Bilder: Cathy Hummels und Schwester Vanessa Fischer ziehen im "Playboy" blank

Auf Instagram zeigt sich Cathy Hummels gerne im Eva-Kostüm, jetzt setzt sie aber noch einen drauf. Gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer ist die Münchner Moderatorin komplett hüllenlos im "Playboy" zu sehen. Die ersten Bilder.

Cathy Hummels hat aufgrund ihres Körpers immer wieder mit Anfeindungen im Netz zu kämpfen. Der hübschen Moderatorin wird von Kritikern unterstellt, sie sei zu dünn. Sogar Promi-Männer wie Johannes B. Kerner konnten sich in der Vergangenheit unpassende Sprüche zu ihrem Gewicht in der Öffentlichkeit nicht verkneifen. Die Münchnerin hat dem Bodyshaming schon lange den Kampf angesagt, zeigt sich auf Instagram gerne knapp bekleidet und sogar komplett nackt.

In einer derartigen Aufmachung wird sie bald auch in den Zeitschriftenregalen stehen, denn sie zog sich tatsächlich für den "Playboy" aus.

"Playboy"-Chef bestätigt: Cathy Hummels zieht sich für das Männermagazin aus

Die Fotos zu der neuen Ausgabe sind bereits im Kasten. Cathy Hummels hat allerdings nicht solo für die Fotografen posiert, denn an ihrer Seite hat auch Schwester Vanessa Fischer (33) die Hüllen fallen lassen. "Ja, es stimmt. Das Fotoshooting mit Cathy und Vanessa fand auf den Kanaren statt", bestätigt "Playboy"-Chefredakteur Florian Boitin die Gerüchte gegenüber " ".

Wann wird die "Playboy"-Ausgabe mit Cathy Hummels erscheinen?

Cathy Hummels will Frauen mit den Fotos eine wichtige Message mit auf den Weg geben: "Du bist perfekt, genau wie du bist. Lass dir von keinem sagen, was du zu tun hast."

Erste Bilder waren bereits auf den Sozialen Kanälen des Magazins zu sehen. "Es sind fantastische Fotos geworden, auf die sich die 'Playboy'-Leser in der Juli-Ausgabe freuen dürfen", sagt Florian Boitin dazu. Das Heft selbst erscheint am Mittwoch (7. Juni) in den Kiosken.