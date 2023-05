Radikalschnitt mit Messer: Sarah Knappik verpasst Giulia Siegel neue Frisur bei "Kampf der Realitystars"

Giulia Siegel ist bei "Kampf der Realitystars" 2023 zwar schon rausgeflogen, auf Instagram packt sie jetzt aber interessante Details zur Show aus. So war unter anderem nicht zu sehen, dass Sarah Knappik an den Haaren der DJane ein Messer ansetzte. Warum wurde das nicht im TV gezeigt?

Auf den Sieg von 50.000 Euro bei "Kampf der Realitystars" 2023 hat Giulia Siegel keine Chance mehr, denn sie wurde von ihren Mitstreitern in der fünften Folge aus der Show geworfen. Trotzdem hat die Münchnerin noch einige Geschichten auf Lager, die nicht im TV ausgestrahlt wurden. Was hat ein Messer in der Hand von Promi-Kandidatin Sarah Knappik damit zu tun?

Neue Frisur für Giulia Siegel: Sarah Knappik greift zum Messer

In ihrer Instagram-Story hat Giulia Siegel am Donnerstag (18. Mai) eine Fragerunde mit ihren Fans gestartet. Ein Follower wollte dabei wissen: "Was ist während der Show mit deinen Haaren passiert?" Tatsächlich war ihre blonde Mähne im Laufe der Show plötzlich kürzer, was offensichtlich kaum einem Zuschauer aufgefallen war. "Eine sehr gute Frage, da hat jemand was beobachtet. Ich bin rein, mit Haaren bis zum Po", sagt die DJane.

Der Grund für den neuen Schnitt war Trash-TV-Kollegin Sarah Knappik. In Folge drei von "Kampf der Realitystars" wurde die ehemalige GNTM-Beauty ausgewählt, ein hohes Risiko einzugehen. In einem Umschlag lag für einen Kandidaten entweder ein Rauswurf- oder Safety-Ticket. Die Promis entschieden, dass Sarah Knappik das Los ziehen müsse. "Ich habe Sarah gesagt: Ich hoffe, dass es ein Safety-Ticket ist. Und um das zu beweisen, dass ich das wirklich hoffe, darfst du mit einem Messer meine Haare abschneiden", erklärt Giulia Siegel in ihrer Instagram-Story weiter.

Mit dem Messer geschnitten: Giulia Siegel findet neuen Look "richtig scheiße"

Gesagt, getan. Tatsächlich durfte Sarah Knappik weiter in der Show bleiben und griff daher zum Messer – was im TV jedoch nicht ausgestrahlt wurde. Die Münchner DJane sagt dazu: "Man sieht das in einer Szene, in der ich ganz hinten stehe und das Messer in der Hand habe und Sarah das Messer gebe. Sie hat dann die Haare abgeschnitten, wie so eine kleine Opfergabe." Doch der neue Schnitt scheint Giulia Siegel überhaupt nicht gefallen zu haben. "Deswegen waren die Haare dann richtig scheiße, ich habe da auch echt drunter gelitten. Zuerst dachte ich: Mein Gott, es sind nur Haare, die Extensions kann man wieder rein machen. Aber ich fand es echt kacke, denn ich konnte meine Haare nicht mehr so drehen und so tragen, wie ich es gewohnt bin." Inzwischen hat die Münchnerin ihre Haarpracht wieder verlängern lassen, wie sie auf Instagram zeigt.

Warum wurde der Messerschnitt bei "Kampf der Realitystars" nicht im TV gezeigt?

Die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen hatten von dieser radikalen Aktion nichts mitbekommen. Warum hat RTLZWEI diese Szenen nicht ausgestrahlt? Eine Sprecherin bestätigt der AZ, dass der Haarschnitt mit dem Messer in der Sendung tatsächlich passiert ist. Allerdings sind in der besagten Folge wohl weitere Dinge passiert, die für den Zuschauer noch interessanter waren – wie etwa der Zoff zwischen Sarah Knappik und Paul Janke. Ob es die ehemalige GNTM-Kandidatin mit ihrer polarisierenden Art bis ins Finale schaffen wird, bleibt noch abzuwarten. Für Giulia Siegel zumindest ist die Reise bereits vorbei.