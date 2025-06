Felix Neureuther genervt von Klub-WM und Florian Wirtz: "Dann brauchen wir ihn auch nicht"

Felix Neureuther ist treuer Fan des FC Bayern München. Dass Fußball-Talent Florian Wirtz seinem Lieblingsclub eine Absage erteilte, gefällt dem einstigen Ski-Profi überhaupt nicht. Neureuther stichelt jetzt gegen Wirtz – auch zeigt er sich genervt über die Klub-WM, in der der FC Bayern derzeit sein Glück versucht.

Mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft haben Fußballvereine weltweit die Chance, in einem neuen Turnier abzuräumen. Selbstverständlich darf auch der FC Bayern München bei der Klub-WM, die in den USA ausgetragen wird, nicht fehlen.

Der deutsche Rekordmeister konnte sich bis ins Achtelfinale vorkämpfen und tritt am Sonntag (29. Juni) gegen CR Flamengo Rio de Janeiro an. Die FC-Bayern-Fans fiebern mit – denkt man zumindest. Doch Ski-Profi Felix Neureuther (41), der sich mit dem Münchner Traditionsklub verbunden fühlt, zeigt sich überhaupt nicht begeistert.

Felix Neureuther genervt von Klub-WM: "Kommt nicht so die Stimmung auf"

Um die Spiele der Klub-WM live mitverfolgen zu können, müssen europäische Fans – wegen der Zeitverschiebung in den USA – früh wach sein. Für Felix Neureuther kommt das nicht in die Tüte, wie er im Podcast " " verrät: "Ich stehe jetzt nicht um zwei Uhr oder drei Uhr in der Früh auf, um die Bayern zu sehen." Nur das erste FCB-Spiel im Turnier gegen Auckland City habe er angeschaut: "Aber da muss ich sagen, [der Sieg, d. R.] war ja im Vorfeld klar."

Sein Lieblingsverein konnte gegen den US-Klub mit einem deutlichen 10:0 gewinnen. "Mir ist das Leistungsgefälle zu groß gewesen", bemängelt Neureuther. An der Klub-WM generell kritisiert der Ski-Profi: "Aufgrund der Zeitverschiebung kommt halt hier bei uns jetzt nicht so die Stimmung auf. Ich finde sie ja rein vom Format her schon cool [...], aber es [packt mich, d. R.] halt nicht so."

Ski-Profi gekränkt wegen Florian Wirtz: "Tut mir sehr weh"

Dass Felix Neureuther kein Gefallen an der Klub-WM findet, dürfte manchen Fan verwundern. Schließlich machte Kumpel Bastian Schweinsteiger (40) vor wenigen Wochen bekannt, dass Neureuther und er für "GetYourGuide" – den Sponsor des FC Bayern – als Teil einer Marketing-Kampagne durch die USA reisen werden. Im Podcast zeigt sich der Ski-Profi aber doch noch versöhnlich mit dem Turnier: "Es ist ja das erste [...] in dem Format. Und ich glaube, dem sollten wir schon eine Chance geben."

Kritik gibt es aber an anderer Stelle. Auf Florian Wirtz (22), der sich gegen einen Wechsel von Bayer 04 Leverkusen nach München entschied, ist Neureuther wohl nicht gut zu sprechen. Wirtz zog den englischen FC Liverpool den Bayern vor.

Florian Wirtz wechselte von Bayer 04 Leverkusen zum englischen FC Liverpool. Ein Angebot vom FC Bayern München lehnte er ab. © imago/Sven Simon

"Der [Transfer, d. R.] tut weh, er tut mir sehr weh. Weil den [Florian, d. R.] finde ich unfassbar. Irgendwie zieht [der FCB, d. R.] die Spieler nicht so sehr, dass sie kommen. Aber ich bin ja ein Roter durch und durch. Ich denke mir, wenn einer nicht kommen will, dann will er halt nicht kommen. Dann brauchen wir ihn auch nicht", so Neureuther im Podcast.

Nicht nur Felix Neureuther: Auch FC-Bayern-Fan Tom Kaulitz "besorgt"

Felix Neureuther scheint genervt von Florian Wirtz – und besorgt um den FC Bayern. Auch Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (35) ist Fan der Münchner und wundert sich in seinem Podcast " ": "Ich bin relativ besorgt um die aktuelle Transferperiode, weil wir keine guten Transfers gemacht – bisher nur abgegeben haben. Thomas Müller hört auf, Leroy Sané ist in die Türkei gegangen."

Der Musiker stellt fest, dass der FC Bayern nun "im Sturm ein Problem" habe. "Aktuell höre ich auch noch, dass Kingsley Coman (29) abgegeben werden soll, und wir haben noch niemand verpflichtet", so Kaulitz.

FC-Bayern-Fan Tom Kaulitz (r.), hier neben Zwillingsbruder Bill Kaulitz, ist in Sorge um seinen Lieblingsverein. © imago/PIC ONE

Der Mann von Heidi Klum (52) wendet sich im Podcast an Bayerns Sportvorstand Max Eberl (51): "Ich frage mich die ganze Zeit, wie läuft das hier jetzt weiter?" Diese Frage stellt sich derzeit sicherlich auch Felix Neureuther.