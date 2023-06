Neues Haus von Cathy Hummels: Erste Einblicke in die Zimmer

Moderatorin Cathy Hummels ist frisch umgezogen und gewährt erste Einblicke in ihre Gemächer. Die 35-Jährige ist vom Herzogpark in Bogenhausen nach Schwabing gezogen.

Cathy Hummels wohnt jetzt in ihrem neu gekauften Haus in Schwabing

Es ist noch gar nicht lange her, da wachte Influencerin Cathy Hummels zwar im neuen Haus – nicht aber in ihrem Bett auf. Die 35-Jährige schlief zunächst nur auf einer Matratze. Auf Instagram zeigte Cathy Hummels immer wieder erste Schnappschüsse vom neuen Zuhause in Schwabing; samt authentischen Einblicken während des Umzugs. Standen anfangs noch überall Kartons, so hat die 35-Jährige mittlerweile eine wohnliche Atmosphäre geschaffen. Das zeigen aktuelle Bilder.

Cathy Hummels: Haus ist Bogenhausen verkauft

Zusammen mit ihrem fünfjährigen Sohn Ludwig ist Cathy Hummels innerhalb Münchens umgezogen: vom recht spießigen Bogenhausen ins hippe Schwabing. Nachdem sie sich 2022 von Fußballer Mats Hummels getrennt hat, hat sie nun auch die Villa verlassen, in der sie zusammen als Paar jahrelang gewohnt haben.

Haus-Kauf in Schwabing: So sieht Cathy Hummels Schlafzimmer aus

Ihr neues Traumhaus am Englischen Garten ist knapp 500 Quadratmeter groß. Ihre Follower ließ Cathy Hummels auch beim Einrichten teilhaben. Mitte Mai teilte sie in ihren Instagram-Storys erste Einblicke vom Schlafzimmer und fragte ihre Fans nach Möbel-Tipps – die 35-Jährige suchte nämlich noch ein Bett.

Auf der Suche nach einem Bett: Cathy Hummels zeigte ihren Followern erstmals ihr neues Schlafzimmer © Instagram

Cathy Hummels nach Scheidung: Neuanfang im Dreifamilienhaus

Das neue Dreifamilienhaus soll nach der Scheidung Cathy Hummels persönlichen Neuanfang besiegeln. Zwei Wohnungen in ihrem neuen Haus sind vermietet, um sich auch finanziell für die Zukunft abzusichern,

Die neue Couch ist schon da © Instagram

Wohnzimmer und Esszimmer sind eingerichtet

Bis vor wenigen Tagen stapelten sich im Wohnzimmer und neben dem Esstisch die Kartons. Den vergangenen Monat nutzte Moderatorin Cathy Hummels für die Einrichtung des neuen Eigenheims nach ihren ganz persönlichen Vorstellungen.

Im Esszimmer standen vor kurzem noch überall Umzugskartons © Instagram

Cathy Hummels will es - gemeinsam mit Sohn Ludwig - gemütlich haben. Die 35-Jährige möchte keine rosafarbene Inneneinrichtung mehr, wie sie der AZ erzählte: "Rosa habe ich abgeschworen. Ich mag die Farbe nicht mehr in meinem Haus. Mein neues Haus wird Mintgrün kombiniert mit Gold, Petrol, Magnolie und Creme."

"Wahre Oase": Cathy Hummels richtet neues Haus nach eigenen Vorstellungen ein

Außerdem berichtete Cathy Hummels, warum ihr das neue Leben im Schwabing so gut gefällt: "Ich brauche mehr Leben um mich herum. Restaurants. Ich bin gerne mitten im Geschehen. Ich liebe mein neues Haus und werde mir dort für meinen Sohn und mich eine wahre Oase schaffen."

Cathy Hummels sitzt auf der Couch und zeigt ihr fertiges Wohnzimmer und ihren Flur © Intagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels: "Genieße Schönheit meines neuen Hauses"

Gesagt, getan. In ihrer Instagram-Story zeigt Cathy Hummels jetzt ihr fertiges Wohnzimmer. Sie sitzt auf der Couch und schreibt zum Schnappschuss: "Ich genieße die Schönheit meines neuen Hauses." Zuvor sagte die Influencerin mit einem kleinen Seitenhieb auf Exmann Mats Hummels: "Bei meinem alten Haus hat noch eine dritte Person mitgesprochen, aber jetzt bin ich der Boss. Und der Ludwig für sein Zimmer."

Keine Rechenschaft mehr schuldig: "Ich schreibe mit ein paar Männern"

Cathy Hummels fühlt sich frei: "Seitdem ich Single bin, seitdem ich niemandem Rechenschaft ablegen muss, wie und was ich tue, mache ich, was mir gefällt und lebe, wie ich möchte." Der AZ verriet sie: "Ich schreibe mit ein paar Männern, die ich attraktiv finde. Aber das ist nicht der Rede wert. (...) Ich genieße jetzt mein Leben. Ich suche gar nicht akut, aber schließe es natürlich auch nicht aus, bald Dates zu haben. Es kommt, wie es kommt."