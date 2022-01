Daniela Katzenberger räumt mit bösen Gerüchten auf: "Meine Mutter hat damit gar nix zu tun"

Nach dem vorläufigen Dschungelcamp-Aus von Lucas Cordalis zeigt sich auch dessen Ehefrau Daniela Katzenberger betrübt. Doch jetzt machen einige Fans Katzenberger-Mama Iris Klein Vorwürfe. Die TV-Blondine spricht Klartext und räumt mit den bösen Gerüchten auf.

Am Freitag (21. Januar) startet endlich das von Fans lang ersehnte Dschungelcamp in Südafrika – doch Lucas Cordalis wird nicht mit dabei sein. Der Sänger hat sich mit dem Coronavirus infiziert und darf vorerst nicht ins Camp einziehen. Ehefrau Daniela Katzenberger zeigt sich davon enttäuscht, wird aber gleichzeitig auch mit bösen Gerüchten über ihre Mutter Iris Klein konfrontiert.

Daniela Katzenberger beteuert: Lucas und Mama Iris hatten "keinen Kontakt"

In ihrer Instagram-Story klärt die TV-Blondine auf: "Als es rauskam, dass der Lucas Corona hat, haben irgendwelche Bekloppten natürlich irgendwie behauptet, dass [...] er es von meiner Mutter hätte." Auch Iris Klein hat sich mit dem Virus infiziert. Sie befindet sich aktuell in Thailand und wollte eigentlich bei der TV-Show "Kampf der Realitystars" teilnehmen. Doch aufgrund ihrer Erkrankung darf sie nicht dabei sein – ebenso wie Lucas Cordalis beim Dschungelcamp.

Die Vorwürfe will Daniela Katzenberger jedoch nicht einfach so stehen lassen und verteidigt ihre prominente Mutter. "Die Legende besagt, dass man sich auch unabhängig voneinander irgendwo anstecken kann", sagt sie dazu. "Es ist tatsächlich so, dass die beiden überhaupt keinen Kontakt hatten. Es kommt vor, dass man sich irgendwo anders ansteckt."

Katzenberger-Schwiegerpapa wettert gegen Fans: "Ich finde es eine Frechheit"

Daniela Katzenberger schließt aus, dass sich Ehemann Lucas Cordalis das Coronavirus bei Iris Klein eingefangen haben könnte. "Auf jeden Fall ist meine Mutter da komplett raus aus dieser Nummer, die hat damit gar nix zu tun."

Auch der Ehemann der Katzenberger-Mama, Peter Klein, wird von Followern mit diesen Vermutungen konfrontiert. Er befindet sich aktuell als Begleitperson von Schwiegersohn Lucas Cordalis in Südafrika und wettert in seiner Instagram-Story gegen die Vorwürfe. "Ich finde es eine absolute Frechheit, mir oder meiner Frau vorzuwerfen, dass wir für die Infektion von Lucas verantwortlich sind", erklärt er dazu. Bei ihrer Anreise seien Peter und Lucas noch negativ getestet worden. Iris Klein gehe es inzwischen wieder gut, wie er weiter sagt. "Sie wurde negativ getestet und kann wieder am normalen Leben teilhaben."