo

Felix Neureuther schwärmt über Thomas Müller: "Einer, der mal was sagt"

Der ehemalige Skirennläufer sagte über seinen Kumpel Thomas Müller: "Er ist halt auch einfach einer, der mal was sagt. Der einfach anders ist, nicht aus diesem Schema F kommt. Der mit seiner Art und Weise einfach Menschen begeistert. Und so, wie er Fußball gespielt hat: Das war ja auch alles andere als Schema F. Er passt halt in keine Schablone rein und hat den Menschen Hoffnung gegeben, dass man auch ohne perfekt dribbeln zu können, Weltmeister werden kann."

Was Thomas Müllers Zukunft im Fußball angeht, zeigte sich Felix Neureuther sicher: "Ich denke schon, dass er noch weiterspielt." Ob er damit recht behält, wird sich in nicht allzu ferner Zukunft zeigen.