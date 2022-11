Schampus-Party mit "Moët & Chandon": Sylvie Meis lässt mit Promis die Korken knallen

Ein prickelnder Abend mit viel VIP-Glamour: Lucas Bravo, Phoebe Dynevor, James Arthur, Sylvie Meis, Moritz Bleibtreu, Daniel Brühl, Lars Eidinger, Ruby O. Fee, Emilia Schüle und Jimi Blue Ochsenknecht feiern in Berlin für den guten Zweck und machen sich für die Natur und Nachhaltigkeit stark!

So viel Glanz und Glamour auf dem Red Carpet in Berlin! Zahlreiche VIPs trafen sich am Dienstag im "Bärensaal" bei einer Dinner-Party der Superlative. Das berühmte Champagnerhaus "Moët & Chandon" hatte zum "Effervescence"-Event in die Hauptstadt geladen. Unter den rund 170 Gästen waren zahlreiche Prominente aus ganz Deutschland – und auch einige internationale Stargäste.

Champagner-Party mit Sylvie Meis: "Es ist wunderbar, endlich wieder zusammen zu feiern"

Die VIPs zeigten sich begeistert. Für Netflix-Star Lucas Bravo war es eine besondere Premiere: "Ich bin zum ersten Mal in Berlin, zum ersten Mal überhaupt in Deutschland – und das, obwohl ich um die Welt reise", erzählte er.



Der britische Sänger und Musiker James Arthur sorgte zu Beginn des Dinners und zwischen den Gängen für musikalische Unterhaltung. Dies begeisterte auch Sylvie Meis, die das Event anmoderierte: "Lassen Sie uns gemeinsam einen außergewöhnlichen Abend verbringen" – mit diesen Worten eröffnete sie das Dinner. "Das wunderbare Motto heute lautet 'Togetherness', und es ist wunderbar, endlich wieder zusammen zu kommen und zu feiern."

Mit Freundin Laura-Marie: Jimi Blue Ochsenknecht freut sich über Berlin-Rückkehr

Auch Schauspieler Daniel Brühl schien den Abend in vollen Zügen zu genießen. "Champagner ist für mich immer etwas Besonderes und ich trinke ihn nur zu besonderen Anlässen."



Jimi Blue Ochsenknecht feierte mit seiner Freundin, Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, mit: "Wir leben mittlerweile beide in München, aber ich freue mich, für diesen Abend zurück in meiner alten Heimat Berlin zu sein", erzählte er.



Welche weiteren Promis die Schampus-Sause in Berlin feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.