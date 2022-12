Dschungelcamp-Kandidatin Jana Pallaske: Hat sie Kinder mit ihrem Freund?

Jana Pallaske wagte 2021 mit ihrer Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars" den Sprung ins Trash-TV. Auch 2023 ist sie wieder in einer Realityshow zu sehen, sie zieht ins Dschungelcamp. Was ist über ihr Privatleben bekannt? Wer ist ihr Freund und haben die beiden Kinder? Was hat es mit ihrem Nachnamen Urkraft auf sich?

Jana Pallaske ist eine der wenigen Dschungelcamp-Kandidaten, die auch abseits des Reality-TVs große Erfolge feiert. Was ist über das Leben der Schauspielerin bekannt? Die AZ hat sich den Werdegang der 43-Jährigen mal genauer angesehen.

Jana Pallaske: In diesen Filmen und Shows war sie bereits zu sehen

Jana Pallaske konnte sich nach ihrem Schulabbruch kurz vor dem Abitur eine erfolgreiche Schauspielkarriere aufbauen. Unter anderem war sie in allen "Fack ju Göthe"-Teilen zu sehen, spielte in "Männerherzen" mit und konnte sogar eine Rolle im Hollywood-Blockbuster "Inglourious Basterds" abstauben.

Trotzdem ist Jana Pallaske einer Karriere im Trash-TV nicht abgeneigt. 2018 stand sie bereits für "Global Gladiators" vor der Kamera und war 2021 in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Jana Pallaske privat: Wer ist ihr Freund Sascha Girndt?

In der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" präsentierte die Schauspielerin auch erstmals ihren Lebensgefährten im TV. Sascha Girndt ist 46 Jahre alt und arbeitet ebenfalls in der Filmbranche. Als "Head Stunt Rigger" war er für die Stunts in Filmen wie "Die Tribute von Panem - Mockingjay", "Cloudatlas" und "The First Avenger: Civil War" zuständig.

Haben Jana Pallaske und Sascha Girndt Kinder?

, haben sich Jana Pallaske und Sascha Girndt 2018 auf einem Retreat kennengelernt. Sie präsentieren in der Öffentlichkeit ihr spirituelles und ungewöhnliches Beziehungskonzept. Das Paar hat bislang keine Kinder. Ob sie sich Nachwuchs wünschen, ist nicht bekannt.

Jana Pallaske lebt als Freigeist auf einer Insel

Jana Pallaske hat noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihr Ruhm oder Film-Erfolge nicht so wichtig sind. Die Schauspielerin lebt mehrere Monate im Jahr auf einer thailändischen Insel und bezeichnet sich selbst als "Naturwesen". Seit 2020 bietet sie ihre spirituellen Dienste als Schamanin an.

Auch Partner Sascha ist ein naturverbundener Mensch sein. Ob auch er an den spirituellen Zeremonien seiner berühmten Freundin teilnimmt?

Kurz vor dem Dschungelcamp 2023: Jana Pallaske hat ihren Namen geändert

In der Vergangenheit hatten so einige Trash-Stars Probleme damit, im australischen Dschungel zurechtzukommen. Für Jana Pallaske dürfte ihre Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nichts Besonderes sein, denn die Schauspielerin kennt sich gut mit der Natur aus. Wie RTL berichtet, zieht sie sich seit 15 Jahren immer wieder in den thailändischen Dschungel zurück.

Warum heißt Jana Pallaske jetzt mit Nachnamen Urkraft?

"Der Dschungel hat mir so viel gegeben. Ich komme aus dem Dschungel für den Dschungel. Mit all meiner Liebe und Urkraft", erklärte sie vor ihrer Teilnahme. Deshalb hat sie sogar extra ihren Namen geändert: Aus Jana Pallaske wurde Jana Urkraft. Ob ihr die Erfahrung und Naturverbundenheit helfen werden, die Dschungelkrone zu gewinnen?