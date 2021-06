Cathy Hummels: Hört man laute Schreie aus der Küche?

Deutschland spielt im EM-Achtelfinale am Dienstagabend gegen England. Schon aufgeregt und top vorbereitet ist Cathy Hummels. Die schöne Spielerfrau organisiert eine Fußball-Küchen-Party.

Moderatorin und Spielerfrau Cathy Hummels (33) bereitet sich schon auf den Abend vor. Bei Kaltgetränken und Asia-Food wird die Ehefrau von Mats Hummels (32) das EM-Achtelfinale anschauen. "Ich mache eine kleine Fußballparty mit drei Freundinnen und Ludwig. Es gibt Sushi und für jeden Fußballhaarreife", freut sich Cathy im AZ-Gespräch.

Sushi, Fußball-Deko und Mats Hummels im TV

Weil nur wechselhaftes Wetter angekündigt ist, wird in der Hummelsschen Küche in München mitgefiebert und geschlemmt. "Ich habe in meiner Küche tatsächlich noch nie Fernsehen geschaut und muss den erstmal zum Laufen bekommen, aber bin ein Technik-Talent. Ich krieg das schon hin!", so Cathy Hummels optimistisch.

Deutschland-Deko: Cathy Hummels gibt eine kleine Fußball-Party. © Instagram

Cathy Hummels' EM-Tipp: Deutschland gewinnt 3:0

Zuversichtlich ist sie auch, wenn es um das Spiel der Nationalelf geht, bei der ihr Mann in der Abwehr steht. "Ich tippe auf einen 3:0-Sieg. Ich drücke Deutschland und den Jungs die Daumen. Wir sind der Aussenrist-Fanclub (so heißt Mats Hummels bei Instagram, Anm. d. Red.)."

Cathy Hummels tippt auf einen 3:0-Sieg für Deutschland © Privat

Laute Jubel-Schreie aus der Küche

Die Stimmung ist schon jetzt euphorisch. Die Anspannung soll sich bei Cathy Hummels aber beim hoffentlich ersten Tor der DFB-Elf entladen. "Wenn man bei uns vorbeifährt und man die lautesten Schreie hört, dann weiß man ganz genau: 'Das ist die Cathy!'", lacht die sympathische Münchnerin. Und genau so soll es sein!