Nina Neuer trauert um ihren geliebten Vater

Am Ende eines turbulenten Jahres erinnert Nina Neuer an ihren verstorbenen Vater. Der Berliner Hotelier verstarb am diesjährigen Gründonnerstag unerwartet an einem Herzinfarkt. Im Dezember wäre Alfred Weiss 71 Jahre alt geworden.

Auf Instagram veröffentlicht Tochter Nina einen Beitrag mit Fotos ihres geliebten Vaters. Sie braucht nicht viel, um ihren tief sitzenden Schmerz auszudrücken. Lediglich ein schwarzes Herz nutzt die Blondine, um die Slideshow mit vier Bildern zu kommentieren. Follower und Promis, wie Mandy Bork oder Julia Vigas, drücken ihre Anteilnahme aus.

Alfred Weiss war Ex-Dorint-Vorstand und Mitbegründer der Operngala für die Deutsche Aidsstiftung. Zuvor engagierte er sich gemeinsam mit anderen Promis, wie Thomas Gottschalk, für die Kinderkrebshilfe.

Alfred Weiss hatte mit Ehefrau Nadine von Gumppenberg zwei Söhne. Außerdem hat er drei Töchter aus erster Ehe. Tochter Nina heiratete im Mai 2017 Nationaltorhüter Manuel Neuer.