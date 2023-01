Jana Pallaske offenbart Überfall und teilt Schock-Foto: "Ein Mann versuchte, mich zu vergewaltigen"

Schrammen im Gesicht und eine geschwollene Lippe: Mit diesen Fotos schockt Jana Pallaske ihre Fans auf Instagram. Die Schauspielerin berichtet von einem brutalen Überfall und ihrem Kampf ums Überleben. Doch für den Zeitpunkt des Postings bekommt sie auch Kritik, denn aktuell ist sie im RTL-Dschungelcamp.

Bei "Ich bin ein Star – Holt ich hier raus!" präsentiert Jana Pallaske gerade ihr naturverbundenes Wesen, das mit Pflanzen spricht und mit sich selbst im Einklang ist. Auch einige Dschungelcamper sind fasziniert von ihrer alternativen Lebensphilosophie und lassen sich sogar auf Meditationsübungen ein. Doch vergangenes Jahr hat die Schauspielerin ein Horror-Erlebnis erfahren, wie sie jetzt auf Instagram offenbart.

Schock-Fotos von Jana Pallaske: Dschungel-VIP offenbart brutalen Überfall

Mit schockierenden Fotos berichtet Jana Pallaske davon, wie sie überfallen, mit einem Messer bedroht und beinahe vergewaltigt worden wäre. Die körperlichen Verletzungen, die sie bei dem Vorfall davon getragen hat, sind in ihrem Gesicht kaum zu übersehen. "Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte mich zu vergewaltigen. Dass und wie ich überlebte, und ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder", schreibt sie dazu.

Deshalb nennt sich Jana Pallaske auch "Urkraft"

Dieser Vorfall habe Jana Pallaske dazu inspiriert, ihren Namen in "Urkraft" zu ändern. "Und so war dieses Erlebnis, so schrecklich es initial war, am Ende für mich eine Segnung, eine Initiation – wie ein Test, den ich bestehen durfte, um in ein neues Kapitel meines Lebens zu treten", erklärt sie weiter. Sie wolle bald detaillierter über das Erlebte sprechen, höchstwahrscheinlich im Dschungelcamp. In der ersten Folge hatte der Star aus "Fack ju Göhte" bereits angedeutet, dass ihr etwas Schlimmes widerfahren sei: "Es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe. Wir werden da definitiv drüber sprechen."

Zuspruch und Kritik: Jana Pallaske löst Fan-Diskussion aus

Für ihren Instagram-Post erhält die TV-Beauty viel Zuspruch und aufmunternde Worte. "Das ist sehr bewegend zu lesen", schreibt Model Gitta Saxx in den Kommentaren. Auch Schauspielerin Zoe Pastelle unterstützt ihre Kollegin: "Ganz viel Liebe, you are so strong."

Doch Jana Pallaske wird auch mit Kritik konfrontiert, denn der Zeitpunkt dieser Enthüllung finden einige etwas merkwürdig – immerhin verweilt sie gerade abgeschottet im australischen Busch und hat keinen Zugang zu sozialen Medien. "In mir wächst das Gefühl der Enttäuschung, wenn ich persönliche Gedanken lese, die allerdings nicht zu der Zeit von dieser Person abgesetzt worden sind", lautet das Fazit eines Followers. Auch dass sie ihre Popularität durch das Dschungelcamp nutzen wolle, um ihre Geschichte zu erzählen, stößt nicht nur auf Zuspruch. "Warum erzählt sie denn genaueres erst im Dschungel? Aufmerksamkeit? Ganz schlimm, was da passiert ist, aber so hat es einen bitteren Nachgeschmack."

Bislang hat die Schauspielerin in der RTL-Show noch nicht über den brutalen Überfall gesprochen.