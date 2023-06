"Kampf der Realitystars" 2023: Wer ist raus? Welcher Promi gewinnt das Finale?

Bei "Kampf der Realitystars" (RTL2) herrscht auch 2023 eine hohe Fluktuation an Promi-Kandidaten. Jede Folge kommen neue Teilnehmer dazu, dafür müssen andere das Feld räumen. Wer ist noch dabei und welche VIPs sind raus? Wer steht im Finale? Wer gewinnt und ist der Sieger?

"Kampf der Realitystars" läuft in der vierten Staffel.

"Kampf der Realitystars" läuft heuer bereits in der vierten Staffel und hat sich zu einer festen Größe im Trash-TV-Universum etabliert. Am thailändischen Strand kämpfen die Promi-Kandidaten auch 2023 wieder um eine hohe Siegesprämie – es gibt 50.000 Euro zu gewinnen.

Promis bei "Kampf der Realitystars" 2023: Wer ist dabei?

Insgesamt 23 mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten aus TV, Sport und den Sozialen Medien treten bei der von Cathy Hummels moderierten Show an.

Mit dabei sind Uschi Hopf, Nico "Patsche" Patschinski, Lukas Baltruschat, Jéssica Sulikowski, Manni Ludolf, Percival Duke, Sascha und Jay Sirtl, Tim Sandt, Daniel Schmidt, Bernd Kieckhäben, Peggy Jerofke, Emmy Russ, Aneta Sablik, Serkan Yavuz, Ingrid Pavic, Eva Benetatou, Antonia Hemmer, Matthias Mangiapane, Paul Janke, Daisy Dee, Sarah Knappik und Giulia Siegel. Woher man die Promi-Kandidaten kennt und warum sie berühmt sind, lesen Sie hier.

Rauswurf-Entscheidung: Wer bestimmt die rausgewählten "Kampf der Realitystars"-Promis?

In jeder Folge ziehen bei "Kampf der Realitystars" zwei neue Kandidaten ein, dafür müssen andere wiederum ihren Platz räumen. Wer die Heimreise antreten muss, entscheiden jedoch nicht die Zuschauer, denn die Show wurde bereits vor Wochen abgedreht.

Die Neuankömmlinge haben die Macht und setzen mindestens einen Promi vor die Türe. Sobald keine neuen VIPs mehr nachrücken, hat jeder Teilnehmer eine Stimme. Die Rauswahl wird dann demokratisch entschieden.

Wer ist raus bei "Kampf der Realitystars" 2023?

Bei "Kampf der Realitystars" muss jede Folge mindestens ein Kandidat die Heimreise antreten, manchmal sogar mehrere. Auch in der aktuellen Staffel sind bereits einige Promis von ihren Konkurrenten rausgewählt worden.

Sieger steht fest: Serkan gewinnt "Kampf der Realitystars"

Am Ende waren es nur noch drei: Serkan Yavuz, Eva Benetatou und Sascha Sirtl wollten "Kampf der Realitystars", doch am Ende war es ein Duell zwischen den Herren. Das Zünglein an der Waage: Giulia Siegel. Die Ex-Kandidatin musste sich beim Gleichstand entscheiden – und wählte Serkan Yavuz aus. Er gewinnt damit "Kampf der Realitystars" und die zusätzliche Summe von 40.000 Euro.

"Kampf der Realitystars": Diese Promis stehen im Finale

Nach dem Halbfinale von "Kampf der Realitystars" stehen die Finalisten fest. Diese Promis kämpfen damit um den Titel: Emmy Russ, Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz, Peggy Jerofke, Eva Benetatou, Bernd "Benny" Kieckhäben, Lukas Baltruschat und Sascha Sirtl.

Folge 9: Wer ist zuletzt rausgeflogen?

Im Halbfinale von "Kampf der Realitystars" (läuft am 7. Juni auf RTL2) muss TV-Star Sarah Knappik die Show verlassen. Jeder Promi-Teilnehmer hatte zuvor ein zweifaches Stimmrecht. Daher wurde auch DSDS-Siegerin Aneta Sablik nicht verschont. Die Blondine muss ebenso aus der Sala ausziehen.

Sarah Knappik hatte die meisten Stimmen und musste die Sala verlassen. © RTLZWEI, Banijay Productions Germany

Auch Aneta Sablik fliegt im Halbfinale von "Kampf der Realiystars" raus © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Rauswahl in Folge 8: Jay Sirtl muss gehen, Percival Duke verlässt Show freiwillig

Die aktuelle Staffel von "Kampf der Realitystars" geht Richtung Finale, es rücken keine Kandidaten mehr nach. Die Macht um einen Rauswurf liegt nun ganz bei den Promis, die davon auch gerne Gebrauch machen. So muss in Folge 8 Jay Sirtl seine Koffer packen, die Mitstreiter wählen in aus der Show.

Jay Sirtl muss kurz vor dem Finale von "Kampf der Realitystars" die Show verlassen. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Es gibt auch einen freiwilligen Abgang: Percival Duke verlässt die Trash-Show auf eigenen Wunsch, aber nicht mit leeren Händen. Der Sänger akzeptiert ein Angebot des Senders, für 10.000 Euro (die von der allgemeinen Gewinnsumme abgezogen werden) auszuscheiden und tritt die Heimreise an.

Zwei Rückkehrer, ein Rauswurf und ein gesundheitsbedingter Abgang in Folge 7

Zwei Promi-Kandidaten, die bereits ausgeschieden waren, haben eine neue Chance bekommen. Emmy Russ und Percival Duke dürfen zurückkommen, das haben die Neuankömmlinge bei "Kampf der Realitystars" entschieden. In der Entscheidungsnacht schmeißen sie dafür Jéssica Sulikowski raus. Und noch ein weiterer Promi muss seinen Platz gesundheitsbedingt räumen, was für die beiden Kandidaten mit den meisten Rauwurf-Stimmen eine gute Nachricht ist.

"Da Nico [Patschinski, d.R.] aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist, dürft ihr beide, Sascha [Sirtl, d.R.] und Sarah [Knappik, d.R.], weiter um den Sieg bei 'Kampf der Realitystars' kämpfen", erklärt Moderatorin Cathy Hummels.

Nico Patschinski fällt bei "Kampf der Realitystars" 2023 gesundheitsbedingt aus. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Jéssica Sulikowski muss "Kampf der Realitystars" 2023 verlassen. © RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn

Für Daniel Schmidt und Emmy Russ ist "Kampf der Realitystars" 2023 vorbei

Daniel Schmidt, Wirt des legendären Hamburger Elbschlosskellers, hat allen Widerständen durch Konkurrenten zum Trotz hart gekämpft. Woche für Woche konnte er sich durch Siege bei Spielen vor einem Rauswurf schützen, doch in Folge 6 ist für ihn Schluss. Auch Emmy Russ, bekannt aus diversen Trash-Formaten, kann bei den Promis in der thailändischen Sala keine Freunde gewinnen und tritt daher ebenfalls die Heimreise an.

Daniel Schmidt muss in Folge 6 "Kampf der Realitystars" 2023 verlassen. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Auch Emmy Russ wird von ihren Mitstreitern aus der Show geworfen. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Rauswurf bei "Kampf der Realitystars": In Folge fünf müssen Giulia Siegel und Percival Duke gehen

Erneut werden zwei Promis aus der Sala von "Kampf der Realitystars" 2023 geworfen. Die Promi-Kandidaten geben Percival Duke die meisten Stimmen, daher muss er nach nur einer Folge die Trash-Show wieder verlassen.

Giulia Siegel wird von den Neuankömmlingen vor die Tür gesetzt, damit ist für die Münchnerin ihr Auftritt auch schon wieder vorbei.

Percival Duke muss nach nur einer Folge seinen Platz bei "Kampf der Realitystars" 2023 räumen. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

In Folge 5 ist für Giulia Siegel bei "Kampf der Realitystars" 2023 Schluss. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

In Folge 4 ausgeschieden: Tim Sandt und Manni Ludolf sind raus

Bei "Kampf der Realitystars" 2023 geht es Schlag auf Schlag, immer mehr Promis müssen ihre Plätze in der Trash-Show räumen. In Folge 4 trifft es gleich drei Kandidaten: Tim Sandt wird von den Neuankömmlingen Emmy Russ und Percival Duke noch vor der "Stunde der Wahrheit" nach Hause geschickt.

Sarah Knappik und Manni Ludolf bekommen in der Entscheidungsnacht die meisten Stimmen ihrer Mitstreiter und müssen ebenfalls die Sala räumen. Allerdings geht die ehemalige GNTM-Beauty auf ein verlockendes Angebot des Senders ein und hat verzichtet auf einen Teil der Gage. Damit darf sie wieder einziehen.

Tim Sandt konnte sich nur eine Folge bei "Kampf der Realitystars" behaupten. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Manni Ludolf hat von seinen Mitstreitern bei "Kampf der Realitystars" einen Rauswurf kassiert. © RTLZWEI/Luis Zeno Kuhn

Doppelrauswurf bei "Kampf der Realitystars": Antonia Hemmer und Uschi Hopf sind raus

In der dritten Folge der Trash-Show hatten gleich zwei Promis ihren letzten Auftritt. Die Nachrücker Bernd Kieckhäben und Tim Sandt entschieden sich bei ihrer Rauswahl für Uschi Hopf, bekannt aus dem Format "Hot oder Schrott". Dieses Mal durften auch die Konkurrenten einen VIP nach Hause schicken. Die Mehrheit wollte Antonia Hemmer nicht mehr in der Sala sehen.

Uschi Hopf musste in der dritten Folge von "Kampf der Realitystars" 2023 die Heimreise antreten. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Auch Antonia Hemmer wurde von ihren Mitstreitern aus der Show geworfen. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Aus in Folge 2: Ex-VIVA-Moderatorin Daisy Dee muss "Kampf der Realitystars" verlassen

Mit ihrer Teilnahme an der Trash-Show wollte Daisy Dee, bekannt als Schauspielerin, Sängerin und VIVA-Moderatorin, eigentlich ihr TV-Comeback feiern. Doch ihre Sendezeit wurde vorschnell verkürzt, denn bereits in der zweiten Folge wird sie aus der Sendung geworfen.

Daisy Dee © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Rauswurf bei "Kampf der Realitystars": Münchnerin fliegt in der ersten Folge

Seit dem 12. April wird "Kampf der Realitystars" jeden Mittwoch auf RTL2 ausgestrahlt. Auf dem Streamingdienst RTL+ sind die Folgen jedoch einige Tage früher zu sehen. In der ersten Episode der Trash-Show hat es bereits eine Entscheidung gegeben. Sarah Knappik und Daniel Schmidt haben sich für Reality-Sternchen Ingrid Pavic entschieden.

Ingrid Pavic musste in der ersten Folge von "Kampf der Realitystars" 2023 die Show verlassen. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Sie muss nach der ersten Folge ihre Koffer packen und die thailändische Sala [Strandhütte, d.R.] verlassen.