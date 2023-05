Mega-Zoff bei "Kampf der Realitystars": Geheime Absprache und Mobbing-Vorwurf

Bei "Kampf der Realitystars" zeigen sich die Kandidaten inzwischen von ihrer ruppigen Seite, denn der Gewinn von 50.000 Euro rückt mit jeder Folge näher. Jetzt haben sich sogar zwei Promis heimlich abgesprochen, um ihre Konkurrenz schlecht dastehen zu lassen. Dazu gibt es noch einen Mobbing-Vorwurf gegen ein ehemaliges Mobbing-Opfer. Was ist los in der Trash-Show?

Es werden Grenzen abgesteckt, geheime Allianzen geschmiedet und die Feinde nach und nach eliminiert – was klingt, wie der Plot zu einem Spin-Off von "Game of Thrones", ist der alltägliche Wahnsinn aus der thailändischen Sala bei "Kampf der Realitystars" 2023. Vor allem zwei Promis stechen als kluge Strategen heraus und spielen damit ihre Gegner aus. Grenzt diese Taktik bereits an Mobbing?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (17. Mai, 20.15 Uhr) auf RTLZWEI ausgestrahlt.

Geheime Absprache: "Kampf der Realitystars"-VIPs verbünden sich

In der von Cathy Hummels moderierten Trash-Show scheint vor allem Ex-Bachelorette-Kandidat Serkan Yavuz das Spiel um den Gewinn von 50.000 Euro verstanden zu haben. Für eine Mini-Gage von einem Euro hat er sich für "Kampf der Realitystars" verpflichtet und heimste dafür bereits viel Beachtung ein. Nun will er seine Konkurrenz in ein negatives Licht rücken und nutzt dafür das Ranking für die "Wand der Wahrheit".

In der neuesten Folge müssen sich die Promis in Bezug auf ihre Realitystar-Qualität selbst einschätzen. Serkan hält sich in der Diskussion bewusst zurück, um sich selbst zu schützen. "Ich wollte andere in den Vordergrund schieben", erklärt er dazu. Seiner Meinung nach seien diese Kandidaten eher gefährdet, von den VIPs rausgeworfen zu werden. Doch seinen Plan behält er nicht komplett für sich. Hinter dem Rücken der anderen spricht sich der Dating-TV-Proll mit Eva Benetatou ab – allerdings nicht verbal, sondern mit einer kleinen Geste. Die TV-Beauty scheint aber direkt verstanden zu haben und sieht plötzlich Gegnerin Emmy Russ weit vorne im Ranking.

"Ekelhaft" und "peinlich": Emmy Russ wirft Eva Benetatou Mobbing vor

Damit ist die Eskalations-Bombe für den Abend gezündet, denn Emmy glaubt an eine willkürliche Provokation. "Eva war einfach nur neidisch, dass ich in meinem Bikini moderiert habe, dass ich das gut gemacht habe", schimpft die krawallig Blondine, die bereits eine Folge zuvor mit einem Stinkefinger-Ausraster ihre negative Seite präsentiert hatte. Im persönlichen Gespräch droht die Situation zu eskalieren, Emmy beschimpft ihre Mitstreiterin als "ekelhaft" und "peinlich". "Ich möchte auf diesem Niveau nicht mit dir diskutieren", betont Eva Benetatou.

Bei "Kampf der Realitystars" knallt es ordentlich: Zwischen Emmy Russ und Eva Benetatou kommt es zum Streit. © RTLZWEI, Banijay Productions Ger

Eine Aussprache der beiden Streithähne geht gehörig schief, Emmy Russ wirft ihrer Gegnerin sogar Mobbing vor. Allerdings hat Eva selbst böse Erfahrungen mit diesem Thema gemacht, als sie 2020 während ihrer Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars" von den Promis ausgegrenzt wurde. Deshalb will sie diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen und erklärt: "Das ist absolut lächerlich, unter der Gürtellinie und falsch."

Auch in der "Stunde der Wahrheit" wird Eva Benetatou erneut der Schikane und Hetze bezichtigt. Am Ende scheint jedoch keiner der "Kampf der Realitystars"-Kandidaten Mobbing zu erkennen und Emmy Russ muss die Show verlassen. Offenbar ist die Taktik von Serkan Yavuz und Eva aufgegangen, denn ihre größten Konkurrenten müssen das Feld räumen.