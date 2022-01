Ochsenknecht-Sohn spricht Klartext: Sind Jimi Blue und Yeliz Koc wieder ein Paar?

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc zeigten sich im gemeinsamen Familienurlaub mit Tochter Snow Elanie. Fans vermuten, dass sie wieder zusammen sind. Jetzt hat der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht Klartext gesprochen.

Nach der Trennung bei Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc hatte es den Anschein, als würde sich das Verhältnis zwischen ihnen nicht mehr entspannen. Es gab öffentliche Vorwürfe, sogar Familienmitglieder wie Mama Natascha Ochsenknecht wurden in den Zoff hineingezogen. Doch dann zeigte sich das Ex-Paar vergangene Woche entspannt im gemeinsamen Urlaub. Sind sie wieder ein Paar?

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc: Mit Tochter im Familienurlaub

Seit der Geburt der gemeinsamen Tochter Snow Elanie scheinen sich Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc wieder einander angenähert zu haben. Auf Instagram posten der Promi-Sohn und die ehemalige Bachelor-Kandidatin Fotos mit ihrem Nachwuchs in den Ferien. "Mein liebster Platz auf der Welt ist neben dir", schreibt Yeliz zu dem Bild.

Auch Jimi Blue Ochsenknecht zeigt sich ganz vernarrt in seine Tochter Snow Elanie . Auf dem Foto küsst er das kleine Mädchen auf die Stirn und schreibt dazu "Famcation Mode".

Yeliz Koc und Jimi Blue wieder ein Paar? Das sagt der Ochsenknecht-Sohn

Ob bei Jimi Blue und Yeliz mehr als nur freundschaftliche Gefühle im Spiel sind und sie bald wieder als Paar auftreten? Manche Fans wünschen sich das, wie ein Blick in die Kommentare auf Instagram zeigt. Jetzt hat Jimi Blue dazu aber Klartext gesprochen.

In seiner Instagram-Story hat er am Donnerstag (27. Januar) eine Fragerunde gestartet. Ein Follower will wissen, ob der Ochsenknecht-Sohn vergeben ist. "Nein", antwortet er darauf. Diese Aussage ist mehr als deutlich, mit Yeliz Koc gibt es kein Liebes-Comeback.

Trotzdem findet Jimi Blue für seine Ex lobende Worte. Über ihren Umgang mit Tochter Snow Elanie schreibt er: "Sie macht das wirklich gut und liebt die Kleine über alles."

Deshalb sind Jimi Blue und Yeliz Koc gemeinsam in Thailand

Der Familienurlaub des Ex-Paares ist aber nicht nur zur Erholung gedacht. Yeliz Koc ist aktuell Promi-Kandidatin in der Trash-Show "Kampf der Realitystars". Die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Während Yeliz gegen weitere VIPs am sogenannten Promi-Strand um 50.000 Euro kämpft, kümmert sich Jimi Blue um die gemeinsame Tochter. Er hat aber auch Unterstützung dabei, wie er erklärt: "Yeliz's Familie ist auch hier und wir unterstützen uns gegenseitig."