Zieht Jasmin Wagner ins Dschungelcamp 2022? "Blümchen" zeigt sich im Kruger National Park

Es könnte die große Überraschung beim Dschungelcamp 2022 sein. Ist Jasmin Wagner ("Blümchen") etwa Kandidatin der Trash-Show? Die Gerüchteküche brodelt. Was spricht dafür, was dagegen?

Das Dschungelcamp 2022 steht kurz vor dem Start. Die Promis sind vor Ort und bereiten sich auf die RTL-Show vor. Eigentlich sind alle Kandidaten bekannt, doch jetzt kommt ein prominenter Name ins Spiel, mit dem bislang keiner gerechnet hat: Jasmin Wagner.

Dschungelcamp 2022: Jasmin "Blümchen" Wagner heizt Gerüchte an

Die Sängerin, die in den Neunziger Jahren als Eurodance-Ikone "Blümchen" berühmt wurde, befindet sich offenbar gerade in Südafrika – ganz in der Nähe der Location für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Auf Instagram zeigt sie sich bei einer Safari im Kruger National Park.

Dort wird dieses Jahr das Dschungelcamp gedreht. Das bisherige Camp in Australien kann aufgrund der Corona-Situation dort nicht produziert werden. VIPs wie Schauspieler Eric Stehfest oder Dating-Show-Hottie Filip Pavlovic, die in der RTL-Sendung als Kandidaten dabei sind, zeigten sich ebenfalls auf Safari in dem National Park.

Fans hoffen, dass "Blümchen" als Ersatzkandidatin im Dschungelcamp dabei ist

Durch das Foto, das Jasmin Wagner bei der Expedition mit exotischen Tieren zeigt, hoffen Fans jetzt, dass sie als Überraschungs- oder Ersatzkandidatin ins Dschungelcamp 2022 einziehen wird. "Machst mit beim RTL Dschungel?", will ein Follower von der Sängerin wissen. Ein weiterer kommentiert dazu: "Viel Erfolg im Camp."

Nina Queer ist sich sicher: Jasmin Wagner ist Kandidatin im Dschungelcamp 2022

Auch Nina Queer, die vergangenes Jahr beinahe bei der großen Dschungelshow dabei gewesen wäre, glaubt daran, dass "Blümchen" wegen der RTL-Trash-Show in Südafrika ist. "Bist du etwa Ersatzkandidatin?", fragt sie in den Instagram-Kommentaren.

Die AZ hat mit der Berliner Kult-Dragqueen gesprochen. Ist Jasmin Wagner bei "Ich bin ein Star" dabei? Nina Queer ist aufgeregt: "Ich kann sie seit zwei Tagen nicht mehr telefonisch erreichen. Ich bin mir sicher, dass meine liebe Freundin Jasmin im Dschungelcamp dabei sein wird."

"Blümchen" als Ersatz für Lucas Cordalis? Die beiden waren mal ein Paar

Sollte Jasmin Wagner tatsächlich als Ersatzkandidatin vor Ort sein, könnte ihr Einsatz im Dschungelcamp schon anstehen. Denn Lucas Cordalis, der 2021 als erster Promi-Kandidat bestätigt wurde, darf vorerst nicht einziehen. Der Ehemann von Daniela Katzenberger wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

RTL hat allerdings mitgeteilt, dass zunächst kein weiterer VIP für Lucas Cordalis nachrücken wird. Das Dschungelcamp startet daher mit elf statt zwölf Promis. Ob der Katzenberger-Ehemann später ins Camp einziehen kann oder komplett darauf verzichten muss, ist bislang noch unklar.

Wären Lucas Cordalis und Jasmin Wagner im Dschungelcamp aufeinandergetroffen, hätte das unter Umständen für etwas Trubel sorgen können. Vor Jahren waren die beiden ein Paar. "Blümchen" war damals 17 Jahre alt, Lucas Cordalis bereits 30.

Das spricht gegen eine Dschungelcamp-Teilnahme von Jasmin Wagner

Auf AZ-Nachfrage, ob die Neunziger-Jahre-Ikone tatsächlich für das Dschungelcamp 2022 in Südafrika ist, hat das Management der Sängerin bislang noch nicht reagiert. Allerdings spricht die Tatsache, dass Jasmin Wagner Fotos aus dem Kruger National Park öffentlich auf Instagram postet, gegen eine Teilnahme. Denn als Überraschungs- oder Ersatzkandidatin dürfte sie höchstwahrscheinlich vertragsbedingt keine Bilder zeigen, die sie mit dem Dschungelcamp in Verbindung bringen könnten.

Außerdem ist noch ein weiterer Promi-Name im Rennen um eine mögliche Teilnahme: Cosimo Citiolo. Der Trash-VIP soll ebenfalls als Nachrückkandidat in Südafrika sein. Ob tatsächlich noch Stars ins Dschungelcamp einziehen werden, bleibt abzuwarten.