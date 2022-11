"Von oben herab behandelt": Danni Büchner wütet gegen Flughafenmitarbeiterin

Bei einem Flug von Köln ist Danni Büchner mit einer Mitarbeiterin des Flughafens aneinandergeraten. Auf Instagram macht das Reality-Sternchen jetzt dem Ärger über die unverschämte Behandlung Luft.

Danni Büchner ist stinksauer! Nach ihren Auftritten im Trash-TV ist es die 44-Jährige eigentlich gewohnt, dass sie mit ihrem Verhalten polarisiert. Doch was ihr jetzt vor einem Flug von Köln nach Mallorca passiert ist, macht sogar die Reality-Darstellerin fassungslos.

Danni Büchner ärgert sich: "Die Dame war zickig"

Bei der Sicherheitskontrolle sei bei Danni Büchner eine falsche Verpackung für mitgebrachte Flüssigkeiten aufgefallen. Darauf angesprochen, sollte sie sich eine kleinere Tüte holen, damit sie ihre Sachen nicht entsorgen müsse. Doch der Umgangston der Flughafenmitarbeiterin ihr gegenüber habe sie gestört. "Die Dame war zickig. Ich wurde dann auch zickig, denn ich war müde und wollte nur nach Hause", erklärt sie in ihrer Instagram-Story.

Die ehemalige Dschungelcamperin befolgte trotz ihrer Laune die Anweisungen und durfte danach sogar direkt zum Sicherheitspersonal. Doch dort habe wieder die – laut Aussage von Danni Büchner – "zickige" Mitarbeiterin auf sie gewartet. "Und dann hat sie gesagt: 'Sehen Sie, ich hab Sie wieder durchgeholt.' Ich sage, 'oh, Dankeschön' und sie 'das ist ja wohl das Mindeste, ein Dankeschön'." Diesen frechen Seitenhieb wollte sich die Witwe von Ballermann-Sänger Jens Büchner nicht gefallen lassen und erwiderte: "Das ist doch ihr Job, was ist denn los?"

Kein Promi-Bonus für Danni Büchner

Die Flughafenmitarbeiterin sei zu Danni Büchner "schnippisch" gewesen und habe sie "von oben herab" behandelt. Die TV-Aktrice glaubt auch den Grund für das respektlose Verhalten zu wissen. "Ich finde das gar nicht in Ordnung, was hier gelaufen ist", sagt sie dazu und erklärt weiter: "Das ist auch nicht das erste Mal. Ich bin ja schon öfter hin und hergeflogen und dann hat sie gesagt: 'Naja, ich weiß ja auch, wer Sie sind!'" Ist die 44-Jährige hier etwa persönlich auf einen Hater getroffen? "Da wusste ich dann, was Sache ist."

Für Danni Büchner ist klar, dass die Mitarbeiterin von der Flughafensicherheit sie aus ihren TV-Auftritten kennt und sie dadurch vorschnell verurteilt hat. "Am Ende des Tages hat die Dame nur ihren Job gemacht, aber der Ton macht die Musik", sagt sie abschließend in ihrer Instagram-Story. An einen Promi-Bonus war in dieser Situation wohl kaum zu denken, offenbar war das Gegenteil der Fall. Aber auch mit Hatern und Kritikern muss man in der Öffentlichkeit als VIP umgehen können.