Ex-Frau von Manuel Neuer: Das sind die Karriere-Pläne von Nina Weiss

Und plötzlich kam das Liebes-Aus. Mittlerweile sind Nina und Manuel Neuer gar geschiedene Leute. Doch Nina Weiss plant aktuell einen neuen Lebensabschnitt und wird Unternehmerin – weit weg von München.

2014 lernten sich die Berliner Wirtschafts-Studentin Nina Weiss und Welt-Torhüter Manuel Neuer bei Madame Tussauds in Berlin kennen – und wenig später auch lieben. Glamour-Auftritte auf dem roten Teppich, verliebte Instagram-Schnappschüsse und viele private Fotos folgten. Das Liebes-Highlight: die romantische Hochzeit in Italien im Jahr 2017. Doch gehalten hat die Ehe nicht. Ende 2020 ließ sich das Paar schon wieder scheiden.

Nach Trennung von Manuel Neuer: Nina Weiss genießt die Freiheit

Nina Weiss musste einen neuen Lebensabschnitt, zunächst ohne neuen Mann an ihrer Seite, starten. Ihre besten Freunde waren für die schöne Blondine da – auch als ihr geliebter Vater Alfred Weiss ganz unerwartet in einem Berliner Hotel starb. Nina lenkte sich ab, war viel in der Natur unterwegs, saß noch öfters auf dem Pferd und genoss die gewonnene Freiheit, wie sie auf Instagram ihren Followern immer wieder zeigte. Gar Bikini-Fotos machte Nina nach einem Sonnen-Wochenende am Meer öffentlich.

Nina Weiss wird Unternehmerin: "Mache mich gerade selbstständig"

Nach ihrem Rückzug aus dem Rampenlicht wagte Nina Weiss einen Neustart. Mittlerweile lebt sie in Nordrhein-Westfalen, hat ihr Studium erfolgreich beendet und will beruflich voll durchstarten – als Unternehmerin. Zu "Bild" sagt sie: "Ich bin in Münster und mache mich hier gerade selbstständig."

Neuer Freund? Übers Privatleben will Nina Weiss nicht sprechen

Ob sie einen neuen Freund hat, darüber will Nina Weiss aber nicht sprechen. Viel lieber schweigt sie und genießt ihr neues Leben – weit weg von München und ohne ständigen Druck, den eine Spielerfrau aushalten muss.