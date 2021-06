"Sommerhaus der Stars 2021" - welche Promi-Kandidaten ziehen ein?

"Das Sommerhaus der Stars" öffnet auch 2021 seine Pforten. Auf welche Promis und Highlights dürfen sich die Zuschauer dieses Jahr freuen?

"Das Sommerhaus der Stars" geht bereits in die sechste Runde. Auch dieses Jahr dürfte die Promi-Show wieder einen festen Platz in den Kalendern von Trash-TV-Fans haben.

In der Show treten acht Promi-Paare in diversen Spielen, in denen sie ihren Zusammenhalt, Vertrauen und nicht zuletzt ihre Teamfähigkeit beweisen müssen, gegeneinander an. In bestimmten von der Regie vorgegebenen Folgen stimmen die Promis ab, welches Paar seine Koffer packen und das Haus verlassen muss. Das am Ende übrig gebliebene Paar erhält zusätzlich zur vorher ausgehandelten Gage den Gewinn von 50.000 Euro.

"Sommerhaus der Stars" - Sendetermine

Bisher hat RTL noch keine Sendetermine und -zeiten bekannt gegeben. Die ersten Staffeln hatten meistens sechs bis sieben Folgen, die immer dienstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurden. Die fünfte Staffel wurde dann jedoch auf elf Folgen inklusive Finale ausgeweitet, die immer Mittwoch und Sonntag zur Primetime im TV liefen.

Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2021: Welche Promi-Paare ziehen ein?

In der Vergangenheit kam es im "Sommerhaus" immer wieder zu Streitereien zwischen den Teilnehmern. Ob die Kandidaten der diesjährigen Staffel wohl auch so viel Konfliktpotenzial haben? Folgende Paare werden in die bescheidene Wohngemeinschaft einziehen:

Moderator Mola Adebisi (48) & Adelina Zilai (33)

"Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel (35) & Dominik Schmitt (31)

Reality-TV-Stars Samira (24) & Yasin Cilingir (30)

Elisabeth Marie "Sissi" Hofbauer (25) & selbständiger Unternehmer und Transgender-Ikone Benjamin "Ben" Ryan Melzer (34)

"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Stephan "Steff" Jerkel (53) & Peggy Jerofke (45)

Schauspielerin Michelle Monballijn (42) & Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn (33)

Schauspieler & Theaterregisseur Roland Heitz (63) & Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn (37)

Partyschlagersänger Almklausi (52) & seine Frau Maritta (35)

Jana Pallaske soll mit ihrem Freund in "Das Sommerhaus der Stars" einziehen

Im RTL-Sommerhaus werden die Promis offenbar auf einen echten Kinostar treffen. Wie " " berichtet, wird auch Jana Pallaske an dem Format teilnehmen. Überraschend ist, dass sie bislang ihren Freund aus der Öffentlichkeit heraushielt.

"Sommerhaus der Stars" - Drehort Bocholt

Bis zur vierten Staffel fanden die Dreharbeiten in einer Villa in Colares nahe Lissabon in Portugal statt. Letztes Jahr wurde der Drehort aufgrund der Corona-Pandemie nach Bocholt in NRW verlegt. Auch dieses Jahr werden die Paare hier gegeneinander antreten.