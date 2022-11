"Bodyshaming": Mimi Fiedler teilt gegen Johannes B. Kerner aus – wegen Cathy Hummels

Fans von Mimi Fiedler sind erstaunt, dass sie gemeinsame Sache mit Cathy Hummels macht. In einem Instagram-Clip erklärt die Schauspielerin, was dahinter steckt – und kritisiert darin Johannes B. Kerner.

Wenn Mimi Fiedler etwas nicht passt, dann spricht sie das eigentlich direkt und lautstark an. Doch als Cathy Hummels bei einer Veranstaltung von Johannes B. Kerner einen Bodyshaming-Kommentar kassierte, hat die Schauspielerin geschwiegen. Das belastete sie derart, dass sie jetzt über die Aktion spricht und den besagten Moderator ordentlich abwatscht.

Mimi Fiedler verteidigt Cathy Hummels: "Es ist spürbar, was alle über ihre Physis denken"

Mimi Fiedler und Cathy Hummels verbindet viel, denn die Promi-Damen machen auf die Wichtigkeit der mentalen Gesundheit aufmerksam. Wie schnell eine unbedachte Bemerkung jemanden verletzten kann, haben beide bereits öffentlich erfahren müssen. Vor allem Cathy Hummels muss sich immer wieder für ihr Aussehen und Gewicht rechtfertigen. Umso schlimmer, wenn ein eigentlich erfahrener Branchen-Kollege auf einem VIP-Event vor allen Gästen in eben diese Wunde stößt, findet Mimi Fiedler. Was ist passiert?

In einem Instagram-Clip berichtet die Schauspielerin von einem Erlebnis beim Deutschen Fernsehpreis 2022, bei dem Cathy Hummels ordentlich einstecken musste. Die Münchnerin erhielt mit ihrem Team an dem Abend eine Auszeichnung für die Trash-Show "Kampf der Realitystars". Die Reaktion des Publikums auf die Dankesrede sei jedoch unpassend ausgefallen, erklärt Mimi Fiedler: "Es ist physisch spürbar, was alle über Cathys Physis denken – auch ich. [...] Die Moderatorin des Abends sagt in Cathys Richtung, sie hätte auf Instagram gesehen, wie sich Cathy an einem Salatblatt verschluckt hat."

Johannes B. Kerner bekommt Rüffel von Mimi Fiedler: "Er demütigt sie"

Doch damit nicht genug. Später sei die Noch-Ehefrau von Mats Hummels auch noch von Laudator Johannes B. Kerner provoziert worden. Bei der Verabschiedung des Abends habe sich der Moderator einen fiesen Seitenhieb geleistet. "Dann kommt Johannes B. Kerner auf die Idee seines Lebens", sagt Mimi Fiedler ironisch, "und hat offensichtlich innerlich den Drang, nach vorne zu gehen und zu sagen: 'Damit Cathy Hummels was zu essen bekommt!'"

Für die Schauspielerin ist das ein absolutes No-Go, wie sie weiter erklärt: "Er sagt das vor 300 geladenen Gästen, vor laufenden Kameras. [...] Er demütigt sie." Mimi Fiedler findet, dass der Moderator mit seinem Kommentar "Mobbing" und "Bodyshaming" betrieben habe. Deshalb sei es ihr auch so wichtig, sich öffentlich hinter Cathy Hummels zu stellen. "Ich werde ihr mit meiner weiblichen Energie helfen, das Beste aus allem, was sie da draußen machen will, zu machen."