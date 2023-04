Baby via Leihmutter: Cathy Hummels freut sich auf Familienzuwachs bei Bruder Sebastian

Baby-Freude im Haus Fischer. Cathy Hummels verrät, dass Bruder Sebastian bald Vater wird. Der Arzt und sein Ehemann werden Eltern von einem Baby, das von einer Leihmutter ausgetragen wird. In wenigen Tagen kommt der Junge in San Francisco zur Welt.

Adoption, Leihmutterschaft oder Co-Parenting – dadurch kann sich der Kinderwunsch eines homosexuellen Männer-Paares erfüllen. Auch für Cathy Hummels' Bruder Sebastian Fischer wird jetzt ein langjähriger Traum wahr, wie Bald-Tante Cathy verraten hat. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und sein Ehemann haben eine Leihmutter engagiert, die in Kalifornien das Baby austrägt. Zuvor wurde ihr eine befruchtete Eizelle einer anderen Frau eingesetzt.

Cathy Hummels spricht über Prozess der Leihmutterschaft

Zu ihrem Bruder hat Cathy Hummels ein ganz besonders enges Verhältnis – beiden traten auch schon gemeinsam in TV-Sendungen auf. Mit Dr. Sebastian Fischer hat sie auch einen Ratgeber ("Aus dem Schatten – Dein Weg aus der Depression") zum Thema Depressionen und Angst- und Zwangsstörungen geschrieben.

Die Vorfreude über den Familienzuwachs ist bei Cathy Hummels riesig, wie sie auf Instagram verraten hat. Sie gab ihren Followern einen Einblick in das Familienleben und schrieb zu einem Video-Call: "Facetime mit meinem Bruder und seinem Mann Jakob. Sie kriegen bald ihr erstes Kind."

Dr. med. Sebastian Fischer und Ehemann erwarten einen Buben

"Ich freue mich enorm für die beiden, weil ich einfach weiß, was das für ein langer Prozess und Leidensweg für beide war", sagt Cathy Hummels gegenüber RTL. Der Wunsch nach einem Baby war bei ihrem Bruder und Schwager riesengroß. Der Prozess bis zur Geburt über die Leihmutter war mit "viel Geld" und auch "Traurigkeit" verbunden, hat die 35-Jährige weiter verraten. "Der erste Versuch hat nämlich nicht geklappt." Erst mit dem zweiten Anlauf kommt das Baby-Glück. "Umso glücklicher, dass es jetzt für die beiden klappt und dass sie endlich ihren Traum, Eltern zu werden, verwirklichen können."

Familie von Cathy Hummels wächst: Kind wird von Leihmutter ausgetragen

Cathy Hummels ist schon selbst ganz aufgeregt. Denn: In wenigen Tagen kommt ihr Neffe in San Francisco zur Welt. Für die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin ist klar: "Dieses Kind wird sehr glücklich und sehr geliebt aufwachsen. Ich wünsche den beiden Glück, Liebe und Zufriedenheit und ein ganz gesundes Kind. Und einen tollen Cousin für Ludwig."

Mats Hummels wirft Hochzeitsanzug weg – Cathy holt Smoking aus Müll

Cathy Hummels ist seit Dezember 2022 von Mats Hummels geschieden. Zwar ist das Verhältnis noch immer sehr gut und der Kontakt schon allein wegen des gemeinsamen Sohnes eng, doch der Dortmund-Kicker reagierte unlängst mit einer radikalen Aktion. Der 34-Jährige sortierte seinen Boss-Smoking aus, den er zur Hochzeit trug.

Der maßgeschneiderte Anzug in Champagnergold mit gelber Bauchbinde (Hommage an den BVB) wäre eigentlich im Müll gelandet. Doch Cathy Hummels reagierte.

Entsetzt schreibt sie auf Instagram: "Mats Hummels hat den Trend des Jahres verpasst: Second Hand. Tatsächlich wollte er dieses maßgeschneiderte Schmuckstück seiner Hochzeit (Original!!! Sind sogar noch Weinflecken drauf. Echter geht nicht.) mit mir wegwerfen." Und weiter: "Mein wunderschönes Kleid von damals bleibt für immer bei mir."

Brautkleid von Cathy Hummels bleibt im Kleiderschrank

Für Cathy Hummels sei ihr Brautkleid für immer eine wunderschöne Erinnerung an viele gemeinsame Jahre. Mats' Hochzeitsanzug will die Moderatorin aber nicht selbst behalten, sondern spenden. "Deshalb freue ich mich, wenn dieses Prachtstück einen neuen liebevolleren Besitzer findet, der Antiquitäten zu schätzen weiß. Der gesamte Erlös geht an Ein Herz für Kinder."