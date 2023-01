Läster-Attacke gegen Verena Kerth: Präsentiert die Münchnerin im Dschungelcamp eine Fake-Show?

Im Dschungelcamp 2023 fallen bei den Promi-Kandidaten nach und nach die Masken. Nur Verena Kerth präsentiert noch ihre Dauer-Gute-Laune-Miene. Einige Mitstreiter sind sich sicher: Die Münchnerin zeigt in der Trash-Show nicht ihre wahre Seite.

Spielt Verena Kerth im Dschungelcamp 2023 ein falsches Spiel? Das glauben zumindest zwei Promis und starten eine Läster-Runde über die Münchner Moderatorin.

Cecilia Asoro über Verena Kerth: "Das ist doch alles nicht so echt"

Durch ihre dauerhafte gute Laune und extrovertierte Art macht sich Verena Kerth bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nicht nur Freunde. Vor allem Dating-TV-Proll Gigi Birofio und Reality-Krawallnudel Cecilia Asoro haben Redebedarf, wenn es um die 41-Jährige geht. Auch Claudia Effenberg kommt dabei nicht sonderlich gut weg.

Cecilia Asoro und Gigi Birofio sind von den "Blondgirls" Claudia und Verena genervt. © RTL

"Die denken viel 'wie komme ich rüber für Außenwelt'. Ich hab voll Bock, dass Verena zeigt, wie sie wirklich ist", lautet das Fazit von Gigi Birofio über die Münchner High-Society-Damen. Cecilia Asoro ist sich sicher, dass deren Masken schon bald fallen werden. "Das wird noch kommen", erklärt sie dazu. "Das ist doch alles nicht so echt. Die vergessen immer, dass Reality real ist."

Fake-Show im Dschungel? Promis lästern über Verena Kerth

Der 23-jährige Gigi hofft, "dass Verena so wird, wie sie wirklich ist!" Im Dschungeltelefon findet er noch deutlichere Worte und macht sich über das Lachen der Moderatorin lustig. "Verena hat eine Lache, als wenn du eine Ziege bist und du willst mit einer anderen Ziege Paarung machen! Katastrophe die Lache, ich schwöre. Wäre ich mit ihr zusammen, würde ich immer versuchen keine Witze zu machen!"

Im Dschungeltelefon lästert der genervte Gigi Birofio über Verena Kerth. © RTL

Verena Kerth scheint auch außerhalb des Dschungelcamps mit ihrer Art öfter anzuecken. Vor dem Start der Show berichtete Claudia Effenberg, wie sie diverse Male mit ihrer Münchner Kollegin aneinander geriet. "Verena und ich hatten uns mehrere Male in der Wolle", sagte sie im Gespräch mit RTL. Trotzdem scheint die gemeinsame Vergangenheit zusammenzuschweißen, denn die beiden Damen präsentieren sich bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" als harmonische Einheit. Oder ist das etwa nur gespielt? Wenn Gigi Birofio und Cecilia Asoro mit ihrer Vermutung recht haben, könnte es im australischen Busch noch ordentlich knallen.

Erneuter Zoff: Verena Kerth und Jana Pallaske im Clinch

Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits am gleichen Tag. Verena Kerth gerät bei der Begutachtung des Essens mit Jana Pallaske aneinander. Dabei geht es vor allem um die veganen Alternativen, die für die Schauspielerin und Tessa Bergmeier bereitgestellt sind - also das altbekannte Streitthema "Essensneid". Die beiden TV-Grazien blaffen einander an, die Stimmung kippt. Am Ende gehen sie dann aber friedlich wieder auseinander.

