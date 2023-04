Cathy Hummels über zu viel Geld für Profi-Kicker: "Fußballer sind sehr verwöhnt"

Mit einem Vertrag bei einem Fußballverein in der ersten Liga dürfte man als Spieler finanziell ausgesorgt haben. Doch sind die Profis vom FC Bayern und Co. etwa überbezahlt? Cathy Hummels hat dazu ihre ganz eigene Meinung uns spricht Klartext. Sie war bis Dezember 2022 mit Mats Hummels verheiratet.

Was hält Cathy Hummels von den Millionengehältern der Fußballprofis?

Teure Villen, luxuriöse Autos und Urlaube auf Mega-Jachten – als Profi-Fußballer verdient man nicht schlecht. Cristiano Ronaldo etwa soll bei seinem aktuellen Verein Al-Nassr FC in zweieinhalb Jahren 500 Millionen Euro verdienen. Auch die Gehälter der Star-Kicker beim FC Bayern liegen im Millionenbereich. Eine, die über die Gagen der Topstars Bescheid wissen dürfte, ist Cathy Hummels, die Exfrau von Mats Hummels. In einer TV-Show hat sie jetzt zu diesem Thema Klartext gesprochen.

Torsten Sträter provoziert Cathy Hummels: "Sind alle Fußballspieler dumm?"

Am vergangenen Freitag (21. April) war die Ex-Frau von Mats Hummels zu Gast in der SWR-Sendung "Gute Unterhaltung". Geladen war auch Komiker Torsten Sträter, welcher der Münchnerin prompt Details aus der Fußballer-Branche entlocken wollte. "Sind denn Fußballspieler jetzt alle pauschal dumm?", fragte er die verdutzte Cathy Hummels. "Du hast ja bestimmt ein paar getroffen." Nach kurzem Überlegen gab sie dann aber eine überraschend ehrliche Antwort zu ihren Beobachtungen über die Profis.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Klartext von Cathy Hummels: Fußballprofis haben "keinen Bezug zur Realität"

"Was mir schon aufgefallen ist: Die sind sehr verwöhnt", schätzte Cathy Hummels die Fußballprofis ein. Sie selbst war sieben Jahre mit Kicker Mats Hummels, der auch schon für den FC Bayern auflief, verheiratet und dürfte in dieser Zeit einige Kollegen ihres Ex kennengelernt haben. Ihrer Meinung nach trage der Arbeitgeber aber eine Mitschuld daran, dass die Stars der Branche etwas anspruchsvoll seien. "Die Vereine nehmen denen alles ab. Und dann werden sie faul!"

Die Münchner Moderatorin glaubt, dass hoch dotierte Fußballer "keinen Bezug mehr zur Realität" haben und eine "gewisse Intelligenz" bräuchten, um ihr Luxus-Leben wertzuschätzen. "Nicht jeder verdient ein bis zwei Millionen Euro im Monat", lautete die Ansage von Cathy Hummels. Gastgeber Pierre M. Krause nahm die Profis in Schutz und erklärte, dass die meisten sich voll und ganz auf ihre sportliche Leistung konzentrieren würden und demnach eher selten dazu kämen, sich auch intellektuell zu bilden. Doch diese Ausrede zog nicht bei der Ex von Mats Hummels: "Man hat so viel Zeit nebenbei."

Doch seit der Scheidung spielt Fußball nicht mehr die große Rolle im Leben von Cathy Hummels. "Seitdem ich niemandem Rechenschaft ablegen muss, wie und was ich tue, mache ich, was mir gefällt. Und lebe, wie ich möchte", sagte sie kürzlich im Gespräch mit der AZ. Die 35-Jährige hat sich jetzt ein Haus im Münchner Stadtteil Schwabing gekauft und genießt aktuell ihr Single-Leben.